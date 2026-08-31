Giải pháp để máy bay không phải ‘xếp hàng’ trên trời dịp 2/9

Nhu cầu di chuyển tăng cao dịp Quốc khánh có thể gây quá tải tại các sân bay. VATM đã tăng cường điều tiết luồng không lưu, nhằm hạn chế tình trạng tàu bay phải bay chờ trên trời.

Kíp trực tại Trung tâm Kiểm soát đường dài (ATCC) Hà Nội luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, bảo đảm điều hành hoạt động bay an toàn, thông suốt trong toàn vùng trách nhiệm. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Trong giai đoạn cao điểm dịp Quốc khánh 2/9 diễn ra từ ngày 28/8 đến 3/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã triển khai các phương án nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa và liên tục, đặc biệt tại các sân bay lớn như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Trọng tâm là công tác quản lý luồng không lưu (ATFM), với việc cân đối nhu cầu khai thác và năng lực tiếp nhận của sân bay ngay từ trước khi tàu bay cất cánh.

Theo đó, Trung tâm Quản lý luồng không lưu cập nhật kế hoạch ATFM hàng ngày dựa trên dự báo nhu cầu, năng lực sân bay, tình hình thời tiết và vùng trời. Đơn vị đồng thời theo dõi sát diễn biến khai thác, phối hợp với các cơ sở điều hành bay, cảng hàng không, sân bay và hãng hàng không để triển khai các biện pháp điều tiết phù hợp.

Mục tiêu là hạn chế tình trạng tàu bay phải bay chờ khi sân bay không còn đủ năng lực tiếp thu. Việc điều tiết từ sớm giúp phân bổ luồng tàu bay phù hợp với năng lực thực tế, thay vì để nhiều chuyến cùng hướng đến một sân bay rồi phải chờ trên không.

Tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân phối hợp với cảng hàng không tổ chức điều hành tàu bay khởi hành theo A-CDM, góp phần giảm thời gian chờ và hạn chế ùn tắc trên đường lăn, sân đỗ.

Các cơ sở điều hành bay cũng phối hợp với cơ sở ATFM và các đơn vị kế cận để xác định những khung thời gian có nguy cơ suy giảm hoặc quá tải năng lực khai thác, từ đó chủ động điều tiết hoạt động bay.

VATM nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi an toàn, an ninh lấy năng lực khai thác, tính đúng giờ hay mục tiêu giảm chậm, hủy chuyến.

Khi nhu cầu khai thác vượt năng lực hoặc điều kiện khai thác suy giảm, các đơn vị phải chủ động phối hợp điều tiết luồng không lưu, hạn chế ùn tắc và giảm thiểu việc tàu bay phải bay chờ.

Để duy trì năng lực điều hành trong những ngày cao điểm, VATM đã yêu cầu bố trí đủ nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm tại các vị trí trọng yếu, đồng thời tăng cường giám sát của lãnh đạo trực và duy trì đầu mối phối hợp 24/7.

Cùng với đó, các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đường truyền, nguồn điện và thiết bị dự phòng được kiểm tra, bảo đảm hoạt động ổn định. Những hoạt động bảo dưỡng có nguy cơ ảnh hưởng đến dịch vụ được tạm dừng trong thời gian cao điểm, trừ trường hợp xử lý sự cố cấp bách.

Công tác khí tượng cũng được tăng cường khi Trung tâm Khí tượng hàng không duy trì theo dõi dông, mưa lớn, bão, gió mạnh, gió đứt, sét, tầm nhìn thấp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Thông tin được cập nhật kịp thời tới các cơ sở điều hành bay, ATFM và đơn vị khai thác.

Theo VATM, việc chuẩn bị đồng bộ từ điều tiết luồng bay, nhân lực, kỹ thuật đến khí tượng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong toàn hệ thống, góp phần bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt trong dịp Quốc khánh 2/9.