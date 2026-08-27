Bill Gates đọc 50 cuốn sách mỗi năm bằng cách nào?

Bill Gates duy trì thói quen đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm và áp dụng 4 nguyên tắc để biến việc đọc từ tiếp nhận thụ động thành quá trình học hỏi, suy nghĩ chủ động.

Là một người luôn khát khao học hỏi, Bill Gates từ lâu nổi tiếng với thói quen đọc sách dày đặc. Niềm say mê tri thức này từng góp phần thôi thúc ông xây dựng một trong những công ty có ảnh hưởng lớn nhất thế giới và đến nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các hoạt động thiện nguyện.

Bill Gates từng tiết lộ đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm, tương đương gần một cuốn mỗi tuần. Nhưng làm thế nào để bảo đảm thu được giá trị thực sự từ khối lượng sách lớn như vậy?

Theo Inc, dưới đây là 4 nguyên tắc đọc sách của Bill Gates.

Ghi chú ngay trên lề sách

"Khi đọc, bạn phải bảo đảm rằng mình thực sự tập trung", Gates nói.

Ông nhấn mạnh: "Đặc biệt với sách phi hư cấu, liệu bạn có thực sự tiếp nhận kiến thức mới và kết nối nó với những gì mình đã biết hay không? Với tôi, việc ghi chú giúp bảo đảm rằng tôi thực sự suy nghĩ kỹ về những nội dung trong cuốn sách".

Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng đồng tình với những gì mình đọc và Bill Gates cũng vậy. Trong những trường hợp đó, việc ghi chú thậm chí càng trở nên quan trọng, bởi nó có thể giúp người đọc phát triển sự đồng cảm, hiểu thêm những góc nhìn khác biệt và rèn luyện tư duy phản biện.

Đã bắt đầu thì hãy đọc đến cùng

Bill Gates thường tránh bắt đầu một cuốn sách nếu cảm thấy mình không thể đọc hết nó.

Đây có thể là một nguyên tắc khó áp dụng với nhiều người, nhưng cũng có lý do riêng. Nếu không đọc hết một cuốn sách, bạn có thể bỏ lỡ những luận điểm quan trọng hoặc để lại những khoảng trống trong sự hiểu biết của mình. Việc chỉ đọc một phần vẫn có thể mang lại kiến thức, nhưng khó giúp người đọc nắm được trọn vẹn thông điệp và tầm nhìn mà tác giả muốn truyền tải.

Sách giấy hay sách điện tử? Hãy chọn thứ khiến bạn thoải mái

"Rồi theo thời gian, tôi cũng sẽ chuyển sang đọc kỹ thuật số. Nhưng khi ngồi đọc vào buổi tối, tôi vẫn quen với tạp chí hay sách giấy", Gates nói.

Điều quan trọng ở đây không phải là bạn phải đọc sách giấy chỉ vì "Bill Gates cũng làm như vậy".

Thay vào đó, hãy tìm ra hình thức phù hợp nhất với bản thân. Bởi khi cảm thấy thoải mái và yêu thích cách đọc của mình, bạn sẽ có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc đó.

Dành ít nhất một giờ cho mỗi lần đọc

Bill Gates khuyên nên dành ít nhất một giờ liên tục cho những hoạt động đọc nghiêm túc.

"Đây không phải việc bạn có thể làm trong 5 phút ở đây hay 10 phút ở kia. Những khoảng thời gian ngắn như vậy phù hợp hơn với các bài viết trên tạp chí hoặc những video ngắn trên YouTube", ông lưu ý.

Khi đọc sách, Bill Gates luôn dành tối thiểu một giờ để nghiền ngẫm. Ảnh: Forbes.

Theo Gates, đọc không đơn thuần là tiếp nhận câu chữ. Điều quan trọng là người đọc cần có thời gian suy nghĩ về những gì vừa tiếp nhận.

Khi dành thời gian nghiền ngẫm nội dung, xem xét liệu những kiến thức đó có thực sự liên quan và có thể áp dụng vào cuộc sống của mình hay người khác hay không, giá trị thu được từ cuốn sách sẽ tăng lên đáng kể.

Đọc sách có thể đơn giản là một thú vui giúp con người thư giãn và tìm lại sự cân bằng. Nhưng nó cũng có thể mang lại nhiều giá trị hơn thế.

Nếu áp dụng những nguyên tắc trên, việc đọc có thể chuyển từ một quá trình tiếp nhận thụ động thành hoạt động chủ động. Khi đó, mỗi cuốn sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn trở thành một bài tập cho trí óc, giúp rèn luyện khả năng học hỏi và tư duy.