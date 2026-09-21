'Nút thắt cổ chai' của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines có thể đạt doanh thu kỷ lục trong năm nay, nhưng lợi nhuận được dự báo giảm mạnh khi giá nhiên liệu Jet A1 duy trì ở mức cao.

Doanh thu của Vietnam Airlines bị bào mòn bởi giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: VNA.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) mới đây đã công bố báo cáo cập nhật về Vietnam Airlines, trong đó cho biết doanh thu thuần năm 2026 của hãng hàng không này có thể đạt 155.608 tỷ đồng , tăng 28% so với năm liền trước. Đáng chú ý, đây là mức doanh thu cao nhất trong chuỗi dự báo của BSC về hãng bay Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines được dự báo chỉ đạt khoảng 1.130 tỷ đồng , giảm 85% so với kết quả năm 2025. Biên lợi nhuận ròng theo dự phóng cũng giảm từ 6,4% xuống 0,8%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả lợi nhuận của hãng bay giảm mạnh đến từ giá nhiên liệu bay. Vietnam Airlines cho biết hoạt động khai thác chỉ có hiệu quả khi giá nhiên liệu bay Jet A1 xuống dưới 135 USD /thùng.

Trong khi đó, theo BSC, giá Jet A1 bình quân được theo dõi trong năm nay đạt khoảng 160 USD /thùng, mức giá này khiến kết quả kinh doanh của hãng chịu tác động đáng kể.

Đến tháng 9, giá nhiên liệu này thậm chí tăng lên khoảng 171 USD /thùng, cao hơn 70% so với cùng kỳ năm trước và cách xa ngưỡng 135 USD .

BSC dự báo giá nhiên liệu bình quân năm 2026 sẽ tăng khoảng 65% so với năm trước. Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá Jet A1 được đánh giá khó giảm xuống dưới mức 135 USD /thùng trong phần còn lại của năm.

Diễn biến này đã thể hiện rõ trong quý II khi Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần 38.303 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu vận tải hàng không tăng 20% lên 26.865 tỷ đồng . Tuy nhiên, hãng lại lỗ sau thuế 792 tỷ đồng thuộc về cổ đông công ty mẹ, đảo ngược hoàn toàn so với khoản lãi 2.823 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo BSC, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn nhất của hãng hàng không. Khi giá nhiên liệu tăng, các hãng có thể tăng giá vé hoặc phụ thu để bù đắp một phần chi phí.

Tuy nhiên, khả năng chuyển phần chi phí này sang hành khách của Vietnam Airlines, đặc biệt trên các đường bay nội địa, bị hạn chế bởi cơ chế trần giá vé máy bay. Do đó, phần tăng thêm của chi phí nhiên liệu tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Trong khi đó, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn tăng. BSC dự báo doanh thu vận tải hành khách của Vietnam Airlines năm nay đạt khoảng 113.540 tỷ đồng , tăng 19%. Sản lượng cung ứng dự kiến tăng tương ứng 19%, với hệ số sử dụng ghế khoảng 82%, tăng 2 điểm % so với năm trước.

Thị trường quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng của hãng. Việt Nam đã đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 14% so với cùng kỳ. Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng tới nhiều thị trường lớn tại châu Âu, Nga, Mỹ và Đông Bắc Á.

Trong kế hoạch được công bố hồi tháng 6, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 138.899 tỷ đồng , vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách. Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục tối ưu mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh.