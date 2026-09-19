Thói quen đọc khác biệt của người giàu

Một nghiên cứu trên 1.200 người giàu cho biết đọc sách là một trong những sở thích phổ biến của nhóm người này, nhưng cách họ đọc cũng có nhiều khác biệt.

Người giàu thường đọc sách để phát triển bản thân và nâng cao kiến thức. Ảnh: Warren Buffett.

Theo Quartz, một thói quen mà những người cực kỳ thành công có điểm chung là họ đọc rất nhiều.

Khi được hỏi về bí quyết thành công, Warren Buffett từng chỉ vào chồng sách đặt gần đó và nói: “Hãy đọc 500 trang mỗi ngày. Đó là cách tri thức vận hành. Nó tích lũy dần giống như lãi kép. Tất cả các bạn đều có thể làm điều đó, nhưng tôi đảm bảo rằng không nhiều người sẽ thực sự làm”.

Buffett thậm chí còn đẩy thói quen này lên một mức độ khác. Khi mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư, ông từng đọc 600-1.000 trang sách mỗi ngày và đến nay vẫn dành khoảng 80% thời gian trong ngày để đọc.

Và Buffett không phải trường hợp duy nhất. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân hàng đầu cũng coi việc đọc sách là một phần quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng không phải những trường hợp cá biệt. Một nghiên cứu trên 1.200 người giàu cho thấy đọc sách là một trong những sở thích mà họ có điểm chung.

Tuy nhiên, những người thành công không đọc một cách tùy tiện. Họ rất chọn lọc về những gì mình đọc, ưu tiên việc học hỏi và trau dồi kiến thức thay vì chỉ tìm kiếm sự giải trí. Với họ, sách là cánh cửa dẫn tới tri thức và khả năng học hỏi.

Trên thực tế, có sự khác biệt đáng kể giữa thói quen đọc sách của người giàu và những người có điều kiện tài chính kém hơn.

Theo Tom Corley, tác giả cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (tựa Việt: Thói quen thành công của những triệu phú tự thân), những người giàu - được định nghĩa trong nghiên cứu là người có thu nhập hàng năm từ 160.000 USD trở lên và tài sản ròng thanh khoản trên 3,2 triệu USD - thường đọc sách để phát triển bản thân, nâng cao kiến thức và hướng tới thành công.

Trong khi đó, nhóm dưới - có thu nhập hàng năm từ 35.000 USD trở xuống và tài sản ròng thanh khoản từ 5.000 USD trở xuống - chủ yếu đọc để giải trí.

Những người thành công có xu hướng lựa chọn sách và các ấn phẩm mang tính giáo dục thay vì tiểu thuyết, báo lá cải hay các tạp chí giải trí. Đặc biệt, họ dành nhiều sự quan tâm cho tiểu sử và tự truyện của những người thành đạt khác, coi đó là nguồn tham khảo, định hướng và cảm hứng cho chính mình.

Có không ít người thành công từng bỏ học hoặc không theo đuổi con đường giáo dục chính quy. Nhưng có một điểm khá rõ ràng: họ không bao giờ ngừng học hỏi. Và đọc sách là một phần quan trọng trong hành trình đó.

Nếu việc đọc sách như một con đường dẫn tới thành công vẫn chưa đủ để khiến bạn bắt đầu, hãy nghĩ đến những lợi ích mà việc đọc mang lại cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy đọc sách có thể giúp giảm căng thẳng, trầm cảm và nguy cơ sa sút trí tuệ, đồng thời cải thiện sự tự tin, khả năng đồng cảm, năng lực ra quyết định và mức độ hài lòng với cuộc sống.