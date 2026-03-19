Đồng yen Nhật yếu đến mức 'báo động'

Đồng yen Nhật đang suy yếu về vùng cảnh báo trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, qua đó tạo áp lực lên nền kinh tế Nhật Bản.

Đồng yen Nhật Bản tiếp tục suy yếu. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 19/3, đồng yen Nhật đã suy yếu thêm 0,6% so với đồng USD, gần chạm mức 160 yen đổi 1 USD , ngưỡng được coi là "tâm lý" có thể kích hoạt các biện pháp can thiệp từ chính phủ Nhật Bản, theo Nikkei Asia.

Đà suy yếu này diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhóm họp bàn về vấn đề lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Quyết định của BOJ vốn không khiến thị trường bất ngờ, nhưng giới đầu tư vẫn đang dõi theo khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để mua vào đồng yen, nhằm ổn định tỷ giá.

Đà suy yếu của đồng yen kết hợp với việc giá dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát đình trệ tại Nhật Bản. Theo Bloomberg, bối cảnh này buộc chính phủ Nhật Bản phải cân nhắc tăng chi tiêu tài khóa, trong khi lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của BOJ cũng gặp khó khăn.

Áp lực lên đồng yen càng gia tăng khi các cuộc tấn công của Iran vào một cơ sở khí đốt tại Ras Laffan, Qatar, làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu. Mặc dù Qatar chỉ chiếm 5% tổng lượng nhập khẩu khí tự nhiên của Nhật Bản, cuộc tấn công này cho thấy xung đột khu vực vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng.

Ông Makoto Noji, chiến lược gia trưởng về tiền tệ tại SMBC Nikko Securities, nhận định rằng quyết định của BOJ chưa đủ mạnh để ngăn cản đồng yen phá vỡ mức 160 yen/USD. Ông cho rằng nếu thị trường tiếp tục thử thách ngưỡng này, BOJ sẽ cần đưa ra tín hiệu ôn hòa hơn. Lần gần nhất đồng yen chạm mức 160 yen/USD là vào tháng 7/2024, khi các cơ quan tài chính Nhật Bản đã can thiệp mạnh mẽ vào thị trường để bình ổn tỷ giá.

Tại New York, đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng, đạt 159,9 yen/USD khi một số thành viên của Fed cho thấy quan điểm chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặc dù dự báo trung bình cho thấy sẽ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, Fed vẫn giữ nguyên mức lãi suất chính sách 3,5-3,75%. Trong khi đó, BOJ dự kiến duy trì mức lãi suất 0,75% sau cuộc họp ngày 20/3, khiến chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia tiếp tục nới rộng, càng tạo thêm áp lực lên đồng yen.

Cũng trong ngày 19/3, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng lớn từ sự leo thang căng thẳng, với chỉ số Nikkei 225 giảm 2,9% trong phiên sáng. Đồng thời, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ giảm 44 điểm cơ bản xuống mức 131,11, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,255%.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết các cơ quan chức năng đang đặt mức cảnh báo cao nhất đối với sự biến động của tỷ giá và khẳng định sẽ nỗ lực để ứng phó kịp thời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng ngưỡng can thiệp của Nhật Bản hiện đã ở mức rất cao.