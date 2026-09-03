PVN, Viettel dẫn đầu số nộp ngân sách, nhóm công ty xổ số gây bất ngờ

Thống kê cho thấy 100 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong năm 2025 đã đóng góp 425.800 tỷ đồng, tương đương 16% tổng thu ngân sách.

CafeF vừa công bố danh sách 100 doanh nghiệp Nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong năm tài chính 2025. Kết quả ghi nhận 100 doanh nghiệp Nhà nước trong danh sách đã thực nộp ngân sách 425.800 tỷ đồng trong năm vừa qua. Số liệu này đã loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Số thực nộp này của nhóm doanh nghiệp Nhà nước tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách cả nước cùng năm.

Top doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách lớn nhất: PVN nắm Top 1, bất ngờ với

Trong danh sách, có 71 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỷ đồng , trong đó 14 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ.

Khác với nhóm doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp Nhà nước tập trung nhiều hơn ở những lĩnh vực có quy mô vốn lớn và giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế như dầu khí, điện, than - khoáng sản, xăng dầu và viễn thông.

Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với nguồn cung năng lượng, hạ tầng và các đầu vào quan trọng đối với hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa cũng như đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, bên cạnh số tiền thực nộp ngân sách, quy mô hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong danh sách còn gắn với việc vận hành những nguồn lực và hệ thống có phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành kinh tế.

PVN dẫn đầu, Viettel đứng thứ hai

Trong Top 10 doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách nhiều nhất năm ngoái, có tới 6 vị trí thuộc nhóm năng lượng và tài nguyên. Dẫn đầu là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) với số thực nộp 90.991 tỷ đồng .

Nhóm doanh nghiệp năng lượng và tài nguyên còn có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nộp 30.575 tỷ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thực nộp 24.031 tỷ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nộp 20.891 tỷ đồng .

Đáng chú ý, ngoài PVN ở vị trí số 1, hai doanh nghiệp thành viên của tập đoàn này cũng góp mặt trong Top 10 là Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), lần lượt thực nộp 15.105 tỷ và 14.531 tỷ đồng .

10 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NỘP NGÂN SÁCH NHIỀU NHẤT NĂM 2025 PetroVietnam Viettel Petrolimex Vinacomin Vinataba EVN PVEP BSR Vietcombank BIDV 90.991 42.290 30.575 24.031 22.335 20.891 15.105 14.531 12.494 11.374 PetroVietnam Số nộp ngân sách 90.991 Viettel Số nộp ngân sách 42.290 Petrolimex Số nộp ngân sách 30.575 Vinacomin Số nộp ngân sách 24.031 Vinataba Số nộp ngân sách 22.335 EVN Số nộp ngân sách 20.891 PVEP Số nộp ngân sách 15.105 BSR Số nộp ngân sách 14.531 Vietcombank Số nộp ngân sách 12.494 BIDV Số nộp ngân sách 11.374 Đơn vị: tỷ đồng

Ở lĩnh vực ngân hàng, Top 10 có 2 đại diện là Vietcombank và BIDV, lần lượt thực nộp 12.494 tỷ và 11.374 tỷ đồng vào ngân sách năm vừa qua.

Viễn thông có một đại diện đứng thứ hai về quy mô nộp ngân sách là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với hơn 42.290 tỷ đồng .

Nếu mở rộng ra Top 20 doanh nghiệp đứng đầu, danh sách còn có VietinBank, MB cùng nộp hơn 10.000 tỷ đồng ; Agribank đã nộp 7.854 tỷ đồng . Trong lĩnh vực dầu khí có PV OIL thực nộp 11.115 tỷ và PV GAS nộp 7.278 tỷ đồng .

Cũng trong năm vừa qua, Viettel Global đã nộp 10.657 tỷ đồng vào ngân sách, trong khi VNPT nộp 6.078 tỷ đồng . Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực nộp 8.404 tỷ và HFIC đạt 6.794 tỷ đồng .

Bất ngờ với nhóm doanh nghiệp xổ số

Xét theo ngành, dầu khí và xăng dầu là nhóm có quy mô nộp ngân sách lớn nhất. Tổng số tiền thực nộp của nhóm doanh nghiệp Nhà nước này đạt khoảng 124.350 tỷ, tương đương 29% tổng mức nộp của toàn danh sách.

Đứng sau là xổ số, với tổng số tiền đóng góp gần 59.700 tỷ đồng , chiếm khoảng 14%. Trong khi đó, 2 nhóm công nghệ - viễn thông - truyền thông và ngân hàng có quy mô khá tương đồng, lần lượt đạt 53.800 tỷ và 51.800 tỷ đồng , tương ứng 13% và 12% tổng mức nộp của danh sách.

Các lĩnh vực khác cũng có mức đóng góp đáng kể. Than - khoáng sản đạt 26.475 tỷ, trong khi nhóm điện năng đã nộp 20.891 tỷ đồng .

Nếu xét về số lượng doanh nghiệp xuất hiện trong Top 100, xổ số lại là nhóm đông nhất với 22 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.

Điện năng đứng thứ 2 với 9 doanh nghiệp trong danh sách, trong khi dầu khí và vận tải - logistics cùng có 6 doanh nghiệp. Các lĩnh vực xăng dầu - khí đốt, than - khoáng sản, ngân hàng, hóa chất và công nghệ - viễn thông - truyền thông mỗi lĩnh vực có 5 doanh nghiệp trong Top 100.