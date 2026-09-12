Lộ trình tiếp quản VinFast, GSM của 2 con trai ông Phạm Nhật Vượng

Ở tuổi 26 và 33, ông Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh lần lượt nắm vị trí điều hành cao nhất tại GSM và VinFast sau nhiều năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup.

Ngày 12/9 đánh dấu bước ngoặt lớn với VinFast, GSM khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ Phạm Thu Hương chính thức chuyển giao các vị trí điều hành cao nhất tại 2 doanh nghiệp cho 2 người con trai.

Trong đó, ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai cả), hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu đã được bổ nhiệm thêm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng. Ông Quân Anh đồng thời được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, tại GSM, ông Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ) cũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam, vị trí điều hành cao nhất của doanh nghiệp.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast và GSM diễn ra trong bối cảnh Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Đặc biệt khi cả VinFast và GSM đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Từ Vinpearl đến vị trí cao nhất tại VinFast

Sinh năm 1993 và tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, ông Phạm Nhật Quân Anh đã có thời gian dài làm việc tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup. Kinh nghiệm của ông trải rộng từ vận hành, chuỗi cung ứng, kinh doanh - marketing quốc tế đến dịch vụ hậu mãi và quản trị tổ chức.

Ông Quân Anh bắt đầu sự nghiệp tại CTCP Vinpearl từ năm 2015, sau khoảng 2 năm, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc chuỗi Vinpearl Golf/Safari.

Tháng 2/2019, ông chuyển sang VinFast, bắt đầu với vị trí Trợ lý cao cấp Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Chỉ hơn một năm sau, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Sales & Marketing và Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối Chương trình và Thanh tra chất lượng tại hãng xe.

Ông Phạm Nhật Quân Anh xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông sau khi sang làm việc tại VinFast. Ảnh: Vingroup.

Giai đoạn này cũng đánh dấu quá trình ông Quân Anh chuyển từ mảng dịch vụ - nghỉ dưỡng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp và ôtô, với phạm vi công việc ngày càng mở rộng từ kinh doanh, marketing đến kế hoạch và quản trị chất lượng.

Tháng 6/2021, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VinFast. Trong những năm tiếp theo, ông tiếp tục kiêm nhiệm nhiều vị trí điều hành, gắn với các mảng sản xuất, kinh doanh, marketing và hậu mãi của hãng trên quy mô toàn cầu.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, ông đồng thời giữ vai trò Phó tổng giám đốc Khối Sản xuất và Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi toàn cầu của VinFast. Sau đó, từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2026, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Thường trực kiêm Phó tổng giám đốc Dịch vụ hậu mãi toàn cầu.

Đến tháng 5 năm nay, ông Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast. Đây là bước tiến mới trong vai trò của ông tại hãng xe điện, sau hơn 7 năm kể từ khi gia nhập doanh nghiệp này.

Với việc kiêm nhiệm thêm vai trò Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam, ông Quân Anh hiện là người chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện đối với hoạt động của VinFast trong giai đoạn mới.

Ngoài vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Quân Anh hiện cũng là Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép trong hệ sinh thái Vingroup.

Con trai cả nhà ông Vượng cũng đang tham gia góp vốn tại một loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái gồm Vingroup, VinFast, GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents...

Dấu ấn với chiến lược sản phẩm và marketing toàn cầu

Với ông Phạm Nhật Minh Hoàng, ở tuổi 26, con trai thứ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Phạm Thu Hương, cũng sẽ là lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất trong ban điều hành GSM.

Trước khi tham gia điều hành doanh nghiệp vận tải này, ông Hoàng cũng từng có thời gian làm việc tại VinFast, nơi ông bắt đầu từ vị trí Giám đốc Chiến lược sản phẩm, sau đó phụ trách hoạt động marketing trên phạm vi toàn cầu.

Hành trình của ông Hoàng tại hệ sinh thái Vingroup bắt đầu từ năm 2021, đúng giai đoạn VinFast chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Với vai trò Giám đốc Chiến lược sản phẩm, ông tham gia hoạch định chiến lược ra mắt các dòng xe VF 5 đến VF 9, đồng thời hỗ trợ đưa dải sản phẩm này ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021.

Đây cũng là giai đoạn ông bắt đầu tích lũy kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm và xây dựng chiến lược cho một thương hiệu ôtô Việt Nam hướng tới thị trường quốc tế.

Từ năm 2022 đến 2024, ông Phạm Nhật Minh Hoàng chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing VinFast. Phạm vi công việc khi đó mở rộng từ chiến lược sản phẩm sang truyền thông thương hiệu và các hoạt động ra mắt sản phẩm trên nhiều thị trường.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: GSM.

Trong thời gian này, ông trực tiếp dẫn dắt các chiến dịch ra mắt mẫu xe điện mini VF 3 và concept bán tải điện VF Wild tại CES 2024 ở Mỹ. Riêng với VF 3, ông tham gia từ khâu thiết kế, xây dựng chiến lược sản phẩm cho đến triển khai chiến dịch ra mắt.

Sau giai đoạn gắn bó với VinFast, từ tháng 7/2024, ông Hoàng chuyển sang Công ty Green Future và giữ vị trí Tổng giám đốc. Chỉ sau 5 tháng hoạt động, Green Future đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê.

Kinh nghiệm tại Green Future cũng giúp ông Hoàng mở rộng phạm vi từ phát triển sản phẩm và thương hiệu sang trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và vận hành một mô hình dịch vụ mới.

Đến tháng 7/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty VinSmart Future. Tại đây, ông chịu trách nhiệm phát triển hệ thống công nghệ cho các công ty trong hệ sinh thái Vingroup, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt.

Bên cạnh việc phát triển công nghệ, ông còn tham gia triển khai các sản phẩm AI bằng tiếng Việt nhằm phục vụ nhu cầu công việc của từng cá nhân và toàn bộ hệ sinh thái.

Đến tháng 6 năm nay, ông Phạm Nhật Minh Hoàng chuyển sang GSM với vai trò Phó tổng giám đốc vận hành toàn cầu. Trong thời gian này, ông tham gia điều hành mảng Green SM Express, đưa hoạt động kinh doanh này vươn lên nhóm dẫn đầu tại Việt Nam.

Hiện GSM với thương hiệu Green SM đang hoạt động tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng thêm tối thiểu 3 thị trường quốc tế trong năm nay.

Ở tuổi 26, ông Hoàng hiện là một trong những lãnh đạo trẻ nhất trong hệ sinh thái doanh nghiệp Vingroup.