TP.HCM sắp có thêm 9 cây cầu vượt giảm ùn tắc giao thông

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự kiến trong năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công 9 cầu vượt thép là các dự án cấp bách cần hoàn thành trong năm 2027 nhằm giải quyết ùn tắc giao thông.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 19/3, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin về giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong năm nay; đồng thời cập nhật tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm.

Bổ sung 9 cầu vượt thép giảm ùn tắc

Về giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách để thực hiện nhanh các công trình cấp bách giải quyết ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, TP.HCM dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép trong năm 2026 và hoàn thành năm 2027.

Cầu vượt thép ngã tư Thủ Đức có kinh phí khoảng 227 tỷ đồng , chiều dài 570 m, rộng 16 m với 4 làn xe lưu thông dành cho xe 4 bánh, tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030; đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông; và đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM.

Đơn vị cũng sẽ tập trung xử lý điểm nghẽn tại các trục giao thông kết nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và khu vực phía Bắc, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, du khách phải tiếp cận thuận lợi.

Đồng thời, tính toán phương án phù hợp bảo đảm thời gian di chuyển hợp lý từ Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) về trung tâm thành phố; tổ chức đồng bộ, thuận tiện việc kết nối, di chuyển từ sân bay Long Thành đến trung tâm thành phố; kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu và các khu vực phát triển mới trên cơ sở hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ.

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quy hoạch thành phố, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt.

Đáng chú ý, TP.HCM đang nghiên cứu lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp... ra ngoài khu vực trung tâm. Đồng thời có giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập, kinh doanh phù hợp, góp phần giảm ùn tắc giao thông (không thực hiện đại trà).

TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông đường thủy, khơi thông, nạo vét các tuyến đường thủy nhằm giảm bớt áp lực giao thông đường bộ.

Triển khai 30 dự án giảm kẹt xe cấp bách theo cơ chế đặc thù

Sở Xây dựng TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 48 dự án đã có chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, khởi công 114 dự án trong giai đoạn 2026-2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Đồng thời, đơn vị báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện theo hình thức cấp bách và cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù như chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu đặc biệt, thực hiện thủ tục đồng thời trong quá trình lập dự án, điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công và 15 dự án sử dụng vốn chi thường xuyên để hoàn thành, khởi công ngay trong giai đoạn 2026-2027.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông kết nối khu vực trung tâm với sân bay Long Thành như nút giao An Phú, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; khởi công, hoàn thành 7 dự án phục vụ vận tải đường bộ trong giai đoạn 2026-2028; phát triển 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong giai đoạn 2026-2027; và huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030.

TP.HCM cũng đầu tư hạ tầng phục vụ giao thông công cộng như làn ưu tiên cho xe buýt, nâng cấp bến bãi, nhà chờ, triển khai đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông để lắp đặt trụ sạc điện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Song song đó, TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện và năng lượng xanh, triển khai vùng phát thải thấp (LEZ), nghiên cứu hạn chế lưu thông một số loại phương tiện theo khung giờ và phát triển các bãi giữ xe tại khu vực cửa ngõ, ga đầu mối để khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng giao thông công cộng...