VN-Index lại thủng mốc 1.800 điểm

Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index giảm hơn 34 điểm, thủng mốc 1.800 điểm trong phiên 11/9, trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh và khối ngoại quay đầu bán ròng.

VN-Index giảm hơn 34 điểm cuối tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên bán tháo dữ dội trong ngày 11/9. Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã chịu sức ép từ bên bán khi nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt suy yếu. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý là lực cung không chỉ xuất hiện ở một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ mà nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường.

Càng về cuối phiên, áp lực bán càng trở nên rõ rệt. Sắc đỏ phủ rộng từ nhóm tài chính, bất động sản, tiêu dùng đến công nghiệp, khiến nỗ lực cân bằng của bên mua trở nên khó khăn hơn. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, qua đó tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chính.

Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên điều chỉnh. Tổng giá trị giao dịch trên quy mô cả 3 sàn đạt khoảng 18.700 tỷ đồng , tăng 25% so với phiên trước. Việc thanh khoản tăng cùng với độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chủ động hơn trong việc cơ cấu danh mục, thay vì chỉ xuất hiện những nhịp chốt lời cục bộ ở một số cổ phiếu.

Kết phiên, VN-Index giảm 34,02 điểm (-1,9%) xuống 1.795,21 điểm. HNX-Index giảm 5,69 điểm (-2%) xuống 272,68 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,32 điểm (-0,3%) xuống 126,55 điểm.

Độ rộng thị trường cho thấy mức độ lan tỏa của áp lực bán. Toàn thị trường ghi nhận 571 mã giảm (gồm 46 mã giảm sàn), 769 mã giữ tham chiếu và 208 mã tăng (gồm 38 mã tăng trần).

Trong rổ vốn hóa lớn VN30, có tới 28 mã giảm và chỉ 2 mã tăng. Chỉ số đại diện cho nhóm này vì thế giảm khoảng 40 điểm xuống 1.936 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất nửa tháng qua. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm trụ cột, hàng loạt cổ phiếu lớn đồng loạt giảm giá như VIC (-1,8%), VHM (-1,5%), VCB (-1,4%), GVR (-5,4%), TCB (-2,5%), BID (-2,1%), CTG (-2%), HPG (-2,5%), VPB (-2%) và LPB (-3%).

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không còn tập trung ở một nhóm ngành riêng biệt. Khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt suy yếu, khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra của thị trường cũng trở nên hạn chế hơn.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng, song quy mô và sức ảnh hưởng chưa đủ lớn để cân bằng lực bán tại nhóm vốn hóa lớn, điển hình có BSR (+1,7%), SSB (+1,7%), BVH (+1,6%), AST (tăng trần), STG (tăng trần), PVT (+1,6%), NTL (+4,9%), ACG (+1,6%), TDP (+2%) và MZG (+3,8%) không đủ để đảo ngược thị trường.

Cùng chiều với diễn biến trong nước, khối ngoại cũng quay đầu bán ròng trong phiên. Giá trị bán ròng được ghi nhận hơn 800 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng. STB bị khối ngoại bán ròng khoảng 229 tỷ đồng , MBB bị bán ròng 140 tỷ đồng và VPB là 134 tỷ đồng .

Ở chiều mua, BSR là một trong những cổ phiếu được khối ngoại giải ngân đáng kể nhất với giá trị mua ròng khoảng 110 tỷ đồng . VIC và DGW lần lượt được mua ròng khoảng 64 tỷ đồng và 42 tỷ đồng .