Gia đình cựu Chủ tịch Hóa chất Đức Giang sắp nhận được hơn 800 tỷ

Hóa chất Đức Giang dự kiến chi 3.040 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền, trong đó riêng ông Đào Hữu Huyền, cựu Chủ tịch HĐQT, sẽ nhận gần 559 tỷ đồng.

Cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 3. Ảnh: Forbes.

Ngày 15/9, CTCP Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 8.000 đồng. Khoản cổ tức này gồm tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30% và phần cổ tức còn lại của năm 2025 ở mức 50%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự kiến phải chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Đáng chú ý, một phần lớn số tiền này sẽ chảy về nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Đào Hữu Huyền, cựu Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, ông Đào Hữu Huyền hiện sở hữu trực tiếp 18,38% vốn Hóa chất Đức Giang. Với tỷ lệ này, ông dự kiến nhận gần 559 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài cá nhân ông Huyền, bà Nguyễn Thị Hồng Lan (vợ) cũng đang sở hữu 14,29 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 3,76% vốn doanh nghiệp. Hai người con của ông là Đào Hữu Duy Anh và Đào Hồng Hạnh lần lượt nắm 11,45 triệu cổ phiếu (3,01%) và 5,13 triệu cổ phiếu (1,35%).

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu vốn mà ông Huyền cùng những người thân trong gia đình nắm giữ tại Hóa chất Đức Giang vào khoảng 26,5%. Theo đó, gia đình cựu Chủ tịch công ty này dự kiến nhận được khoảng 805 tỷ đồng tiền cổ tức đợt này.

Tương tự, ông Đào Hữu Kha, em trai ông Huyền, người hiện là Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, cũng đang sở hữu 5,97% vốn doanh nghiệp. Ông Kha dự kiến nhận về khoảng 182 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Bên cạnh đó, vợ ông Kha là bà Ngô Thị Ngọc Lan, sở hữu 6,64% vốn Đức Giang, dự kiến nhận khoản cổ tức 202 tỷ đồng .

Hóa chất Đức Giang thực hiện đợt chi trả cổ tức tiền mặt lớn cho cổ đông diễn ra trong bối cảnh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã thông báo đưa cổ phiếu DGC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8.

Trước đó, cổ phiếu hóa chất này bị đưa vào diện cảnh báo do doanh nghiệp chưa tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn hơn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính gần nhất. Sau khi hoàn tất phiên họp, HoSE đã quyết định gỡ bỏ diện cảnh báo với cổ phiếu này.

Tuy nhiên, việc được gỡ một nguyên nhân cảnh báo không đồng nghĩa cổ phiếu DGC đã trở lại trạng thái giao dịch bình thường. Hiện cổ phiếu này vẫn bị hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, DGC tiếp tục thuộc diện cảnh báo do BCTC năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Hóa chất Đức Giang cho biết báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp còn 2 điểm ngoại trừ chưa thể giải quyết ngay, liên quan đến việc xử lý hàng tồn kho và tình hình điều tra vụ án liên quan.

Đối với vấn đề điều tra, doanh nghiệp cho biết vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ngay khi có thông tin, công ty sẽ công bố đến cổ đông. Ban lãnh đạo cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để nhanh chóng kết thúc các vấn đề tồn đọng, sớm gỡ bỏ các hạn chế pháp lý hiện tại.

Hồi tháng 3, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền - khi đó là Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang để điều tra về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường. Cùng thời điểm, ông Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) - khi đó là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.