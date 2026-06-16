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Kinh doanh

Công ty taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có CEO mới

  • Thứ ba, 16/6/2026 16:50 (GMT+7)
  • 45 phút trước

GSM đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, làm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, thay ông Nguyễn Văn Thanh.

GSM có tổng giám đốc mới. Ảnh: GSM.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp được cập nhật mới đây, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã thực hiện thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) giữ chức Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992).

Cùng với vị trí điều hành cao nhất, ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của GSM thay cho ông Nguyễn Văn Thanh.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn được biết đến là trợ lý của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Việc một lãnh đạo cấp cao gắn bó với hệ sinh thái Vingroup được điều động sang vị trí điều hành tại GSM diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đầu tháng 6 vừa qua, Green SM chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ) với dòng xe VinFast Limo Green.

Ngoài Ấn Độ, GSM hiện đã có mặt tại 4 quốc gia khác gồm Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Theo thông tin công bố, hệ sinh thái Green SM hiện sở hữu và vận hành hơn 186.000 ôtô và xe máy điện.

Trước đó, vào giữa tháng 4, doanh nghiệp cũng công bố chuyển đổi thương hiệu từ Xanh SM sang Green SM nhằm đồng bộ hóa nhận diện tại tất cả thị trường đang hoạt động và chuẩn bị cho quá trình mở rộng quy mô toàn cầu.

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Minh Khánh

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  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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