Đối tác của Apple vừa rót thêm 59 triệu USD mở rộng nhà máy ở Việt Nam

Tập đoàn Wistron vừa phê duyệt khoản đầu tư bổ sung 59,1 triệu USD cho công ty con tại Việt Nam để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, mở rộng hoạt động kinh doanh máy chủ.

Trụ sở Công ty TNHH Wistron InfoComm Việt Nam tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III. Ảnh: Wistron.

Tập đoàn Wistron (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã thông qua 3 quyết định đầu tư với tổng giá trị 224 triệu USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất máy chủ tại Mỹ và Việt Nam.

Trong đó, doanh nghiệp phê duyệt khoản đầu tư bổ sung lên đến 59,1 triệu USD để nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị tại Công ty TNHH Wistron InfoComm Việt Nam (WVN), doanh nghiệp do Wistron sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam. Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ việc mở rộng hoạt động kinh doanh máy chủ trong thời gian tới.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Wistron là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ toàn cầu, cung cấp các sản phẩm, giải pháp dịch vụ và hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông cho nhiều thương hiệu quốc tế.

Theo các tài liệu được công bố trước đây, doanh nghiệp là đối tác hoặc nhà sản xuất cho nhiều hãng công nghệ lớn như Acer, Dell, HP, Lenovo, Sony và Apple.

Wistron bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam từ năm 2020. Nhà máy hiện hữu của Wistron InfoComm Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (tỉnh Ninh Bình), tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tháng 12/2024, Wistron từng công bố kế hoạch để Wistron InfoComm Việt Nam mua khoảng 37 ha đất tại Khu công nghiệp Kim Bảng (Ninh Bình), với ngân sách không vượt quá 964 tỷ đồng , tương đương khoảng 37 triệu USD . Khu đất này được doanh nghiệp dự kiến sử dụng để phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai.

Khoản đầu tư mới nhất 59,1 triệu USD nối dài chuỗi quyết định mở rộng hoạt động của Wistron tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 6, Tập đoàn Wistron cũng công bố quyết định đầu tư bổ sung 24,5 triệu USD để xây dựng nhà máy, kho và các công trình phụ trợ tại Khu công nghiệp Kim Bảng. Theo doanh nghiệp, kế hoạch này nhằm phục vụ "nhu cầu phát triển kinh doanh và hoạch định chiến lược".

Thông báo cho biết tổng ngân sách dành cho 2 nhóm hạng mục, gồm xây dựng nhà máy, kho và công trình phụ trợ tại Khu công nghiệp Kim Bảng, cùng cải tạo công trình và mua máy móc, thiết bị tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD , tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Con số này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 21,72 tỷ USD với 2.771 dự án được cấp phép. Đáng chú ý, số lượng dự án chỉ tăng 9%, trong khi tổng vốn tăng tới 97% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy quy mô vốn bình quân của các dự án cấp mới đã tăng đáng kể, đồng thời phản ánh xu hướng nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn ngay từ giai đoạn đầu.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn nhất với 12,15 tỷ USD , chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký mới. Tiếp đến là ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa với 3,13 tỷ USD , chiếm 14,4%.

Nếu tính gộp cả vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu hút 20,18 tỷ USD , chiếm 59,5% tổng vốn. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 5,32 tỷ USD , tương đương 15,7%.