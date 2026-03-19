Giá vàng giảm thê thảm, mất gần 8 triệu đồng một ngày

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất hơn một tháng do đồng USD mạnh và lập trường "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kéo theo giá vàng trong nước giảm thê thảm.

Giá vàng thế giới giảm về vùng 4.700 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước rớt một mạch về 175 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao đang diễn ra ngày 19/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đang giảm 106,3 USD xuống 4.711,4 USD /ounce. Thậm chí có thời điểm, giá mặt hàng này rơi thẳng xuống 4.686 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 2,6% xuống 4.770 USD /ounce.

Giá vàng thế giới hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, trong bối cảnh phải chịu sức ép từ đồng USD tăng giá và quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed. Điều này làm suy giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Trong phiên liền trước đó, vàng thế giới đã đánh mất mốc 5.000 USD và rơi xuống vùng giá 4.850 USD /ounce. Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, giá kim loại quý đã giảm một mạch hơn 2,4%.

Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết giá vàng tiếp tục gặp khó khăn trong môi trường USD mạnh và giá dầu cao. Biến động thị trường gia tăng cũng khiến một số nhà đầu tư phải đóng vị thế vàng để bù đắp các yêu cầu ký quỹ ở những tài sản khác.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm, trong khi giá dầu tăng lên trên 110 USD /thùng sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh, khiến nhà đầu tư lo ngại.

Hiện ngân hàng trung ương Mỹ và Canada đều đã phát tín hiệu "cứng rắn" khi quyết định giữ nguyên lãi suất, giữa lúc giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến triển vọng lạm phát trở nên bất định. Cả hai ngân hàng trung ương lớn cũng cảnh báo chi phí năng lượng tăng có thể khiến lạm phát tăng cao và kéo dài hơn.

"Kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất là nền tảng quan trọng cho đà tăng của vàng, nhưng việc giá dầu tăng vọt đã làm suy yếu hy vọng nới lỏng tiền tệ và phần nào khiến giá vàng mất động lực", ông Waterer nói thêm.

Cũng trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá bạc giao ngay giảm 4,3% xuống 72,14 USD /ounce. Bạch kim giảm 2,1% xuống 1.981,48 USD , còn palladium mất 1% xuống 1.461 USD /ounce.

Dưới tác động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chiều 19/3 cũng tiếp tục giảm sâu.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 2,9 triệu đồng so với phiên sáng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 7,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về 175 triệu đồng/lượng.

Nếu so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn 15 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 8% trong gần 2 tháng qua.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ đu đỉnh vàng miếng hồi đầu năm chịu khoản lỗ lên tới 18 triệu đồng/lượng.

Cũng chịu áp lực giảm mạnh trong phiên chiều, vàng nhẫn cũng đồng loạt rơi thẳng về vùng 175 triệu đồng/lượng ở nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 172,2 - 175,3 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,9 triệu đồng mỗi lượng so với phiên sáng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giảm thêm 2,9 triệu đồng, còn 172,5 - 175,5 triệu/lượng; trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý cũng giao dịch ở vùng giá tương đương.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 giảm còn 173 - 175,5 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại tăng giá nhẫn tròn trơn lên 173,3 - 176,3 triệu đồng/lượng.