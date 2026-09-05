Cách đọc sách đặc biệt của Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk

Warren Buffett, Bill Gates và nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu không đọc sách theo kiểu lật từng trang cho xong. Họ đọc có mục đích, ghi chú, đọc lại và kết nối kiến thức.

Khi phần lớn mọi người mới mở một cuốn tiểu thuyết trong kỳ nghỉ hoặc tranh thủ đọc vài trang trước khi đi ngủ, những doanh nhân hàng đầu thế giới có lẽ đã dành hàng giờ chìm trong suy nghĩ, đánh dấu những trang quan trọng và nghiền ngẫm những bài học rút ra.

“Phần lớn mọi người đọc một cách thụ động. Một vài trang trước khi ngủ, một cuốn sách trong kỳ nghỉ, có thể thêm một cuốn sách nói trên đường đi làm. Nhưng các tỷ phú thì khác. Họ coi việc đọc như một hệ thống hay một công cụ để tư duy, chứ không chỉ để thư giãn”, Taskeen Ahmed, nhà sáng lập Awesome Books, một đơn vị bán sách bền vững tại Anh, nhận xét.

Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên như Warren Buffett, Elon Musk, Oprah Winfrey và Bill Gates liên tục nhắc đến sách như một yếu tố quan trọng trong thành công của họ. Điều tạo nên khác biệt giữa cách họ đọc và cách phần lớn chúng ta đọc không nằm ở những tựa sách trên giá, mà ở cách họ đọc chúng.

Ahmed đã dành nhiều năm nghiên cứu thói quen đọc sách của những người có thành tích vượt trội. Kết luận của ông là nếu muốn đưa ra những quyết định sắc bén hơn, tư duy tốt hơn và phát triển bền vững trong dài hạn, bạn cần ngừng đọc như một người tiêu dùng và bắt đầu đọc như một nhà chiến lược.

Dưới đây là cách những người giàu nhất thế giới đọc sách và những cách bạn có thể học theo.

Đọc sách là việc được lên lịch, được ưu tiên và không thể thương lượng

Warren Buffett nổi tiếng với việc dành tới 6 giờ mỗi ngày để đọc sách và các báo cáo tài chính. Bill Gates thì dành trọn những “Tuần lễ suy ngẫm” để đọc sách trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lịch làm việc của họ không đơn giản là chừa ra một khoảng thời gian cho việc đọc mà ngược lại, lịch trình được xây dựng xoay quanh việc đọc.

“Những người ra quyết định ở cấp độ cao cần sự minh mẫn hơn là tốc độ. Khoảng thời gian đọc sâu và không bị gián đoạn như vậy giúp loại bỏ những tiếng ồn trong tâm trí. Đó là cách họ duy trì sự sắc bén trong một thế giới được thiết kế để khiến chúng ta liên tục xao nhãng”, Ahmed giải thích.

Mỗi cuốn sách đều có một nhiệm vụ riêng

Elon Musk từng nói rằng ông học cách chế tạo tên lửa thông qua việc đọc sách. Oprah Winfrey tìm đến các tác phẩm về tâm linh để định hướng bản thân vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Những cuốn sách họ lựa chọn không phải ngẫu nhiên, chúng phục vụ cho những mục tiêu cụ thể.

“Họ tiếp cận sách giống như cách phần lớn mọi người tìm đến một người cố vấn. Họ không đọc chỉ để giải trí. Họ đọc để giải quyết một vấn đề, tìm câu trả lời cho một câu hỏi hoặc tìm cách thoát khỏi một bế tắc”, Ahmed nói/

Nếu bạn chỉ lật từng trang mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì, bạn đang đọc sai cách. Hãy đọc có chủ đích và xác định rõ điều mình muốn tìm.

Các tỷ phú dành hàng giờ nghiền ngẫm sách và tài liệu. Ảnh: Quart.

Họ đọc lại sách như các nhà tu hành đọc lại kinh sách

Charlie Munger đã quay lại những cuốn sách về tâm lý học và đầu tư trong nhiều thập kỷ. Zuckerberg cũng nhiều lần đọc lại The Aeneid (tựa Việt: Thần thoại vàng Aeneid). Với họ, việc đọc đi đọc lại không hề nhàm chán. Mặt khác, đó là cách kiến thức được đào sâu và sự am hiểu được hình thành.

“Điều tác động đến bạn ở tuổi 25 có thể tạo ra một cảm nhận hoàn toàn khác khi bạn 40 tuổi. Những cuốn sách hay sẽ thay đổi cùng bạn. Mỗi lần đọc lại đều giúp tư duy trở nên sắc bén hơn và hé lộ thêm những tầng ý nghĩa mới”, Ahmed nhận xét.

Họ đọc vượt xa lĩnh vực của mình

Danh sách sách Bill Gates từng đọc trải rộng từ dịch tễ học đến phong trào đấu tranh cho quyền dân sự. Musk cho rằng khoa học viễn tưởng đã góp phần định hình tầm nhìn của ông về tương lai. Những lựa chọn của Oprah cũng trải dài từ kinh tế học đến hồi ký.

Theo Ahmed, những ý tưởng lớn thường xuất hiện từ những nơi không ai ngờ tới. Đọc rộng giúp mở rộng phạm vi tư duy. Nó giúp bạn nhận ra các mô hình, kết nối những điểm tưởng như không liên quan và nhìn thế giới với độ phân giải cao hơn.

Nói ngắn gọn, nếu chỉ quanh quẩn trong ngành của mình, tư duy của bạn cũng sẽ bị giới hạn trong chiếc hộp của ngành đó.

Họ luôn cầm bút khi đọc

Buffett thường ghi chú bên lề, gạch chân những đoạn quan trọng và viết lại những điểm đáng chú ý. Những cuốn sách của ông không phải vật để lưu niệm mà giống những bản thiết kế để ông sử dụng.

“Viết trong khi đọc khiến bạn chậm lại theo một cách rất hữu ích. Nó biến cuốn sách thành một cuộc đối thoại. Bạn bắt đầu tranh luận với các ý tưởng, ghi lại những phát hiện quan trọng và xây dựng một nền tảng kiến thức mà mình thực sự có thể sử dụng”, Ahmed giải thích.

Những ghi chú của bạn có thể đáng giá hơn chính cuốn sách.

Họ không né tránh những cuốn sách khó đọc

Jeff Bezos từng giới thiệu The Black Swan (tựa Việt: Thiên nga đen) của Nassim Taleb - một cuốn sách không hề dễ đọc đối với những người thích mọi thứ phải có kết luận rõ ràng và gọn gàng. Nhưng đó chính là vấn đề. Những cuốn sách kiểu này có khả năng làm xáo trộn cách chúng ta vẫn suy nghĩ. Và chính từ sự xáo trộn đó, tư duy mới có thể phát triển.

Những cuốn sách khiến bạn phải xem xét lại các giả định của mình thường để lại dấu ấn sâu sắc hơn. Với các nhà lãnh đạo, những cú hích về tư duy như vậy đặc biệt quan trọng. Chúng buộc họ phải suy nghĩ theo xác suất, chuẩn bị cho những điều chưa biết và duy trì sự linh hoạt.

Không phải đọc thật nhiều, mà là đọc sao cho tạo ra tác động

Bạn không cần đọc 5 giờ mỗi ngày để nâng cấp bản thân. Điều quan trọng là thay đổi cách bạn đọc.

Ahmed cho biết các doanh nhân đọc có cấu trúc, có chủ đích và với một mục tiêu rõ ràng. Họ quay lại những cuốn sách khiến họ phải suy nghĩ, ghi lại những ý tưởng hữu ích trong lúc đọc và tiếp nhận kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau để duy trì sự linh hoạt về mặt tư duy.

Đọc sách như một tỷ phú không nằm ở tốc độ. Điều quan trọng là mức độ bạn thực sự tương tác với những gì mình đọc. Không phải những gì nằm trên giá sách, mà là những gì còn đọng lại trong bạn và cách bạn vận dụng chúng vào đúng thời điểm.