Công ty taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có CEO mới

GSM đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, thay ông Nguyễn Văn Thanh.

GSM có tổng giám đốc mới. Ảnh: GSM.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp được cập nhật mới đây, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã thực hiện thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) giữ chức Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992).

Cùng với vị trí điều hành cao nhất, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của GSM thay cho ông Nguyễn Văn Thanh.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn được biết đến là trợ lý của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Việc một lãnh đạo cấp cao gắn bó với hệ sinh thái Vingroup được điều động sang vị trí điều hành tại GSM diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đầu tháng 6 vừa qua, Green SM chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ) với dòng xe VinFast Limo Green.

Ngoài Ấn Độ, GSM hiện đã có mặt tại 4 quốc gia khác gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Theo thông tin công bố, hệ sinh thái Green SM hiện sở hữu và vận hành hơn 186.000 ôtô và xe máy điện.

Trước đó, vào giữa tháng 4, doanh nghiệp cũng công bố chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm đồng bộ hóa nhận diện tại tất cả thị trường đang hoạt động và chuẩn bị cho quá trình mở rộng quy mô toàn cầu.