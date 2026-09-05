Thương vụ lỗ chồng lỗ của Boeing

Sau khi chi 8,4 tỷ USD mua lại nhà cung ứng thân máy bay Spirit AeroSystems, Boeing liên tiếp phát hiện các khoản nợ tiềm ẩn khổng lồ, khiến gánh nặng tài chính ngày càng phình to.

Tình hình tài chính của Boeing làm dấy lên nhiều nghi ngại quanh các khoản nợ tiềm ẩn từ thương vụ mua lại Spirit. Ảnh: Reuters.

Theo The Wall Street Journal, khoản lỗ trước thuế 339 triệu USD trong nửa đầu năm nay chưa phản ánh hết mức độ thâm hụt tài chính của Boeing.

Cụ thể, sau thương vụ thâu tóm nhà cung ứng thân máy bay Spirit AeroSystems với trị giá lên đến 8,4 tỷ USD hồi cuối năm ngoái, Boeing đang đối diện với hàng loạt nghĩa vụ thanh toán các hợp đồng "phá giá" thị trường còn sót lại ngoài dự tính ban đầu.

Khi hoàn tất thương vụ vào tháng 12 năm ngoái, Boeing đã ghi nhận tới 10 tỷ USD vào mục "lợi thế thương mại" (goodwill) trên bảng cân đối kế toán. Về bản chất, con số này phản ánh giá trị tài sản thuần của Spirit bị âm 1,6 tỷ USD do nợ phải trả vượt xa tài sản thực tế.

Đến cuối quý II, khoản thâm hụt này tiếp tục nới rộng lên 1,9 tỷ USD , buộc Boeing phải nâng giá trị lợi thế thương mại lên mức 10,3 tỷ USD - con số thậm chí vượt qua toàn bộ vốn chủ sở hữu của chính tập đoàn.

Căn nguyên của khoản nợ phình to bắt nguồn từ việc Boeing phát hiện thêm 455 triệu USD nghĩa vụ ước tính, đưa tổng giá trị các khoản nợ từ hợp đồng khách hàng cũ lên mốc 1,5 tỷ USD .

Hãng mô tả đây là các "hợp đồng khách hàng phi thị trường" - thuật ngữ chỉ những thỏa thuận cung ứng sản phẩm với mức giá bán thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế.

Thay vì ghi nhận các khoản lỗ này trực tiếp vào kết quả kinh doanh từng quý, quy định kế toán cho phép Boeing có một năm để điều chỉnh việc phân bổ giá mua, qua đó tạm thời chuyển toàn bộ thiệt hại sang chỉ tiêu lợi thế thương mại.

Việc chi hàng tỷ USD để mua về một doanh nghiệp ngập trong nợ nần cho thấy Boeing đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Năm 2005, tập đoàn từng bán mảng sản xuất thân vỏ này nhằm cắt giảm chi phí và đẩy mạnh chiến lược thuê ngoài (outsourcing). Hướng đi này khiến tập đoàn phụ thuộc quá lớn vào các nhà thầu phụ trước khâu lắp ráp cuối cùng. Hậu quả, hàng loạt sự cố an toàn kỹ thuật liên tiếp xảy ra, đỉnh điểm là vụ bung cửa trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines vào năm 2024. Chính Spirit là đơn vị chế tạo phần thân máy bay xảy ra sự cố đó.

Để cứu vãn danh tiếng và kiểm soát chất lượng, Boeing buộc phải đưa khâu sản xuất cốt lõi trở lại nội bộ. Trước thời điểm bị thâu tóm, Spirit rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính nhưng lại là nhà cung ứng độc quyền cho hầu hết chi tiết thân vỏ của Boeing, với 58% doanh thu phụ thuộc vào tập đoàn này.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ chuỗi cung ứng, Boeing chấp nhận mua lại đối tác với mức giá kèm khoản thặng dư rất lớn.

Dù đại diện Boeing khẳng định quá trình sáp nhập đang diễn ra thuận lợi và phục vụ kế hoạch tăng sản lượng, giới phân tích cho rằng hãng không tìm thấy bất kỳ giá trị thặng dư nào sau thương vụ mà chỉ liên tiếp phát hiện thêm các khoản nợ tồn đọng.

Khi thời hạn điều chỉnh một năm khép lại vào cuối năm nay, các khoản lỗ phát sinh tiếp theo từ hợp đồng của Spirit sẽ bị tính thẳng vào lợi nhuận kinh doanh, đe dọa trực tiếp đến bức tranh tài chính của tập đoàn.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu đã bốc hơi hơn 50% kể từ đỉnh cao năm 2019, Boeing khó có thể gánh thêm bất kỳ cú sốc tài chính nào trong nỗ lực lấy lại niềm tin từ thị trường.