Tân Sơn Nhất, Nội Bài dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp 2/9

Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều dự kiến ghi nhận lượng khách, chuyến bay tăng mạnh trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết 2/9, do đó, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không được dự báo tăng cao, đặc biệt tại 2 cảng hàng không lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn 24/8-6/9, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa của Nội Bài và Tân Sơn Nhất được nâng lên 17 chuyến/giờ.

Tại khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay, tham số được tăng từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ trong khung 6h-23h59. Việc điều chỉnh nhằm tạo thêm dư địa cho các hãng tăng chuyến trong giai đoạn cao điểm.

Tân Sơn Nhất dự kiến đón 135.000 lượt khách/ngày cao điểm

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ 2/9 năm nay, sân bay dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay/ngày, tăng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Hai ngày dự kiến có số chuyến bay cao nhất là 28/8 và 2/9, với khoảng 800 chuyến/ngày. Về hành khách, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách/ngày, tăng 4% so với lượng khách hiện tại và tăng 16% so với cao điểm kỳ nghỉ lễ năm trước.

Đáng chú ý, sản lượng hành khách được dự báo đạt đỉnh vào ngày 29/8 và 2/9, với khoảng 135.000 lượt khách/ngày.

Trước áp lực tăng cao trong thời gian ngắn, lãnh đạo sân bay cho biết sẽ căn cứ sản lượng dự báo, lịch bay và các khung giờ cao điểm để bố trí đủ nhân lực, nhiên liệu, vật tư, phương tiện và trang thiết bị.

Cảng cũng yêu cầu duy trì hoạt động khai thác liên tục, đồng thời kiểm soát chặt các hoạt động sửa chữa, bảo trì, cải tạo để không ảnh hưởng đến khai thác trong những ngày cao điểm.

Đáng chú ý, sau sự cố UAV xuất hiện hai lần gần Tân Sơn Nhất tối 11/8, công tác bảo đảm an toàn trước nguy cơ vật thể bay xâm nhập được sân bay đặc biệt lưu ý trong giai đoạn cao điểm 2/9.

Theo phương án ứng phó, sân bay sẽ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khi phát hiện UAV. Cảng hàng không có trách nhiệm chủ trì điều phối mặt đất, kịp thời báo cáo Cảng vụ hàng không và phối hợp với cơ sở điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), lực lượng công an, quân đội để xác minh, xử lý. Việc đóng, mở tạm thời cảng hàng không được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sân bay này cũng tăng cường tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn bay như thả diều, đốt rơm rạ, sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, UAV và các phương tiện bay khác. Quy trình này từng được kích hoạt trong chính sự cố UAV ngày 11/8, khi hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất phải tạm ngừng để đánh giá và xử lý nguy cơ.

Nội Bài có ngày phục vụ hơn 125.000 lượt khách

Tại Hà Nội, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28/8 sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất, hạ cánh trong ngày này.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 lượt khách trong ngày cao điểm 28/8. Ảnh: NIA.

So với ngày thường, lượng khách tăng khoảng 8% và số chuyến bay tăng 10%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng lần lượt lên tới 33% về hành khách và 18% về số lượt cất, hạ cánh.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng chuyền hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ. Cảng cũng sẽ phối hợp với Công an cửa khẩu để điều tiết phương tiện tiếp cận nhà ga và tổ chức các luồng xuất nhập cảnh riêng cho từng nhóm hành khách.

Hệ thống sinh trắc học, kiosk check-in và các giải pháp công nghệ tiếp tục được ưu tiên vận hành nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Mô hình Phối hợp ra quyết định (A-CDM) cũng được áp dụng để tối ưu hoạt động khai thác và cải thiện chỉ số đúng giờ.

Trong bối cảnh hai cảng hàng không lớn cùng bước vào giai đoạn cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng bay theo dõi sát tình hình đặt chỗ, chủ động tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn và sớm trả lại những slot không có nhu cầu sử dụng.

Các đơn vị khai thác được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để hạn chế ùn tắc giao thông quanh sân bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng tải cung ứng trên các đường bay du lịch trọng điểm nội địa trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Một số đường bay đã có tỷ lệ đặt chỗ cao, như TP.HCM - Tuy Hòa đạt 99%, TP.HCM - Côn Đảo đạt 98% và Hà Nội - Chu Lai đã đạt 100%.