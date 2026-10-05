Công ty xe điện của cựu CEO GSM tăng vốn, tuyển người biết tiếng Trung

Gần một tháng sau khi thành lập, startup xe điện AVES đã tăng vốn điều lệ thêm 12 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh tuyển nhân sự và chuẩn bị sản phẩm xe điện đầu tiên vào năm sau.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES đã đăng ký tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng kể vào ngày 2/10, tức chưa đầy một tháng sau khi doanh nghiệp được thành lập.

Động thái tăng vốn diễn ra trong giai đoạn AVES đang đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị hạ tầng sản xuất và phát triển những sản phẩm đầu tiên.

Gấp rút tuyển nhân sự, chuẩn bị ra mắt xe điện

Trên trang LinkedIn chính thức, AVES đang tuyển nhiều vị trí cho trụ sở tại Hà Nội và trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Hưng Yên. Các vị trí gồm quản lý dự án (PMO), kế toán tổng hợp, chuyên viên mua hàng, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư điện - điện tử và nhân sự kiểm soát chất lượng.

Đáng chú ý, các vị trí PMO và chuyên viên mua hàng đều yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung.

Trong các đợt tuyển dụng trước đó, AVES cũng tìm kiếm vị trí trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng logistics.

Bên cạnh đó, còn có vị trí kỹ sư cơ khí xe máy điện, được giao tham gia thiết kế và chế tạo nguyên mẫu, từ khung, vỏ xe đến tích hợp pin, động cơ và hệ thống quản lý nhiệt. Nhân sự này đồng thời tham gia lắp ráp, thử nghiệm, xử lý lỗi và lập hồ sơ chuyển giao công nghệ cho đội ngũ sản xuất.

Một số vị trí khác phụ trách xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng trên dây chuyền, tham gia sản xuất thử, giai đoạn tăng công suất, theo dõi lỗi sau bán hàng và làm việc với các cơ quan kiểm định, đăng kiểm.

AVES đặt trung tâm R&D tại Hưng Yên. Ảnh: AVES.

Tại đợt tuyển dụng lần này, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào nhóm nhân sự kỹ thuật và sản xuất. Các vị trí kỹ thuật chủ yếu được tuyển dụng tại Yên Mỹ, Hưng Yên.

AVES thành lập ngày 9/9 tại Hà Nội, với ngành nghề hoạt động chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, phương tiện và các sản phẩm công nghệ. Khi thành lập, ông Nguyễn Văn Thanh, cựu CEO GSM (thành viên của Tập đoàn Vingroup) góp 25,5 tỷ đồng , tương ứng 85% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Lê Hoàng Long sở hữu 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng nắm 5%.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, AVES phát triển 3 nhóm chính gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, phương tiện điện là nhóm được ưu tiên thương mại hóa trước.

AVES cho biết đang đồng thời xây dựng đội ngũ và chuẩn bị hạ tầng để đưa những sản phẩm đầu tiên, dự kiến là xe máy điện và xe đạp điện, ra mắt thị trường vào mùa hè 2027.

Trong giai đoạn chuẩn bị, doanh nghiệp tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và triển khai trung tâm R&D tại Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến phụ trách nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện mẫu xe trước khi chuyển sang sản xuất thương mại.

Tìm người từ cuộc thi thiết kế xe điện

Song song với tuyển dụng trực tiếp, AVES cũng đang tổ chức AVES Future Mobility Challenge 2026, cuộc thi thiết kế xe máy điện được khởi động từ tháng 9.

Ông Nguyễn Văn Thanh từng cho biết một trong những kỳ vọng sau cuộc thi là tìm kiếm những nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp.

Tại AVES, ông Nguyễn Văn Thanh là nhân vật đáng chú ý nhất. Không chỉ là cổ đông lớn nhất, doanh nhân này còn được biết đến là cựu Tổng giám đốc GSM - đơn vị vận hành hãng gọi xe điện Green SM. Đến tháng 6 năm nay, ông Thanh thôi giữ chức Tổng giám đốc GSM sau hơn 3 năm trực tiếp tham gia xây dựng thương hiệu.

Thực tế, ông Thanh đã có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Ông gia nhập hệ sinh thái này từ năm 2019 và từng đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại VinBus và VinFast trước khi làm lãnh đạo GSM.

Ông tham gia GSM từ thời điểm dự án còn ở giai đoạn ý tưởng và đồng hành trong quá trình doanh nghiệp phát triển mô hình vận tải hành khách bằng xe điện. Trong thời gian ông điều hành, hãng gọi xe Green SM mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường.

Theo thông tin doanh nghiệp từng công bố, thời điểm ông Thanh rời vị trí, Green SM đã hoạt động tại 7 quốc gia, phục vụ gần 100 triệu khách hàng và đối tác, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 250.000 nhân sự, phần lớn là lao động toàn thời gian.