Tập đoàn tư nhân tăng trưởng 2 con số

Nửa đầu năm, nhiều tập đoàn tư nhân lớn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, trong đó có những cái tên tăng gấp nhiều lần, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung của cả nước.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bứt phá đáng kể của nhóm doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trong số những doanh nghiệp có vốn hóa hàng đầu, nhiều cái tên ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số, thậm chí tăng gấp nhiều lần cùng kỳ.

Kết quả này càng đáng chú ý khi khu vực kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của nền kinh tế.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định đây là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số đặt ra yêu cầu lớn hơn về năng lực mở rộng đầu tư, sản xuất và tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng từng nhiều lần nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân phải tăng trưởng 2 con số để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của cả nước.

Vinhomes, Vingroup tăng trưởng mạnh

Từ mục tiêu trên, kết quả kinh doanh nửa đầu năm cho thấy nhiều “đầu tàu” kinh tế tư nhân đang tăng tốc mạnh, từ bất động sản, sản xuất đến bán lẻ, công nghệ và hàng không. Dù động lực tăng trưởng của từng doanh nghiệp khác nhau, điểm chung là nhiều doanh nghiệp đang mở rộng nhanh quy mô kinh doanh, đóng góp vào nền kinh tế.

Trong các doanh nghiệp niêm yết, không cái tên nào tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối lớn như Vinhomes (HoSE: VHM).

6 tháng đầu năm, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận 116.565 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 52.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 3,4 lần và 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ vượt xa nền lợi nhuận cùng kỳ, Vinhomes còn tạo ra mức tăng tuyệt đối lên đến hơn 41.000 tỷ đồng lợi nhuận năm nay.

Kết quả trên chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, chủ đầu tư này đã hoàn thành khoảng 41% kế hoạch doanh thu và gần 87% kế hoạch lợi nhuận.

VINHOMES SẮP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU NỬA NĂM KQKD hàng năm của Vinhomes Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 100K 200K 300K 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 2021 Doanh thu thuần 84.986 2022 Doanh thu thuần 62.393 2023 Doanh thu thuần 103.557 2024 Doanh thu thuần 102.323 2025 Doanh thu thuần 153.271 KH 2026 Doanh thu thuần 285.000 2021 Lợi nhuận sau thuế 38.948 2022 Lợi nhuận sau thuế 29.162 2023 Lợi nhuận sau thuế 33.533 2024 Lợi nhuận sau thuế 35.973 2025 Lợi nhuận sau thuế 43.335 KH 2026 Lợi nhuận sau thuế 60.000 Đơn vị: tỷ đồng: BCTC DN.

Xếp sau Vinhomes về quy mô lợi nhuận nhưng Vingroup (HoSE: VIC) lại gây chú ý bởi mức tăng doanh thu rất lớn.

6 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận 222.288 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng ròng hơn 120.000 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này cũng tăng đột biến 4,5 lần lên 20.375 tỷ đồng .

Năm nay, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu đạt 485.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng . Kết quả bán niên vừa qua giúp tập đoàn hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận.

Việc Vingroup tăng trưởng mạnh kỳ vọng nâng cao mức đóng góp của tập đoàn này cho tăng trưởng kinh tế nói chung. Hiện Vingroup là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng , đồng thời là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất năm 2025 (gần 149.000 tỷ đồng ).

VINGROUP ĐẶT MỤC TIÊU THAM VỌNG NĂM NAY KQKD hàng năm của Vingroup Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. -200K 0 200K 400K 600K 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 2021 Doanh thu thuần 125.688 2022 Doanh thu thuần 101.794 2023 Doanh thu thuần 161.428 2024 Doanh thu thuần 189.068 2025 Doanh thu thuần 331.838 KH 2026 Doanh thu thuần 485.000 2021 Lợi nhuận sau thuế -7.558 2022 Lợi nhuận sau thuế 2.044 2023 Lợi nhuận sau thuế 2.056 2024 Lợi nhuận sau thuế 5.276 2025 Lợi nhuận sau thuế 11.065 KH 2026 Lợi nhuận sau thuế 35.000 Đơn vị: tỷ đồng: BCTC DN.

Sunshine Group (HNX: KSF) cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đáng chú ý về mức tăng trưởng năm nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu thuần 6 tháng của Sunshine đạt khoảng 11.664 tỷ đồng , tăng gấp 18 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 5.882 tỷ đồng , tăng 47 lần; còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.832 tỷ, tăng 58 lần.

Đà tăng trưởng của Sunshine Group gắn với việc nhiều dự án bất động sản bước vào giai đoạn bàn giao, qua đó đủ điều kiện ghi nhận doanh thu chuyển nhượng.

Có doanh nghiệp đã tính chuyện nâng kế hoạch

Ở nhóm ngành sản xuất, Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) cũng ghi nhận tăng trưởng cao nửa đầu năm nay. Sau 6 tháng, tập đoàn đạt 108.870 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 15.480 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng , lần lượt tăng 33% và 42% so với năm 2025.

Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và hơn 70% mục tiêu lợi nhuận.

Kết quả này phần lớn đến từ sản lượng thép tăng mạnh khi Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 từng bước đi vào vận hành. Riêng quý II, doanh thu tập đoàn đạt 55.557 tỷ đồng , tăng 53%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 6.424 tỷ đồng , tăng 51%.

Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh năm nay. Sau 6 tháng, MWG ghi nhận 95.213 tỷ doanh thu thuần, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt 6.112 tỷ, tăng 91%.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu đạt 185.000 tỷ và lãi sau thuế 9.200 tỷ đồng , là kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

Không chỉ là nhà bán lẻ điện thoại, điện máy lớn nhất cả nước, Thế Giới Di Động hiện cũng là một trong những tập đoàn tư nhân tạo ra nhiều việc làm nhất với hơn 67.000 nhân viên tính đến cuối tháng 6/2026.

NHIỀU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN 2 CON SỐ KQKD nửa đầu năm 2026 Vinhomes Vingroup Hòa Phát MWG Masan FPT Sunshine Vietjet 52.092 20.375 15.480 6.112 5.773 5.055 4.832 1.372 Vinhomes Lợi nhuận sau thuế 52.092 Vingroup Lợi nhuận sau thuế 20.375 Hòa Phát Lợi nhuận sau thuế 15.480 MWG Lợi nhuận sau thuế 6.112 Masan Lợi nhuận sau thuế 5.773 FPT Lợi nhuận sau thuế 5.055 Sunshine Lợi nhuận sau thuế 4.832 Vietjet Lợi nhuận sau thuế 1.372 Đơn vị: tỷ đồng.

Một đại gia bán lẻ khác là Masan Group (HoSE: MSN) cũng nằm trong nhóm tăng trưởng nổi bật.

Nửa đầu năm, Masan ghi nhận 52.137 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.773 tỷ đồng , tăng 2,2 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, kết quả này đã thúc đẩy Masan đề xuất nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 98.000-105.000 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.000- 11.500 tỷ đồng . Nếu hoàn thành kế hoạch mới này, Masan sẽ chính thức thiết lập cột mốc lợi nhuận mới trong lịch sử hoạt động.

Trong lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm, với doanh thu hợp nhất đạt 26.269 tỷ (+13%) và lợi nhuận sau thuế 5.055 tỷ đồng (+14%).

Không chỉ nằm trong top 10 doanh nghiệp tư nhân có số nộp ngân sách Nhà nước hàng năm lớn nhất, FPT cũng đang tạo công ăn việc làm cho hơn 44.000 người lao động. Do đó, mỗi % tăng trưởng của doanh nghiệp này đều có đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế năm nay.