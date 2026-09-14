Tôm hùm, cua tuyết Canada đắt hàng tại Việt Nam

Nhờ giá bán ổn định và cạnh tranh so với hàng Australia, New Zealand, tôm hùm và cua tuyết Canada đang gia tăng mạnh thị phần tại thị trường Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản Canada của Việt Nam đã tăng liên tục trong 3 năm (2023-2025). Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 43,2 triệu USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Canada là nước xuất khẩu tôm hùm lớn nhất thế giới. Số liệu của Bộ Thủy sản và Đại dương Canada cho thấy trong năm 2025, nước này xuất khẩu 79.380 tấn tôm hùm, đạt giá trị khoảng 3,01 tỷ USD , cao nhất trong các nhóm thủy sản xuất khẩu.

Tại Việt Nam, tôm hùm Canada cũng chiếm sản lượng lớn. Theo số liệu Cục Hải quan, tôm hùm hiện chiếm khoảng 60-65% tổng kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm nay.

Trong đợt dẫn đoàn doanh nghiệp thủy sản Canada sang Việt Nam kết nối với doanh nghiệp trong nước tại TP.HCM mới đây, ông Jason Hollett, Thứ trưởng Sở Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản, Sở Nông nghiệp Nova Scotia, cho biết Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 7 của tỉnh. Khoảng một nửa kim ngạch thủy sản Canada xuất khẩu sang Việt Nam đến từ Nova Scotia. Riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Việt Nam đạt 15 triệu USD .

Nova Scotia là tỉnh ven biển phía đông Canada, nổi tiếng với các sản phẩm hải sản cao cấp, chiếm tới 29% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của toàn bộ Canada ra thế giới. Tại địa phương này, tôm hùm là mặt hàng chủ lực, chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của tỉnh.

Cũng theo Thứ trưởng Jason Hollett, cua tuyết là mặt hàng được tỉnh này xuất sang Việt Nam với sản lượng lớn nhất, đạt giá trị khoảng 35 triệu CAD (tương đương 25,3 triệu USD ) trong năm 2025. Còn tôm hùm sản lượng ít hơn, đạt khoảng 8 triệu CAD ( 5,8 triệu USD ).

KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM - CANADA Số liệu từ Cục Hải quan Nhãn năm 2022 năm 2023 năm 2024 năm 2025 Nhập khẩu Triệu USD 57.5 44.4 49.7 61.1 Xuất khẩu

370.1 227.6 278.3 270.7

Ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc Hải sản Hoàng Gia, cho biết thủy sản Canada được khách hàng ưa chuộng, với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, nhờ giá bán ổn định và cạnh tranh.

Trong 7 tháng đầu năm nay, lượng tôm hùm Canada được doanh nghiệp nhập về tăng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ lợi thế về thuế nhập khẩu. Tôm hùm Canada đáp ứng điều kiện của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nên được hưởng thuế nhập khẩu 0% khi vào Việt Nam.

Ghi nhận tại một số hệ thống bán thủy sản nhập khẩu tại TP.HCM, tôm hùm sống Canada hiện có giá dao động 1,3-1,4 triệu đồng/kg. Mức này thấp hơn đáng kể so với tôm hùm Australia đang được bán khoảng 3,5-3,6 triệu đồng/kg, hay tôm hùm xanh trong nước cũng có giá khoảng 1,5-1,7 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, cua tuyết sống Canada có giá khoảng 1,5-1,6 triệu đồng/kg, cũng thấp hơn đáng kể so với giá bán cua hoàng đế xuất xứ Na Uy gần 3-4,5 triệu đồng/kg, cua New Zealand khoảng 2,3-2,8 triệu đồng/kg.

Ông Jason Hollett cũng cho biết hiệp định CPTPP đang tạo thuận lợi cho hàng thủy sản Canada vào Việt Nam với giá cạnh tranh. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý khá xa giữa 2 nước đang là một trong những rào cản đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng thủy sản.

"Các doanh nghiệp thủy sản Nova Scotia đang đẩy mạnh tìm kiếm thêm cơ hội và xây dựng quan hệ với các đối tác Việt Nam, qua đó cùng tìm giải pháp tháo gỡ trở ngại này", ông Jason Hollett nói.

Thứ trưởng Jason Hollett cũng kỳ vọng trong tương lai, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam của các sản phẩm Canada khác như sò, hàu, cá bơn, cá tuyết sẽ tăng trưởng tốt như tôm hùm hay cua tuyết.