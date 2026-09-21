Cuốn sách khiến Steve Jobs thay đổi tương lai Apple

Từng giúp Steve Jobs quyết định đưa Apple sang điện toán đám mây, đây là cuốn sách nâng tầm tư duy mà mọi nhà lãnh đạo kiệt xuất đều khuyên đọc.

Theo The Adelante House, mỗi năm có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề lãnh đạo doanh nghiệp được xuất bản. Tuy nhiên, dưới đây là danh sách những cuốn sách được các CEO hàng đầu thế giới đề cử, giúp bạn dễ dàng chọn lựa hơn.

Steve Jobs

The Innovator’s Dilemma (tựa Việt: Thách thức sáng tạo)

Tác giả: Clayton M. Christensen

Cuốn The Innovator’s Dilemma. Ảnh: ModiaL.

Nhà sáng lập Apple Steve Jobs từng dùng cuốn sách này để giải thích lý do Apple bắt buộc phải dịch chuyển sang điện toán đám mây.

“Sự chuyển dịch này là rất quan trọng đối với chúng ta. Đúng như Clayton Christensen đã định nghĩa về 'nỗi lo lớn của kẻ sáng tạo' rằng những người tạo ra một thành tựu thường lại là những người cuối cùng bước qua được ánh hào quang của nó. Và chúng ta chắc chắn không muốn bị bỏ lại phía sau”, ông từng nói.

The Intelligent Investor (tựa Việt: Nhà đầu tư thông minh)

Tác giả: Benjamin Graham

Khi được hỏi về chìa khóa dẫn đến thành công, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã chỉ vào một chồng sách và nói: "Hãy đọc 500 trang sách như thế này mỗi ngày. Kiến thức vận hành đúng theo cách đó: nó tích lũy dần theo thời gian, giống như lãi suất kép vậy. Tất cả các bạn đều có thể làm được, nhưng tôi cá là không mấy ai thực sự làm đâu".

Theo Buffett, để đầu tư thành công trọn đời, bạn không cần một chỉ số IQ cao ngất ngưởng, tầm nhìn kinh doanh khác người hay thông tin nội bộ. Điều bạn cần là một khuôn khổ tư duy vững chắc để đưa ra quyết định, cùng khả năng kiểm soát cảm xúc để không làm chệch hướng khuôn khổ đó.

Cuốn sách này chỉ ra một cách chính xác và rõ ràng khuôn khổ chuẩn mực ấy; việc của bạn là tự rèn luyện tính kỷ luật về mặt cảm xúc.

Evicted: Poverty and Profit in the American City (tạm dịch: Bị đuổi khỏi nhà: Nghèo đói và lợi nhuận trong thành phố Mỹ)

Tác giả: Matthew Desmond

Bill Gates giới thiệu cuốn sách qua tủ sách GatesNotes. Ảnh: Warren.

Cuốn sách giúp Bill Gates hiểu thêm một khía cạnh của một vấn đề rất phức tạp.

“Nó thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn về những căn nguyên mang tính hệ thống khiến giá nhà trở nên đắt đỏ vượt tầm với, cũng như các chương trình hỗ trợ khác nhau của chính phủ”, Bill Gates chia sẻ qua blog GatesNotes.

Elon Musk

Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (tạm dịch: Siêu trí tuệ: Những con đường, mối nguy hiểm, chiến lược)

Tác giả: Nick Bostrom

Theo Musk, cuốn sách Siêu trí tuệ của Nick Bostrom rất đáng để đọc. Qua tác phẩm này, nhà sáng lập Tesla và SpaceX cũng cảnh báo thế giới cần cẩn trọng với trí tuệ nhân tạo (AI).

Abby Joseph Cohen

Being Wrong: Adventures in the Margin of Error (tạm dịch: Sai lầm: Những cuộc phiêu lưu trong biên độ sai số)

Tác giả: Kathryn Schulz

Cuốn Being Wrong: Adventures in the Margin of Error của tác giả Kathryn Schulz. Ảnh: Amazon.

Giáo sư kinh doanh tại Trường Kinh doanh Columbia cho rằng tác phẩm của Kathryn Schulz có văn phong tưởng như dễ đọc, nhưng lại đào sâu vào một trong những vấn đề cốt lõi nhất đối với các nhà quản trị: hiểu được cách chúng ta hình thành quan điểm.

Điều quan trọng là tác giả đã chỉ ra cách điều chỉnh quan điểm đó khi có thông tin mới, thay vì khăng khăng bám lấy những góc nhìn cũ kỹ.