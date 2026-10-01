Khánh thành nhà máy trang sức lớn nhất thế giới tại TP.HCM

Nhà máy 150 triệu USD tại TP.HCM sẽ giúp Pandora tăng 50% công suất toàn cầu, đồng thời trở thành mắt xích trong chiến lược sản xuất 10 năm của hãng.

Pandora, thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới xét về số lượng sản phẩm bán ra, vừa đưa vào hoạt động nhà máy trị giá 150 triệu USD tại TP.HCM. Đây là cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng và là nhà máy đầu tiên bên ngoài Thái Lan.

Pandora mô tả đây là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới, có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm. Khi vận hành toàn công suất vào năm 2030, cơ sở này dự kiến sử dụng khoảng 7.000 nghệ nhân, qua đó nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu của Pandora thêm khoảng 50%.

Cứ điểm mới cho chiến lược 10 năm

Trao đổi tại sự kiện ngày 1/10, bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Pandora, cho biết tập đoàn đã đánh giá nhiều thị trường trước khi quyết định đặt cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam.

Theo vị CEO, Việt Nam nổi bật nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là một thị trường ổn định, có môi trường kinh doanh thuận lợi và cơ sở hạ tầng tốt. Thứ hai, là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực có tay nghề.

Theo CEO Pandora, việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ đơn thuần là mở thêm một cơ sở sản xuất.

“Chúng tôi không chỉ mở một cơ sở, mà đang xây dựng thập kỷ tiếp theo cho Pandora”, bà Berta de Pablos-Barbier nhấn mạnh.

Pandora hiện có 4 cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Trước khi nhà máy tại Việt Nam đi vào hoạt động, toàn bộ sản phẩm của hãng được sản xuất tại 3 nhà máy ở Thái Lan.

Năm 2025, Pandora bán khoảng 112 triệu sản phẩm trang sức trên toàn cầu. Việc bổ sung năng lực sản xuất tại Việt Nam giúp hãng giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia sản xuất duy nhất, đồng thời tạo thêm dư địa để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường khác nhau.

CEO Pandora cho biết nhà máy tại Việt Nam mang theo tầm nhìn chiến lược của hãng trong 10 năm tới. Ảnh: Pandora.

Theo bà Berta de Pablos-Barbier, Việt Nam sẽ giúp Pandora mở rộng công suất, sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm và cung ứng cho toàn bộ mạng lưới thị trường toàn cầu.

“Việt Nam mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt lớn hơn và củng cố khả năng chống chịu của Pandora, khi chúng tôi không còn phụ thuộc vào một điểm sản xuất duy nhất”, CEO Pandora nói.

Thị trường bán lẻ tiềm năng

Không chỉ đóng vai trò sản xuất, Việt Nam cũng đang được Pandora đánh giá là một thị trường bán lẻ có tiềm năng trong khu vực.

Theo CEO Pandora, châu Á đang là một trong những động lực tăng trưởng lớn của hãng. Trong quý II, Pandora cho biết khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, trong đó một số thị trường như Nhật Bản đã tăng gấp đôi quy mô trong chưa đầy 3 năm.

Tại châu Á, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 thị trường lớn nhất của Pandora, ở vị trí thứ 7.

“Đây chưa phải là một trong những thị trường lớn nhất của khu vực, nhưng chúng tôi có kỳ vọng lớn rằng tăng trưởng sẽ tiếp tục đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các thị trường châu Á”, bà Berta de Pablos-Barbier nói.

Theo nữ CEO, Pandora nhìn thấy dư địa tăng trưởng tại Việt Nam nhờ nền kinh tế phát triển, nhóm người tiêu dùng trẻ và sự phù hợp giữa sản phẩm, phong cách của thương hiệu với khách hàng Việt Nam.

Việc đặt nhà máy tại đây cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh của Pandora tại thị trường Việt Nam.