Những người sở hữu cả trăm tỷ USD đọc sách gì?

Ngoài kiến thức về cách kiếm thêm tiền, các tỷ phú thế giới còn đọc khá nhiều sách về cách con người suy nghĩ, cách xã hội vận hành và cách những ý tưởng lớn thay đổi thế giới.

Không chỉ tạo dựng những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ USD, những tỷ phú USD như Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg còn có một điểm chung là dành nhiều thời gian cho sách. Đáng chú ý, những cuốn sách họ lựa chọn trải rộng từ tiểu sử, khoa học, quản trị đến văn học.

Elon Musk

Benjamin Franklin: An American Life - Walter Isaacson (tựa Việt: Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ)

Benjamin Franklin từ lâu đã là một trong những hình mẫu mà Elon Musk ngưỡng mộ. Musk đặc biệt đồng cảm với câu chuyện Franklin khởi nghiệp gần như từ hai bàn tay trắng nhưng sau đó trở thành một doanh nhân, nhà tư tưởng và nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ.

Cuốn sách của Walter Isaacson không chỉ kể lại cuộc đời Franklin mà còn cho thấy cách một cá nhân có thể định hình cả bản thân lẫn xã hội qua nhiều thế hệ.

Howard Hughes: His Life and Madness - Donald L. Barlett & James B. Steele (tạm dịch: Howard Hughes: Cuộc đời và sự điên rồ)

Howard Hughes thường được ví như một phiên bản của Elon Musk ở thế kỷ trước. Cả 2 đều bị ám ảnh bởi công nghệ, hàng không và những phương tiện giao thông tiên tiến, đồng thời sở hữu nguồn lực tài chính đủ lớn để biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực.

Cuốn sách đi sâu vào cuộc đời Hughes, vượt qua hình ảnh hào nhoáng thường thấy để khắc họa một con người phức tạp, lập dị và đầy tham vọng. Hughes cũng là nhân vật truyền cảm hứng cho bộ phim The Aviator do Leonardo DiCaprio thủ vai.

Tesla: Inventor of the Electrical Age - W. Bernard Carlson (tạm dịch: Tesla: Nhà phát minh của kỷ nguyên điện)

Cuốn sách Tesla: Inventor of the Electrical Age của tác giả W. Bernard Carlson. Ảnh: Medium.

Musk không đơn thuần đọc sách để giải trí. Ông nổi tiếng với việc nghiên cứu kỹ những chủ đề mình quan tâm và cố gắng hấp thụ sâu kiến thức từ mỗi cuốn sách.

Vì vậy, không khó hiểu khi câu chuyện về Nikola Tesla - nhà phát minh đã góp phần thay đổi lịch sử ngành điện - thu hút Musk. Tesla là một trong số ít những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng đại chúng gần như một "ngôi sao nhạc rock" của khoa học.

Bill Gates

Capital in the Twenty-First Century - Thomas Piketty (tựa Việt: Tư bản thế kỷ 21)

Bill Gates từng đánh giá cao công trình của nhà kinh tế học Thomas Piketty về bất bình đẳng và sự phân bổ của cải trên thế giới.

Gates thậm chí đã trực tiếp trao đổi với Piketty về những quan ngại đối với một số chính sách được đề xuất trong cuốn sách. Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao công trình này vì đã khơi lên một cuộc tranh luận toàn cầu về khoảng cách giàu nghèo.

The Catcher in the Rye - J.D. Salinger (tựa Việt: Bắt trẻ đồng xanh)

Bắt trẻ đồng xanh là một trong những cuốn sách đầu đời của Bill Gates. Ảnh: Nhã Nam.

Gates đọc cuốn tiểu thuyết này lần đầu khi mới 13 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút. Theo Gates, điểm thú vị của tác phẩm nằm ở cách nó nhìn nhận người trẻ: dù đôi khi bối rối và chưa định hình được bản thân, họ vẫn có thể nhìn thấy những điều mà người lớn bỏ qua.

The Rosie Effect - Graeme Simsion (tựa Việt: Hiệu ứng Rosie)

Đây có lẽ không phải lựa chọn mà người ta thường nghĩ đến khi nhắc tới một tỷ phú như Gates. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến cuốn sách đáng chú ý.

Gates cho rằng tác phẩm nhắc ông về các mối quan hệ và tầm quan trọng của việc dành thời gian, công sức để vun đắp chúng - một bài học dễ bị bỏ quên giữa công việc và những mục tiêu lớn.

Making the Modern World - Vaclav Smil (tựa Việt: Thế giới thật sự vận hành như thế nào?)

Gates từ lâu quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và việc con người sử dụng tài nguyên.

Cuốn sách tiếp cận vấn đề bằng dữ liệu, phân tích cách nhân loại ngày càng tiêu thụ nhiều vật liệu như silicon, gỗ, nhựa và xi măng. Những con số trong sách khiến Gates suy nghĩ nhiều hơn về cái giá vật chất của quá trình phát triển kinh tế hiện đại.

Jeff Bezos

The Effective Executive - Peter F. Drucker (tựa Việt: Nhà quản trị hiệu quả)

Jeff Bezos từng yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của Amazon đọc cuốn sách này trong một mùa hè.

Tác phẩm của Peter Drucker tập trung vào cách các nhà quản lý sử dụng thời gian, xây dựng thói quen làm việc hiệu quả và tối đa hóa đóng góp của mình cho tổ chức. Đây cũng là những nguyên tắc có ảnh hưởng lớn đến cách Bezos xây dựng đội ngũ điều hành Amazon.

Built to Last - Jim Collins & Jerry I. Porras (tựa Việt: Xây dựng để trường tồn)

Jeff Bezos thường xuyên chia sẻ những cuốn sách ông tâm đắc cho cấp dưới. Ảnh: Nhà xuất bản trẻ.

Với những người nghiên cứu cách Bezos xây dựng Amazon, đây là một cuốn sách đáng chú ý.

Tác phẩm phân tích cách những doanh nghiệp thành công xây dựng bản sắc và duy trì văn hóa dựa trên sứ mệnh dài hạn. Theo tinh thần của cuốn sách, những công ty muốn tồn tại lâu dài không thể chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt mà phải xây dựng được một hệ giá trị đủ mạnh để định hướng tổ chức.

The Goal: A Process of Ongoing Improvement - Eliyahu M. Goldratt (tựa Việt: Mục tiêu: Quá trình cải tiến liên tục)

Bezos không chỉ yêu cầu đội ngũ điều hành Amazon đọc những cuốn sách kinh doanh kinh điển. Ông còn giới thiệu Mục tiêu - câu chuyện về một nhà quản lý được giao nhiệm vụ vực dậy một nhà máy sản xuất đang thất bại.

Thông qua câu chuyện tưởng như rất xa với thế giới công nghệ, cuốn sách đặt trọng tâm vào việc liên tục cải thiện quy trình và tìm ra những điểm nghẽn đang cản trở tổ chức.

The Remains of the Day - Kazuo Ishiguro (tựa Việt: Tàn ngày để lại)

Bezos từng nói rằng ông học được nhiều điều từ tiểu thuyết hơn là sách phi hư cấu. Vì vậy, việc ông gọi Tàn ngày để lại là một trong những cuốn sách yêu thích đáng để chú ý.

Cuốn tiểu thuyết kể câu chuyện về cuộc đời, những lựa chọn và sự nuối tiếc. Với Bezos, đây là tác phẩm khiến ông suy ngẫm về những điều con người có thể bỏ lỡ khi dành quá nhiều thời gian cho công việc và trách nhiệm.

The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb (tựa Việt: Thiên nga đen)

Khi Brad Stone, tác giả cuốn sách nổi tiếng về Amazon, tiếp cận Bezos để xin phép viết về công ty, Bezos đã đặt câu hỏi làm thế nào để tránh "ngụy biện tự sự" - xu hướng biến những sự thật phức tạp thành những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu.

Đó cũng chính là một trong những điểm Bezos đánh giá cao ở The Black Swan. Cuốn sách phân tích cách con người thường cố gắng tìm ra những câu chuyện có vẻ hợp lý để giải thích các sự kiện phức tạp, dù thực tế có thể không đơn giản như vậy.

Mark Zuckerberg

The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation - Jon Gertner (tạm dịch: Nhà máy ý tưởng: Bell Labs và kỷ nguyên vĩ đại của đổi mới sáng tạo Mỹ)

Cuốn sách kể về Bell Labs và thời kỳ đổi mới công nghệ nổi bật của Mỹ, đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa nghiên cứu khoa học và hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là chủ đề đặc biệt phù hợp với Zuckerberg: sự kết hợp giữa khoa học và kinh doanh có thể tạo ra những đổi mới mang tính đột phá. Nhà máy ý tưởng cho thấy những thành công lớn không chỉ đến từ một cá nhân thiên tài mà còn từ khả năng xây dựng môi trường để các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân cùng hợp tác.

The Information: A History, a Theory, a Flood - James Gleick (tạm dịch: Thông tin: Lịch sử, lý thuyết và trận lụt)

Nếu có một cuốn sách đặc biệt phù hợp với người đứng sau Facebook, đây có lẽ là một ứng viên sáng giá.

James Gleick nhìn dòng chảy thông tin không chỉ như một vấn đề mà còn là nguồn tạo ra vô số cơ hội. Cuốn sách lần theo lịch sử, lý thuyết và sự bùng nổ của thông tin, qua đó giúp người đọc hiểu cách thông tin đã thay đổi xã hội và công nghệ.

Physics of the Impossible - Michio Kaku (tựa Việt: Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả)

Nhà sáng lập Meta còn dành thời gian nghiên cứu cả những cuốn sách đậm tính khoa học. Ảnh: Fahasa.

Nhà vật lý Michio Kaku đưa người đọc vào thế giới của những công nghệ tưởng như chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng, từ đó xem xét chúng dưới góc nhìn của các định luật vật lý.

Cuốn sách đặt ra câu hỏi về những gì có thể trở thành hiện thực trong tương lai, từ những công nghệ có thể xuất hiện trong vài thập kỷ tới cho đến những ý tưởng xa hơn.

Einstein: His Life and Universe - Walter Isaacson (tựa Việt: Einstein - Cuộc đời và vũ trụ)

Cuốn tiểu sử về Albert Einstein khắc họa một nhà khoa học thường được nhìn nhận qua những lý thuyết khó hiểu, nhưng đồng thời cũng là một con người có tư duy sáng tạo đặc biệt.

Với Zuckerberg, câu chuyện của Einstein cho thấy những đột phá khoa học không chỉ đến từ kiến thức mà còn từ khả năng đặt câu hỏi khác biệt và nhìn thế giới theo những cách mà người khác chưa từng nghĩ tới.

The Giving Tree - Shel Silverstein (tựa Việt: Cây táo yêu thương)

Không phải tất cả những cuốn sách Zuckerberg lựa chọn đều xoay quanh công nghệ, khoa học hay kinh doanh.

Cây táo yêu thương là một cuốn sách thiếu nhi nhưng chứa đựng những thông điệp về tình yêu, sự cho đi, lòng biết ơn và cái giá của những mối quan hệ dựa trên điều kiện. Câu chuyện về một cái cây và cậu bé vì thế mang đến những suy ngẫm vượt xa đối tượng độc giả trẻ em.