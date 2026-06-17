Ông Nguyễn Văn Thanh chia tay GSM, Vingroup

Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết quyết định rời vị trí Tổng giám đốc GSM đã được cân nhắc kỹ lưỡng để dành thời gian cho gia đình và những kế hoạch mới trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Thanh trong một sự kiện của GSM cùng ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: GSM.

Sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, ông Nguyễn Văn Thanh mới đây đã chia sẻ tâm thư về hành trình hơn 7 năm gắn bó với Vingroup và hơn 3 năm xây dựng Xanh SM (nay là Green SM) trên trang cá nhân.

Ông Thanh cho biết những ngày qua đã nhận được nhiều lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, giới truyền thông cũng như đội ngũ tài xế, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình sau khi thông tin thay đổi nhân sự tại GSM được công bố.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Thanh nhấn mạnh Vingroup là môi trường giúp bản thân trưởng thành cả về năng lực quản trị lẫn sự nghiệp. Từ vị trí quản lý cấp T3, ông lần lượt đảm nhiệm các cấp cao hơn trước khi trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Ông cho rằng quãng thời gian làm việc tại Vingroup đã mang đến cơ hội học hỏi từ nhiều lãnh đạo và chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, kinh doanh, vận hành và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nơi giúp ông có cơ hội tham gia xây dựng nhiều dự án lớn, từ VinBus đến GSM, cũng như đảm nhiệm các vị trí quản lý liên quan đến VinFast và nhiều mảng hoạt động khác trong hệ sinh thái.

Đặc biệt, ông Thanh dành nhiều tâm huyết để nhắc lại hành trình phát triển của Green SM. Theo chia sẻ, ông đã tham gia xây dựng dự án từ giai đoạn ý tưởng còn trên giấy và đồng hành trong hơn 3 năm phát triển doanh nghiệp.

Từ một dự án khởi nghiệp nội bộ, hãng taxi điện hiện đã mở rộng hoạt động tại 7 quốc gia, phục vụ gần 100 triệu khách hàng và đối tác, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 250.000 nhân sự, phần lớn là lao động toàn thời gian.

Cựu Tổng giám đốc GSM đánh giá việc tham gia vào quá trình mở rộng quốc tế của Green SM và VinFast là dấu ấn đáng tự hào nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại. Ông cũng dành lời tri ân cho đội ngũ cộng sự đã đồng hành trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp.

Về quyết định rời vị trí điều hành, ông Thanh cho biết đây là lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Sau 7 năm làm việc tại Vingroup, ông nhận thấy đã đến thời điểm cần dành thời gian cho các vấn đề cá nhân, gia đình cũng như những kế hoạch mới trong tương lai.

Trong thư, ông Thanh gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Vingroup và đặc biệt là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, người mà ông cho biết đã có ảnh hưởng lớn tới tư duy quản trị, kinh doanh và lý tưởng.

Theo kế hoạch, ông Nguyễn Văn Thanh vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại GSM đến hết tháng 7 để hoàn tất việc khai trương thêm 2 thị trường mới. Sau đó, ông sẽ chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp được cập nhật mới đây, GSM đã thực hiện thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) giữ chức Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992). Ông Nguyễn Quốc Tuấn được biết đến là trợ lý của Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Cùng với vị trí điều hành cao nhất, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của GSM thay cho ông Nguyễn Văn Thanh.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp.