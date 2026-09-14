Cựu CEO Green SM lập hãng xe điện riêng

Sau 3 tháng rời vị trí Tổng giám đốc Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh xuất hiện tại một doanh nghiệp xe điện mới với vai trò cổ đông chi phối.

Chỉ khoảng 3 tháng sau khi rời vị trí Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, ông Nguyễn Văn Thanh đã xuất hiện trong một doanh nghiệp xe điện mới với vai trò cổ đông chi phối. Doanh nhân này góp 25,5 tỷ đồng , tương đương 85% vốn điều lệ CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES.

AVES được thành lập ngày 9/9 tại Hà Nội với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027, trước mắt là xe máy điện và xe đạp điện.

Sự xuất hiện của ông Thanh tại AVES đáng chú ý bởi đây là lần đầu doanh nhân này tham gia một doanh nghiệp xe điện mới kể từ khi rời Green SM - hãng gọi xe điện mà ông đã đồng hành từ giai đoạn ý tưởng và trực tiếp điều hành trong hơn 3 năm.

Cựu CEO Green SM nắm 85% vốn công ty mới

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, AVES có 3 cổ đông sáng lập. Bên cạnh ông Thanh còn có ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng , nắm 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng , sở hữu 5% vốn.

Trong nhóm cổ đông sáng lập, ông Long cũng là nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xe điện. Trước khi tham gia doanh nghiệp mới, ông Long từng giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (tiền thân là Hkbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Tại AVES, ông đảm nhiệm vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại.

Ông Nguyễn Văn Thanh trong một sự kiện của GSM cùng ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: GSM.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Ông gia nhập hệ sinh thái này từ năm 2019 và từng đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại các doanh nghiệp như VinBus và VinFast.

Đến tháng 6 năm nay, ông thôi giữ chức Tổng giám đốc GSM sau hơn 3 năm trực tiếp tham gia xây dựng Green SM.

Ông Thanh tham gia Green SM từ thời điểm dự án còn ở giai đoạn ý tưởng và đồng hành trong quá trình doanh nghiệp này phát triển mô hình vận tải hành khách bằng xe điện. Dưới giai đoạn ông điều hành, Green SM từ một dự án khởi nghiệp nội bộ đã mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường.

Theo thông tin doanh nghiệp từng công bố, Green SM thời điểm ông rời đi đã hoạt động tại 7 quốc gia, phục vụ gần 100 triệu khách hàng và đối tác, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 250.000 nhân sự, phần lớn là lao động toàn thời gian.

AVES sẽ tung ra sản phẩm gì?

Theo tuyên bố, AVES hiện xác định 3 hướng phát triển gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, phương tiện điện sẽ là nhóm sản phẩm được ưu tiên thương mại hóa trước.

Xe máy điện và xe đạp điện sẽ là 2 dòng sản phẩm đầu tiên dự kiến được đưa ra thị trường vào mùa hè năm 2027.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và triển khai trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến đảm nhiệm các công đoạn nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện mẫu xe trước khi chuyển sang sản xuất thương mại.

AVES cũng đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển sản phẩm và xây dựng năng lực sản xuất, như kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng.

AVES đặt mục tiêu ra mắt xe vào năm 2027. Ảnh: AVES.

Dù mới xác nhận kế hoạch thương mại hóa xe máy điện và xe đạp điện trong năm 2027, những hình ảnh nhận diện được AVES công bố cho thấy doanh nghiệp có thể hướng tới một danh mục phương tiện rộng hơn.

Bên cạnh 2 mẫu xe đạp điện, hình ảnh giới thiệu của AVES còn xuất hiện xe tay ga, một mẫu xe máy mang phong cách thể thao và xe 3 bánh chở hàng.

Tuy nhiên, đây mới là những hình ảnh hé lộ định hướng sản phẩm. AVES chưa công bố lộ trình cụ thể về thời điểm phát triển và thương mại hóa các dòng phương tiện này.

Doanh nghiệp cũng đang bắt đầu tìm kiếm nguồn lực thiết kế cho sản phẩm thông qua cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng, gồm 2 hạng mục là Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng.

Nếu triển khai đúng kế hoạch, AVES sẽ có khoảng chưa đầy một năm để hoàn tất các bước từ xây dựng đội ngũ, phát triển thiết kế, thử nghiệm sản phẩm đến chuẩn bị năng lực sản xuất trước khi những chiếc xe đầu tiên được thương mại hóa vào mùa hè năm 2027.