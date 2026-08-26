Khách Việt Nam ngày càng đi xa hơn mỗi dịp 2/9

Nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng mạnh trong kỳ nghỉ 2/9, trong đó Trung Quốc chiếm gần 40% lượng đặt vé quốc tế.

Dữ liệu đặt chỗ trên Trip.com cho thấy người Việt đang có xu hướng chuẩn bị sớm hơn cho các chuyến du lịch và tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày để thực hiện những hành trình dài hơn.

Đáng chú ý, du lịch nước ngoài tăng trưởng mạnh, với Trung Quốc vươn lên thành điểm đến quốc tế được lựa chọn nhiều nhất.

Tận dụng kỳ nghỉ 2/9 để đi xa hơn

Cụ thể, dữ liệu đặt chỗ cho thấy nhu cầu du lịch của người Việt đã tăng đáng kể trong dịp Quốc khánh năm nay. Tổng lượng đặt vé máy bay tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lượng đặt phòng khách sạn tăng 106%.

Du khách đặt vé máy bay trung bình trước 41 ngày và phòng khách sạn trước 32 ngày. Dù ngắn hơn mức 45 ngày và 37 ngày của kỳ nghỉ năm ngoái, các con số này vẫn cho thấy nhiều chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước.

Thời gian lưu trú cũng có xu hướng kéo dài. Số đêm đặt phòng trung bình đạt 2,13 đêm, cao hơn mức 1,71 đêm trong giai đoạn thông thường và 2,06 đêm của dịp Quốc khánh năm 2025.

Du lịch quốc tế là động lực tăng trưởng nổi bật. Lượng đặt vé máy bay quốc tế của khách Việt đã tăng 44%, còn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài tăng 123% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục đã trở thành điểm đến quốc tế được lựa chọn nhiều nhất của người Việt Nam dịp này. Gần 40% đơn đặt vé máy bay quốc tế của khách Việt trên Trip.com hướng tới thị trường này, trong khi Trung Quốc chiếm 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) đứng sau trong nhóm điểm đến được ưa chuộng.

Bà Cindy Chu, Giám đốc Thị trường Việt Nam và Đài Loan, Khối Kinh doanh lưu trú của Trip.com, cho rằng nhu cầu du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng từ cả hai chiều trong hơn một năm qua.

Du khách hai nước ngày càng quan tâm đến những điểm đến ngoài các thành phố cửa ngõ truyền thống. Sự gia tăng của nhóm khách tự túc, không còn phụ thuộc nhiều vào các tour trọn gói, cũng thúc đẩy nhu cầu đối với những hành trình linh hoạt và mang tính cá nhân hóa hơn.

Mạng bay Việt - Trung mở rộng ra ngoài các thành phố lớn

Sự thay đổi trong thị hiếu của du khách cũng mở ra dư địa mới cho việc phát triển mạng lưới hàng không giữa hai nước.

"Các đường bay kết nối du khách Việt Nam với những điểm đến nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm bản địa của Trung Quốc, cũng như kết nối du khách Trung Quốc với các điểm đến thư giãn, ven biển, văn hóa và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, được đánh giá là có tiềm năng lớn”, bà Cindy Chu nhận định.

Thực tế, mạng bay Việt Nam - Trung Quốc đang được mở rộng theo hướng này. Tháng 4, Vietjet đã công bố 5 đường bay mới giữa hai nước, gồm Hà Nội - Hàng Châu, Hà Nội - Ân Thi, Hà Nội - Hoàng Sơn, TP.HCM - Quế Lâm và TP.HCM - Hoàng Sơn. Trong đó, hai chặng Hà Nội - Ân Thi và TP.HCM - Quế Lâm đã được khai thác từ đầu tháng 4.

Các đường bay mới hướng tới nhiều điểm đến có thế mạnh về cảnh quan và văn hóa, thay vì chỉ tập trung tại những trung tâm quen thuộc.

Sau Vietjet, Sun PhuQuoc Airways cũng mở đường bay Phú Quốc - Thành Đô từ tháng 7 và TP.HCM - Thành Đô từ tháng 8. Vietravel Airlines cũng đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Thâm Quyến từ ngày 15/8, sau khi triển khai các chuyến bay thuê chuyến kết nối Hà Nội với Lan Châu.

Sun PhuQuoc đã bay đến Thành Đô trong tháng 8. Ảnh: SPA.

Việc nhiều hãng hàng không bổ sung kết nối tới Thành Đô, Thâm Quyến, Lan Châu hay các điểm đến như Quế Lâm, Hoàng Sơn cho thấy mạng bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở rộng bên cạnh những hành lang truyền thống.

Ở chiều ngược lại, các đường bay mới cũng tạo thêm lựa chọn cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam, đặc biệt với những hành trình hướng tới biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Đà tăng của thị trường vì vậy không chỉ nằm ở lượng khách tăng sau giai đoạn phục hồi, mà còn ở sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn hành trình.

Khi khách tự túc tăng lên và mạng bay ngày càng đa dạng, những điểm đến ngoài các thành phố lớn có thêm cơ hội trở thành lựa chọn phổ biến của khách Việt và Trung Quốc.