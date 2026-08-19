Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.

Trong suốt 30 năm, tỷ phú tự thân người Mỹ Steve Siebold đã phỏng vấn 1.200 người giàu nhất thế giới. Ông nhận ra một điểm chung là thay vì dành thời gian cho báo lá cải hay những tạp chí thiên về giải trí, giới tỷ phú thường tìm đến những cuốn sách giúp mở rộng kiến thức.

"Bước vào nhà một người giàu, một trong những thứ đầu tiên bạn nhìn thấy là một thư viện đồ sộ, với những cuốn sách mà họ đã sử dụng để tự học cách trở nên thành công hơn", Siebold viết trong cuốn How Rich People Think (tựa Việt: Cách suy nghĩ của người giàu).

Dưới đây là 5 tỷ phú nổi tiếng từng nhắc đến việc đọc sách liên tục như một phần quan trọng trên hành trình đi đến thành công.

"Mọt sách" Charlie Munger

Charlie Munger - "cánh tay phải" của Warren Buffett. Ảnh: Radical Reads.

Người ta đã nói rất nhiều về việc Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, dành tới 80% thời gian trong ngày để đọc sách. Nhưng "cánh tay phải" quá cố của ông cũng là một "mọt sách" thực thụ.

Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, từng sở hữu khối tài sản trị giá 1,4 tỷ USD . Munger từng đùa rằng ông đọc nhiều đến mức các con nghĩ mình là "một cuốn sách với hai cái chân thò ra ngoài".

Nhiều năm trước, Munger chia sẻ với nhà xã hội học người Mỹ Steven Goldberg về cách ông và Buffett coi trọng việc đọc và không ngừng học hỏi:

"Warren và tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc và suy nghĩ, đồng thời làm ít hơn hầu hết người khác trong giới kinh doanh. Chúng tôi làm vậy vì thích một cuộc sống như thế. Nhưng chúng tôi đã biến sở thích đó thành một kết quả tích cực cho bản thân. Cả 2 đều nhất quyết dành ra nhiều thời gian, gần như mỗi ngày, chỉ để ngồi xuống và suy nghĩ. Điều đó rất hiếm thấy trong giới kinh doanh Mỹ. Chúng tôi đọc và suy nghĩ".

Elon Musk từng đọc 2 cuốn sách mỗi ngày

Elon Musks từng đọc hết 2 cuốn sách chỉ trong một ngày. Ảnh: Vanity Fair.

Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, cũng dường như vận hành ở một "tần số" khác với số đông. Không có gì ngạc nhiên khi ông là một trong những người đọc sách nhiều nhất thế giới, và điều này đã bắt đầu từ khi ông còn nhỏ.

Lớn lên tại Nam Phi, Musk thường là người nhỏ tuổi và thấp bé nhất trong lớp. Ông dành rất nhiều thời gian đọc sách một cách say mê, không chỉ để giải trí mà còn nhằm tích lũy kiến thức. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Musk tự mô tả mình khi còn nhỏ là một "mọt sách". Có thời điểm, ông đọc tới 2 cuốn sách mỗi ngày.

Khi được hỏi làm thế nào ông học được cách chế tạo tên lửa, Musk cũng chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản: "Tôi đọc sách".

Con đường đưa Oprah Winfrey đến "tự do cá nhân"

Winfrey sở hữu cả một CLB về sách. Ảnh: CBS News.

Cựu người dẫn chương trình truyền hình và nhà hoạt động thiện nguyện Oprah Winfrey cũng là một người đặc biệt yêu thích việc đọc.

Oprah cho rằng sách đã giúp bà bước ra khỏi tuổi thơ nghèo khó để xây dựng một cuộc sống giàu có. Việc đọc thôi thúc bà nhìn xa hơn hoàn cảnh thiếu thốn của mình và bắt đầu suy nghĩ về cách thế giới có thể được thay đổi.

"Sách là con đường dẫn tôi đến tự do cá nhân. Tôi biết đọc khi mới 3 tuổi và chẳng bao lâu sau nhận ra rằng có cả một thế giới rộng lớn để khám phá, vượt xa trang trại của gia đình ở bang Mississippi (Mỹ)", Winfrey từng nói.

Oprah cũng lan tỏa tình yêu đọc sách thông qua câu lạc bộ sách của mình. Trong 15 năm đầu tiên, Oprah’s Book Club đã giới thiệu 70 cuốn sách yêu thích của bà.

Mark Zuckerberg tự đặt thử thách đọc sách

Nhà sáng lập Facebook đọc nhiều thể loại sách chứ không gói gọn trong một chủ đề. Ảnh: Inc.

Mỗi năm, CEO Meta Mark Zuckerberg đều đặt ra một mục tiêu cho năm mới. Khác với nhiều người Mỹ, ông thực sự kiên trì theo đuổi những mục tiêu đó. Có một năm, Zuckerberg đặt mục tiêu học tiếng Quan Thoại. Một năm khác, ông đặt ra thử thách đọc 2 cuốn sách mỗi tháng.

Zuckerberg đã hoàn thành thử thách và thu nhận được nhiều kiến thức từ những cuốn sách thuộc các lĩnh vực rất khác nhau.

"Việc đọc sách đã cho tôi một góc nhìn rộng hơn về rất nhiều chủ đề, từ khoa học đến tôn giáo, từ nghèo đói đến thịnh vượng, từ sức khỏe đến năng lượng và công bằng xã hội, từ triết học chính trị đến chính sách đối ngoại, từ lịch sử đến những tác phẩm viễn tưởng về tương lai.

Thử thách này mang lại cho tôi sự thỏa mãn về mặt trí tuệ. Tôi cũng cảm thấy hy vọng và lạc quan hơn rằng xã hội có thể đạt được những tiến bộ lớn hơn trong tất cả lĩnh vực này", nhà sáng lập Facebook nói.

Bill Gates vẫn trung thành với sách giấy

Bill Gates đọc 50 cuốn sách mỗi năm. Ảnh: Time.

Việc Zuckerberg đọc 24 cuốn sách trong một năm đã khá ấn tượng, nhưng đồng sáng lập Microsoft Bill Gates còn đọc nhiều hơn gấp đôi con số đó.

Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm, tương đương gần một cuốn mỗi tuần.

Cho đến nay, ông vẫn coi đọc sách là con đường chủ yếu để học hỏi và hiểu biết. Gates thậm chí không sử dụng máy tính bảng để đọc mà thích cảm giác của một cuốn sách giấy thực sự trên tay.

Gates yêu thích việc đọc đến mức thường xuyên đăng các bài đánh giá sách trên blog cá nhân Gates Notes.

Một cây bút của The New York Times từng hỏi Gates về vai trò của việc đọc sách trong cuộc sống. Ông cho biết: "Đó là một trong những cách chính giúp tôi học hỏi, và đã như vậy kể từ khi tôi còn nhỏ. Ngày nay, tôi cũng có cơ hội đến những nơi thú vị, gặp gỡ các nhà khoa học và xem nhiều bài giảng trực tuyến. Nhưng đọc sách vẫn là cách chủ yếu giúp tôi vừa học những điều mới, vừa kiểm chứng mức độ hiểu biết của mình".