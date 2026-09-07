VN-Index đứng trước cơ hội vượt 1.900 điểm

Chỉ số VN-Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng, nhưng vùng 1.870-1.930 điểm đang là thử thách lớn khi dòng tiền chưa lan tỏa và áp lực rung lắc gia tăng.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán chỉ diễn ra trong 2 phiên 3/9 và 4/9. Trong phiên 3/9, áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng khiến chỉ số chính VN-Index giảm điểm, có thời điểm lùi về sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, ở phiên tiếp theo, đà hồi phục mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số mã ngân hàng đã hỗ trợ thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng và chinh phục vùng 1.850 điểm.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.853,08 điểm, tăng gần 21 điểm, tương đương 1,1% so với tuần liền trước.

VN-Index có cơ hội vượt 1.900 điểm

Sau tuần giao dịch vừa qua, các công ty chứng khoán nhìn chung đánh giá xu hướng tăng của chỉ số VN-Index vẫn được duy trì, song thị trường đang đối mặt vùng cản mạnh và dòng tiền chưa có sự lan tỏa rộng.

Theo phân tích kỹ thuật của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn vẫn tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn được duy trì. VN-Index có thể tiếp tục kiểm tra vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1.900 điểm trong những phiên tới. Vùng hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh đường MA20, tương đương 1.820-1.830 điểm.

VN-Index đã leo lên mức cao nhất 2 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, các chuyên gia tại VCBS nhận định nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của chỉ số chính. Tuy nhiên, dòng tiền đang phân hóa mạnh khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư vì vậy có thể cân nhắc giải ngân vào những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất. Ngược lại, cần thận trọng với các mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Hai nhóm ngành tiềm năng được lưu ý là ngân hàng và chứng khoán.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số VN-Index tăng điểm trong phiên cuối tuần với thanh khoản giảm nhẹ và vẫn ở dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, đà tăng thị trường chung thu hẹp cho thấy đà tăng chưa nhận được sự đồng thuận từ số đông cổ phiếu.

Theo đó, chỉ số có thể tiếp tục tăng nhẹ nhưng nhiều khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh khi tiến vào vùng 1.870 điểm trong tuần này. Vùng 1.800 điểm với biên độ +/- 10 điểm, đang là vùng hỗ trợ cần theo dõi trong các phiên điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn được duy trì ở mức tăng.

Với chiến lược dưới 1 tháng, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, đồng thời hạn chế mua đuổi.

Ở góc nhìn 1-5 tháng, VN-Index đã có tuần tăng thứ ba liên tiếp nhưng đang đối diện vùng cản tại 1.870 điểm. Chỉ số cần vượt qua vùng này để mở rộng xu hướng tăng trung hạn lên các mức cao hơn. Nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục nếu VN-Index không vượt được 1.870 điểm tuần này và chỉ mua mới khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh.

VN-Index có thể vượt 1.930 điểm, thậm chí 2.020 điểm

Đưa quan điểm tích cực hơn, một số công ty chứng khoán cho rằng việc VN-Index vượt qua các vùng cản gần đang mở ra dư địa để chỉ số tiếp tục hướng lên những mức cao hơn.

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), trong phiên 4/9, VN-Index tăng mạnh và đóng cửa trên mốc 1.850 điểm, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng đi lên trong ngắn hạn. Dù thanh khoản giảm so với phiên liền trước, dòng tiền vẫn duy trì quanh mức trung bình tháng, cho thấy lực cầu trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định và chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đáng kể.

Đáng chú ý, động lực tăng điểm trong phiên này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đồng thời lan tỏa tích cực sang phần lớn cổ phiếu ngân hàng. Sự cải thiện ở 2 nhóm vốn hóa lớn này giúp diễn biến thị trường trở nên cân bằng hơn, qua đó tạo thêm nền tảng cho đà tăng của chỉ số.

ACBS cho rằng với xung lực hiện tại, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hướng lên vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm trong thời gian tới.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index cũng đã hình thành mô hình tam giác cân với mục tiêu lý thuyết có thể hướng tới quanh 2.020 điểm. Tuy nhiên, để kịch bản này có thể trở thành hiện thực, chỉ số trước hết cần lần lượt vượt qua 2 vùng kháng cự quan trọng tại 1.895 điểm và 1.930 điểm.

Dù vậy, TPS lưu ý dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự quyết liệt tương xứng với đà tăng của chỉ số, do đó thị trường có thể cần thêm một vài phiên để củng cố động lượng trước khi tiến xa hơn.

Theo TPS, nếu xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ, đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư tăng tỷ trọng ở vùng giá thuận lợi hơn, thay vì mua đuổi trong các phiên thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên mua đuổi bằng mọi giá, bởi các vùng kháng cự phía trước vẫn có thể tạo ra những nhịp rung lắc và qua đó mở ra cơ hội giải ngân với mức độ an toàn cao hơn.

Công ty Chứng khoán Vietcap kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng 1.890 điểm, tương ứng đỉnh được thiết lập trong tháng 6. Trong kịch bản chỉ số tiếp tục duy trì được đà tăng, vùng 1.840 điểm sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ gần cần theo dõi.