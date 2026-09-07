Chứng khoán bất ngờ lao dốc đầu tuần

Sau chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng, VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm 31,44 điểm trong phiên đầu tuần mới khi áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thị trường chứng khoán trong nước bất ngờ lao dốc phiên đầu tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch "đỏ lửa" trong ngày đầu tuần mới. Trong phiên sáng, nhờ hiệu ứng tích cực từ phiên tăng hơn 25 điểm gần nhất, chỉ số VN-Index mở cửa thuận lợi trong sắc xanh và duy trì đà tăng trong những phút đầu phiên.

Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ giao dịch, diễn biến thị trường bất ngờ đảo chiều. Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index nhanh chóng lao dốc. Đà giảm không chỉ dừng lại trong phiên sáng mà còn kéo dài xuyên suốt thời gian giao dịch buổi chiều với biên độ thiệt hại ngày càng được mở rộng.

Thanh khoản thị trường không có nhiều đột biến. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn duy trì quanh ngưỡng 18.500 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền chưa xuất hiện sự bùng nổ tương ứng với mức biến động mạnh của chỉ số.

Kết phiên, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,7%) xuống 1.821,64 điểm; HNX-Index giảm 1,93 điểm (-0,7%) xuống 280,6 điểm; UPCoM-Index giảm 0,3 điểm (-0,2%) xuống 127,64 điểm.

Thị trường chung nghiêng mạnh về bên bán khi bảng điện tử ngập trong sắc đỏ. Tổng cộng có 458 cổ phiếu giảm điểm (gồm 20 mã giảm sàn), 856 cổ phiếu giữ tham chiếu và 231 cổ phiếu tăng (gồm 24 mã tăng trần).

Sức ép lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ cổ phiếu VN30, có 22 mã giảm giá, áp đảo so với 8 mã tăng. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm gần 22 điểm, xuống còn 1.963 điểm.

VN-Index rung lắc dữ dội sau khi bước vào vùng 1.870 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC của Vingroup hôm nay không còn đóng vai trò dẫn dắt thị trường như những phiên tăng trước mà trở thành cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chính. Với mức giảm hơn 4%, riêng VIC đã khiến chỉ số Vn-Index mất hơn 17 điểm.

Bên cạnh VIC, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt giảm giá, tạo sức ép đáng kể lên thị trường chung như VCB (-1,5%), VHM (-0,9%), TCB (-2,2%), CTG (-1,9%), VPB (-1,8%), DMX (-3,9%), BID (-1,4%), GAS (-1,4%) và MBB (-1,7%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tăng giá đã nỗ lực nâng đỡ thị trường nhưng không đủ để cân bằng áp lực bán. Hai mã thuộc nhóm "họ Vingroup" là VPL tăng 4,7% và VRE tăng 1,9%, trong khi LPB (+1,3%), SSB (+2,3%), GVR (+0,6%), HDB (+0,6%), VCF (+5,3%), DGW (+4,4%), VJC (+0,4%) và ACB (+0,2%).

Diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong động lực của thị trường. Sau khi đóng vai trò quan trọng trong nhịp tăng mạnh trước đó, các cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt chịu áp lực chốt lời đã khiến VN-Index mất điểm nhanh trong phiên.

Khối ngoại hôm nay cũng quay đầu bán ròng 454 tỷ đồng . Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB (- 92 tỷ đồng ), CTG (- 74 tỷ đồng ), VIC (- 53 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại phân bổ chủ yếu vào HDB với giá trị 54 tỷ đồng , VRE được mua 42 tỷ đồng và VPB là 34 tỷ đồng . Dù vậy, quy mô mua vào không đủ để bù đắp lượng vốn bị rút ra tại các cổ phiếu trụ, qua đó tiếp tục tạo thêm sức ép lên diễn biến chung của thị trường.