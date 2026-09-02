Vingroup, Thaco, FPT... đang tạo việc làm cho hơn nửa triệu người

Vingroup, FPT, Thaco, MWG, Masan, Hòa Phát và Vietjet đang trực tiếp sử dụng khoảng 550.000 lao động, tương đương hơn 1% tổng số người có việc làm tại Việt Nam.

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến hết quý II/2026, cả nước có khoảng 52,7 triệu người có việc làm, tăng 688.300 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đáng ghi nhận là dù quy mô việc làm tổng thể tăng nhẹ, khối doanh nghiệp tư nhân lớn lại có xu hướng mở rộng đáng kể lực lượng lao động. Xu hướng tuyển dụng này thể hiện rõ nét tại các ngành thâm dụng nhân lực như xây dựng, sản xuất công nghiệp, bán lẻ, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ.

Tổng hợp số liệu doanh nghiệp công bố cho thấy 7 tập đoàn lớn gồm Vingroup, FPT, Thaco, MWG, Masan, Hòa Phát và Vietjet đang có khoảng 550.000 nhân sự. Con số này tương đương hơn 1% trong tổng số 52,7 triệu người đang có việc làm tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tạo nhiều việc làm nhất Việt Nam

Trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp công bố tháng 8, CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) cho biết đang có khoảng 230.000 nhân sự. Con số này bao gồm Vingroup, các công ty liên kết và những doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái như Vincom Retail, GSM, VinCons...

Nhân dịp 33 năm thành lập, Vingroup tiếp tục công bố con số đáng chú ý với hơn 400.000 nhân sự thuộc hệ sinh thái của tập đoàn, hoạt động tại nhiều lĩnh vực và trên phạm vi hơn 10 quốc gia.

Nếu chỉ nhìn vào số liệu trong báo cáo thường niên, quy mô nhân sự của Vingroup cũng đã tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. Từ khoảng 54.000 người cuối năm 2023, lực lượng lao động tăng lên 67.000 người năm 2024 và vượt 104.000 người cuối năm 2025.

Như vậy, trong vòng 2 năm, số lao động được ghi nhận theo phạm vi báo cáo thường niên tăng khoảng 50.000 người, tương đương gần 93%. Riêng năm 2025, Vingroup bổ sung khoảng 37.000 nhân sự, tăng hơn 55% so với năm trước.

Bước sang năm 2026, quy mô lao động của Vingroup tiếp tục "phình to". Riêng Vinhomes trong 6 tháng đầu năm đã tuyển mới 1.497 người, nâng tổng số lao động trực thuộc lên 14.296 người. Trong khi đó, VinCons tháng 7 cho biết lực lượng trên toàn hệ thống đã vượt 100.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân viên.

Công trường sân vận động VinFast là hạng mục trọng điểm dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Ảnh: Đinh Hà.

Phần tăng thêm này gắn khá rõ với quá trình mở rộng các dự án xây dựng và hạ tầng trong hệ sinh thái.

Đối với VinCons, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng thuộc tập đoàn trước đó đã triển khai chiến dịch tuyển dụng trên cả nước để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các đại công trường như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Hạ Long Xanh ở Quảng Ninh, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Riêng giai đoạn đầu của Khu đô thị thể thao Olympic, tập đoàn từng công bố kế hoạch tuyển hơn 20.000 lao động.

Nhu cầu nhân lực của hệ sinh thái này cũng không dừng ở xây dựng. Vingroup còn tuyển kỹ sư, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý dự án, nhân viên vận hành, giáo viên, bác sĩ, tài xế và lao động dịch vụ.

Từ bất động sản, Vingroup hiện đã mở rộng sang công nghiệp - công nghệ, dịch vụ, hạ tầng và năng lượng xanh. Mỗi mảng kinh doanh mới lại kéo theo một cấu trúc nhân sự khác nhau, khiến tốc độ tăng lao động của tập đoàn trong những năm gần đây không còn chỉ gắn với một ngành riêng lẻ.

Loạt "ông lớn" bổ sung thêm quân

Một hệ sinh thái khác cũng chạy đua "tuyển quân" trong năm nay là CTCP FPT (HoSE: FPT). Tuy nhiên, khác Vingroup, phần lớn nhu cầu lao động của FPT tập trung vào lĩnh vực công nghệ và dịch vụ.

Tính đến cuối tháng 7, FPT có 88.553 nhân sự trên toàn hệ sinh thái, tăng 2.562 người so với cuối năm 2025, tương đương gần 3%. Con số này bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết. Nếu chỉ tính tập đoàn và các công ty con theo báo cáo tài chính, FPT có 44.388 nhân sự tại ngày 30/6.

Không chỉ tăng về số lượng, lực lượng lao động FPT còn được phân bổ ngày càng rộng trên thị trường quốc tế. Hơn 7.000 người đang làm việc tại các chi nhánh, văn phòng ở nước ngoài, trong khi số nhân sự mang quốc tịch nước ngoài vượt 4.000 người, đến từ 82 quốc tịch.

Sự mở rộng này diễn ra trong lúc ngành công nghệ đứng trước một thay đổi lớn từ AI. Thay vì xem AI là yếu tố làm giảm nhu cầu tuyển dụng, lãnh đạo FPT tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 cho biết tập đoàn không có chủ trương cắt giảm nhân sự vì AI mà sử dụng công nghệ này để hỗ trợ và nâng cao năng suất lao động.

QUY MÔ LAO ĐỘNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM Vingroup FPT Thaco Thế Giới Di Động Masan Hòa Phát Vietjet 230.000 88.553 81.300 67.339 43.087 33.812 7.743 Vingroup Lao động 230.000 FPT Lao động 88.553 Thaco Lao động 81.300 Thế Giới Di Động Lao động 67.339 Masan Lao động 43.087 Hòa Phát Lao động 33.812 Vietjet Lao động 7.743 Đơn vị: người.

Nếu FPT mở rộng lực lượng lao động chủ yếu bằng các kỹ sư và nhân sự công nghệ, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) lại có cơ cấu nhân sự gắn chặt với sản xuất công nghiệp.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, Hòa Phát có 31.812 người, tăng 238 người so với đầu năm.

Nếu nhìn vào báo cáo thường niên 2025, hơn 27.400 lao động Hòa Phát đang làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thép. Phần còn lại phân bổ tại các mảng nông nghiệp với gần 2.000 người, điện máy gia dụng hơn 1.400 người và bất động sản gần 600 người.

Tại ngành bán lẻ, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) đang "hồi sinh" mạnh mẽ sau giai đoạn thu hẹp nhân sự diễn ra cách đây 2 năm. Tính đến tháng 6, doanh nghiệp có 67.339 lao động, tăng khoảng 2.600 người chỉ sau nửa năm.

MWG từng có hơn 80.000 lao động vào năm 2022. Sau giai đoạn tái cấu trúc, đóng cửa và sáp nhập các cửa hàng kém hiệu quả, con số này giảm xuống dưới 60.000 người vào giữa năm 2024, tức giảm hơn 20.000 người trong khoảng 2 năm.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cũng đang ở chiều hướng tăng. Tập đoàn có 43.087 nhân viên vào cuối tháng 6, tăng 2.676 người so với đầu năm.

Đà tuyển dụng diễn ra cùng lúc với tốc độ tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh. Trong 6 tháng, Masan đạt 52.137 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.773 tỷ đồng , tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

Kết quả này cũng khiến Masan đề xuất nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu dự kiến 98.000- 105.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 10.000- 11.500 tỷ đồng . Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.

Thaco có hơn 50.000 lao động làm nông nghiệp

Nếu xét về cơ cấu đa ngành và nhu cầu lao động ở nhiều lĩnh vực cùng lúc, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) là một trường hợp đáng chú ý khác.

Tập đoàn hiện hoạt động thông qua 6 tập đoàn thành viên gồm Thaco Auto, Thaco Agri, Thaco Industries, Thadico (Đại Quang Minh), Thiso và Thilogi. Từ nền tảng ôtô, Thaco đã mở rộng sang nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng, bán lẻ và logistics.

Theo quy mô nhân sự được doanh nghiệp đặt ra cho các đơn vị, Thaco Agri có khoảng 51.000 người, Thaco Industries 10.000 người, Thaco Auto 13.000 người, Đại Quang Minh 1.600 người, Thiso 3.700 người và Thilogi 2.000 người.

Nếu cộng các đơn vị này, quy mô đạt khoảng 81.300 người. Thaco Chu Lai cũng có kế hoạch tuyển thêm 1.300 người, đưa lực lượng lên khoảng 16.500 người.

Đáng chú ý, trong hệ sinh thái Thaco, nông nghiệp lại là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất. Khoảng 51.000 người của Thaco Agri phản ánh đặc thù của mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nơi doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào đất đai, máy móc mà còn phải xây dựng lực lượng lao động trực tiếp trên các vùng sản xuất.

CƠ CẤU NHÂN SỰ TẠI TẬP ĐOÀN THACO Tất cả Thaco Auto · 16% Thaco Agri · 63% Thaco Industries · 12% Thadico · 2% Thiso · 5% Thilogi · 2% Bấm chú thích để phân loại. 81K Tổng Thaco Auto 16% 13.000 Thaco Agri 63% 51.000 Thaco Industries 12% 10.000 Thadico 2% 1.600 Thiso 5% 3.700 Thilogi 2% 2.000 Đơn vị: người.

Theo định hướng của Chủ tịch Trần Bá Dương, năm 2026 là năm thứ tư trong kế hoạch 5 năm 2023-2027 của Thaco. Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2027 có doanh thu hợp nhất khoảng 180.000 tỷ đồng và quy mô nhân sự hơn 100.000 người.

Nếu mục tiêu này được thực hiện, Thaco sẽ tiếp tục nằm trong nhóm những doanh nghiệp tư nhân sử dụng nhiều lao động nhất Việt Nam, đồng thời cho thấy khu vực tư nhân đang tạo việc làm không chỉ trong các ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao mà cả sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Với CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC), quy mô nhân sự nhỏ hơn đáng kể so với những tập đoàn kể trên nhưng vẫn tăng theo quá trình mở rộng hoạt động. Hãng có 7.743 nhân viên vào cuối tháng 6, giảm nhẹ so với 7.805 người đầu năm.

So với đầu năm 2025, lực lượng này vẫn tăng hơn 1.000 người, từ mức 6.702 nhân viên. Tại thị trường Việt Nam, Vietjet đang là hãng có số lượng tàu bay lớn nhất với 107 tàu bay và thêm 15 tàu bay đang đặt hàng hoặc nằm trong kế hoạch bổ sung, qua đó tạo thêm nhu cầu về phi công, tiếp viên, kỹ thuật, khai thác và các bộ phận hỗ trợ.