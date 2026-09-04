1,2 triệu lượt người đi máy bay dịp 2/9, quá nửa là khách ngoại

Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường hàng không đạt 1,2 triệu lượt hành khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn một nửa.

Có 16 chuyến bay của các hãng bay Việt Nam bị hủy trong dịp 2/9. Ảnh: TIA.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 29/8 đến hết 2/9, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 4.461 chuyến bay khởi hành tại các cảng hàng không trong nước. Trong đó có 3.473 chuyến đúng giờ, đạt tỷ lệ OTP trung bình 78%. Tuy nhiên, cũng có 16 chuyến bay bị hủy.

Ở chiều ngược lại, các hãng quốc tế thực hiện 4.422 chuyến bay đến các cảng hàng không Việt Nam. Tỷ lệ chuyến hạ cánh đúng giờ đạt 67,6%, với 2.989 chuyến.

Trong cùng giai đoạn, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt khoảng 1,2 triệu lượt hành khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn một nửa với 670.700 lượt người, tăng gần 11%; khách nội địa đạt 527.200 lượt người, tăng 10%.

Đáng chú ý, ngày 29/8 là ngày cao điểm nhất của ngành hàng không với khoảng 280.000 lượt hành khách được vận chuyển, tăng 21% so với cùng ngày năm trước. Riêng khách nội địa đạt 135.000 lượt người, tăng 29%, trong khi khách quốc tế đạt 145.000 lượt người, tăng 14%.

Cũng trong giai đoạn này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển tổng cộng 780.800 lượt hành khách trong 5 ngày, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải nội địa đạt 527.200 lượt khách, còn vận tải quốc tế đạt 253.520 lượt khách.

Về hàng hóa, toàn thị trường vận chuyển khoảng 20.150 tấn hàng hóa, tăng 2%. Đà tăng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế, với 18.070 tấn hàng hóa, tăng 4%, trong khi hàng hóa nội địa giảm 14%, xuống 2.080 tấn.

Tại các cảng hàng không, tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 11.600 lượt chuyến cất hạ cánh, phục vụ 1,73 triệu lượt hành khách và 22.230 tấn hàng hóa. So với cùng kỳ, số lượt chuyến cất hạ cánh tăng 14%, khách qua cảng tăng 10%, còn hàng hóa giảm nhẹ 0,2%.

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 3.668 lượt chuyến bay cất hạ cánh và phục vụ 597.360 lượt hành khách, tăng lần lượt 8% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 29/8, sân bay này ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất với 767 lượt cất hạ cánh và 133.460 lượt hành khách.

Trong khi đó, sân bay Nội Bài khai thác 3.333 lượt chuyến bay cất hạ cánh giai đoạn này, phục vụ 535.640 lượt hành khách, tăng 14% về số chuyến và 24% về lượt hành khách. Sản lượng hàng hóa qua cảng cũng tăng 13%, lên 15.020 tấn.

Sân bay Đà Nẵng ghi nhận 1.501 lượt chuyến bay cất hạ cánh và 245.800 lượt hành khách, lần lượt tăng 8% và 17% so với cùng kỳ.

Cục Hàng không cho biết trong dịp lễ, các cảng vụ và đơn vị trong ngành duy trì ứng trực, kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Các vấn đề phát sinh được xử lý theo thẩm quyền, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.