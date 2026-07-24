'Hòn đá' cản đường Boeing và Airbus trong cuộc đua mới

Boeing và Airbus đã bắt đầu tính chuyện phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới. Nhưng trước mắt, cả hai vẫn phải lo tăng sản lượng và giao những đơn hàng tồn.

Cả Boeing và Airbus đều phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi cho ra mắt dòng máy bay mới. Ảnh: Simple Flying.

Boeing và Airbus đang bắt đầu lên kế hoạch cho thế hệ máy bay thân hẹp tiếp theo, nhưng các hãng hàng không chưa vội thúc đẩy hai nhà sản xuất ra mắt máy bay mới.

Trước mắt, Boeing và Airbus vẫn phải tập trung tăng sản lượng, tháo gỡ các nút thắt sản xuất và bàn giao hàng nghìn máy bay đã được khách hàng đặt mua, theo CNBC.

Bài toán giao máy bay nan giải

CEO Boeing Kelly Ortberg cho biết hãng cần thêm "vài năm nữa" để củng cố tình hình tài chính trước khi có thể triển khai một chương trình máy bay thương mại mới.

Trong khi đó, CEO Airbus Guillaume Faury cho biết hãng hướng tới việc khởi động chương trình máy bay một lối đi thế hệ mới vào khoảng năm 2030, với thời điểm đưa vào khai thác trong nửa sau thập niên 2030.

Dù đưa ra những mốc thời gian khác nhau, phát biểu của lãnh đạo hai hãng đều cho thấy thế hệ máy bay thân hẹp tiếp theo đang dần được chuẩn bị. Tuy nhiên, các hãng hàng không hiện chưa thúc đẩy Boeing và Airbus phải nhanh chóng đưa ra những mẫu máy bay hoàn toàn mới.

Theo ông Ortberg, Boeing cần 3 điều kiện trước khi triển khai chương trình mới: công ty phải sẵn sàng về tài chính, công nghệ phải đủ khả năng và thị trường phải sẵn sàng.

"Hiện tại, khách hàng đang nói với tôi rằng hãy tập trung vào dòng sản phẩm hiện tại. Chúng tôi thực sự muốn thấy dòng máy bay hiện tại đạt độ hoàn thiện cao hơn trước khi chuyển sang một mẫu máy bay mới", ông nói.

Điều này diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất máy bay đang đối mặt với nhiều nút thắt kéo dài. Boeing đang nỗ lực tăng sản lượng 737 Max sau hàng loạt vấn đề về sản xuất và chất lượng. Airbus cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm nay và năm tới do tình trạng thiếu động cơ, đặc biệt từ Pratt & Whitney.

Airbus đang chuẩn bị cho thế hệ máy bay tiếp theo. Ảnh: Reuters.

Ông Faury cho biết Airbus vẫn tập trung tăng sản lượng và bàn giao những máy bay đã được đặt hàng, đồng thời chuẩn bị cho thế hệ sản phẩm tiếp theo.

"Chúng tôi là một ngành công nghiệp có tầm nhìn dài hạn. Cần thời gian để chuẩn bị công nghệ, khởi động chương trình phát triển sản phẩm, xây dựng hệ thống sản xuất, đưa máy bay vào khai thác sau khi được chứng nhận và tăng dần sản lượng", ông nói.

Airbus hiện có lượng đơn hàng tồn đọng hơn 9.000 máy bay, trong khi nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung. Hãng nhận thêm 51 đơn hàng A320neo trong tháng 6 và bàn giao 190 máy bay thuộc gia đình A320 trong quý II.

Theo Jefferies, sản lượng bàn giao A320 tăng được kỳ vọng giúp lợi nhuận Airbus cải thiện đáng kể.

Tại Boeing, trọng tâm trước mắt vẫn là hoàn tất dòng 737 Max hiện tại. Jefferies cho biết quá trình chứng nhận 737 Max 7 và Max 10 đã hoàn thành lần lượt 95% và 98%. Riêng Max 10 đang có 1.533 máy bay được đặt hàng, tương đương khoảng 1/3 lượng đơn hàng tồn đọng của dòng 737.

Ông Ortberg cho biết quá trình chứng nhận 737 Max 7 với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dự kiến hoàn tất "trong thời gian rất ngắn tới". Boeing cũng đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào dây chuyền sản xuất 737 Max thứ tư tại Everett, bang Washington, nhằm nâng công suất vượt 3 dây chuyền hiện có tại Renton.

Theo RBC Capital Markets, giới đầu tư hiện tập trung vào khả năng Boeing tăng sản lượng 737 Max và 787, hoàn tất chứng nhận Max 7 và Max 10, cải thiện biên lợi nhuận và tạo dòng tiền. Với Airbus, các nhà đầu tư cũng chờ một lộ trình rõ ràng hơn để hãng đạt mục tiêu sản xuất A320 và A350.

Hãng bay chưa vội

Trong lúc Boeing và Airbus xử lý lượng đơn hàng tồn đọng lớn và các hạn chế về sản xuất, các hãng hàng không vẫn tiếp tục mở rộng năng lực bằng những dòng máy bay hiện có.

Neil Sorahan, Giám đốc tài chính Ryanair - khách hàng lớn nhất của Boeing bên ngoài Mỹ - cho biết việc nhận chiếc máy bay cuối cùng trong đơn hàng Boeing 737 Max 8-200 hiện tại đã giúp hãng mở rộng đội bay lên gần 650 chiếc và tăng lượng hành khách quý I thêm 6%.

Ryanair dự kiến lượng hành khách năm nay tăng khoảng 4%, lên 216 triệu lượt.

Những diễn biến này cho thấy các hãng hàng không hiện quan tâm nhiều hơn đến việc nhận máy bay đã đặt hàng, thay vì thúc đẩy Boeing và Airbus đẩy nhanh quá trình phát triển các mẫu máy bay hoàn toàn mới.

Dù vậy, công việc chuẩn bị cho thế hệ máy bay thân hẹp tiếp theo vẫn đang được tiến hành. Những mẫu máy bay kế nhiệm Boeing 737 Max và Airbus A320neo trong tương lai có thể định hình cuộc cạnh tranh tại thị trường máy bay thương mại lớn nhất thế giới trong nhiều thập kỷ.

Nhưng trước khi Boeing và Airbus bước vào cuộc đua giành ưu thế ở phân khúc máy bay thân hẹp thế hệ mới, cả hai vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cấp thiết hơn: tăng sản lượng và bàn giao những máy bay đã được khách hàng đặt mua.