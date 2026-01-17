Hàng loạt máy bay Boeing 777 'đắp chiếu'

United Airlines dự kiến dừng sử dụng máy bay Boeing 777 do tình trạng thiếu động cơ vẫn chưa được giải quyết.

United Airlines (UA) đưa nhiều máy bay Boeing 777 sử dụng động cơ Pratt & Whitney vào diện lưu kho dài hạn. Ảnh: Reuters.

United Airlines (UA) đang đưa nhiều máy bay Boeing 777 sử dụng động cơ Pratt & Whitney vào diện lưu kho dài hạn, trong bối cảnh các vấn đề về độ tin cậy của động cơ và tình trạng thiếu linh kiện đang gây gián đoạn hoạt động khai thác, theo chuyên trang hàng không Aviation A2Z.

Những chiếc máy bay bị ảnh hưởng hiện đảm nhận nhiều tuyến bay quan trọng, bao gồm các đường bay mật độ cao và các chặng bay đường dài tới Hawaii, châu Á và châu Âu. Việc tiếp tục phát sinh sự cố động cơ có thể buộc cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp hạn chế, đặc biệt là thu hẹp quyền bay qua đại dương trong thời gian kéo dài, qua đó gây ảnh hưởng đến một số tuyến bay quan trọng nhất của United.

Hiện, United Airlines đang vận hành tổng cộng 96 máy bay Boeing 777, bao gồm: 22 chiếc Boeing 777-300ER, 55 chiếc Boeing 777-200ER và 19 chiếc Boeing 777-200. Trong số này, 52 máy bay sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW4000-112 đều được United kế thừa trước khi sáp nhập với Continental và United hiện là hãng hàng không duy nhất tại Mỹ còn khai thác Boeing 777 với loại động cơ này.

Hiện, tuổi đời trung bình của đội Boeing 777-200 là 27,5 năm, trong khi dòng 777-200ER là 24,8 năm. Các máy bay cũ khiến việc bảo dưỡng ngày càng khó khăn hơn, trong khi số lượng động cơ dự phòng và năng lực sửa chữa hạn chế đang buộc nhiều khung thân vẫn còn đủ điều kiện khai thác phải nằm đất.

United đã bắt đầu lưu kho chính thức một số máy bay Boeing 777 dùng động cơ Pratt & Whitney tại Victorville (California), một địa điểm lưu trữ máy bay dài hạn quen thuộc. Ít nhất một máy bay đã được đưa vào kho từ tháng trước và dự kiến còn thêm nhiều chiếc khác khi tình trạng thiếu động cơ vẫn tiếp diễn.

Theo trang View from the Wing, nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này liên quan đến tình trạng thiếu linh kiện động cơ, đặc biệt là động cơ PW4000 dự phòng và năng lực sửa chữa hạn chế tại xưởng.

Một số nguồn tin cho rằng hãng sẽ đề xuất giải pháp một phần nhưng trong điều kiện hiện tại, một số lượng máy bay đáng kể có thể tiếp tục nằm đất suốt mùa hè.

Trước đó, động cơ Pratt & Whitney PW4000-112 đã liên quan tới nhiều sự cố gãy cánh quạt nghiêm trọng. Theo thời gian, các vết nứt có thể hình thành bên trong bề mặt của cánh quạt rỗng, khu vực khó phát hiện bằng mắt thường.

Khi vết nứt lan rộng, cánh quạt có thể gãy, gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ, thậm chí ảnh hưởng tới các cấu trúc xung quanh cũng như có thể dẫn tới cháy hoặc mảnh vỡ văng ra ngoài.

Vào tháng 2/2018, chuyến bay United 1175 gặp sự cố gãy cánh quạt gần Hawaii. Khi đang tiếp cận Honolulu, máy bay mất một phần cửa hút khí và vỏ động cơ bên phải. Phi hành đoàn đã tắt động cơ và hạ cánh an toàn. Sau đó, cuộc điều tra cho thấy một cánh quạt đã có vết nứt từ trước nhưng vẫn được đưa trở lại khai thác, do thiếu sót trong đào tạo và phản hồi kỹ thuật.

Đến tháng 2/2021, chuyến bay United 328 gặp sự cố động cơ nghiêm trọng ngay sau khi cất cánh từ Denver. Việc gãy toàn bộ cánh quạt gây hư hỏng lớn cho vỏ động cơ và làm mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư. Chỉ vài ngày sau, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã cho dừng bay phần lớn đội Boeing 777 dùng động cơ Pratt của United và triển khai chương trình kiểm tra, cải tiến kéo dài nhiều năm. Hơn 50 máy bay đã bị rút khỏi khai thác trong giai đoạn này.

Sau các sự cố, FAA đã ban hành chỉ thị an toàn khẩn cấp năm 2021, yêu cầu áp dụng các phương pháp kiểm tra hình ảnh tiên tiến thay vì kiểm tra trực quan thông thường. Những quy trình này mất nhiều thời gian và phải được lặp lại thường xuyên.

Hiện, Boeing và Pratt & Whitney đang phối hợp để thay đổi thiết kế tích hợp giữa động cơ và thân máy bay. FAA yêu cầu các cải tiến này phải được triển khai đầy đủ trước tháng 3/2028, dù Boeing và United đã xin gia hạn thêm thời gian. Trong thời gian chờ đợi, các máy bay phải liên tục trải qua các đợt kiểm tra và bảo dưỡng và nhiều chiếc phải nằm đất để chờ động cơ thay thế.