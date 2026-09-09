Vietnam Airlines đổi lịch bay giữa TP.HCM và London vì sự cố không lưu

Một số chuyến bay giữa TP.HCM và London của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền vì sự cố không lưu tại Anh, trong đó có chuyến bay của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Theo Vietnam Airlines, chuyến bay VN51 từ TP.HCM đi London ngày 8/9 phải chuyển hướng, hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) do hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác ở Anh bị gián đoạn.

Chuyến bay này dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9. Trong thời gian chờ tại Frankfurt, Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh.

Ở chiều ngược lại, chuyến VN50 từ London đi TP.HCM ngày 9/9 cũng phải lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 giờ địa phương.

Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận các chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines cho biết kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi London có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình thực tế.

Tại London, hành khách trên chuyến VN50 đã được thông tin về lịch khởi hành mới cùng các phương án hỗ trợ cần thiết.

Hãng cho biết đang theo dõi sát tình hình, đồng thời làm việc với nhà chức trách, sân bay và các đơn vị liên quan để cập nhật phương án khai thác, hỗ trợ hành khách và sớm đưa các chuyến bay trở lại lịch trình.

Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đến hoặc đi từ London trong thời gian này thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động hoặc các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của hãng.

Sự cố tại Anh bắt đầu khoảng 13h46 ngày 8/9 (giờ địa phương), khi NATS - đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh - phát hiện lỗi trong hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay. NATS cho biết các chuyến bay vẫn được phép khai thác và an toàn hàng không không bị ảnh hưởng, nhưng sự cố khiến hoạt động cất, hạ cánh tại nhiều sân bay bị hạn chế.

Đến khoảng 16h40, NATS thông báo đã khắc phục được lỗi và hệ thống bắt đầu phục hồi, song cảnh báo mạng hàng không cần thêm thời gian để xử lý lượng chuyến bay tồn đọng.

Heathrow, sân bay quốc tế lớn nhất London, nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sân bay này phải tạm dừng các chuyến bay đến trong phần còn lại của ngày 8/9, trong khi các chuyến bay đi được nối lại nhưng vẫn đối mặt với tình trạng chậm, hủy chuyến.

Theo Reuters, hơn 1.000 chuyến bay tại các sân bay Anh bị hủy trong ngày 8/9 và hàng trăm chuyến khác bị chậm. Flightradar24 tiếp tục ghi nhận ít nhất 177 chuyến bay dự kiến ngày 9/9 bị hủy, gần như toàn bộ tại Heathrow.

Tác động của sự cố cũng lan ra ngoài nước Anh khi máy bay, phi hành đoàn và lịch khai thác bị xáo trộn. Financial Times cho biết một số chuyến bay đến Anh phải chuyển hướng hoặc chờ tại các sân bay ở châu Âu như Brussels, Amsterdam, Paris và Düsseldorf.

Reuters nhận định trong mạng lưới hàng không châu Âu có mật độ khai thác cao, một sự cố kéo dài vài giờ có thể tạo hiệu ứng dây chuyền lớn bởi máy bay và tổ bay bị đặt sai vị trí, khiến lịch bay tiếp tục gián đoạn ngay cả sau khi hệ thống kiểm soát không lưu được khôi phục.