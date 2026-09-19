Green SM 'chơi lớn' giữa lúc tài xế công nghệ tranh luận về chiết khấu

Hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập bất ngờ tung chương trình chia sẻ doanh thu tới 100% trong 2 năm đầu cho một nhóm đối tác tài xế.

Trong khuôn khổ chương trình mới công bố của Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái, Green SM tung gói ưu đãi chia sẻ doanh thu tới 100% trong 2 năm đầu cho các đối tác tài xế kinh doanh.

Green SM không lấy chiết khấu tài xế trong 2 năm

Cụ thể, theo thông tin từ doanh nghiệp, Green SM triển khai chương trình ưu đãi áp dụng mức chia sẻ doanh thu tới 100% trong 2 năm đầu cho các tài xế mua hoặc thuê ôtô, xe máy điện VinFast từ ngày 19/9, đăng ký vận doanh duy nhất trên nền tảng Green SM Platform và tham gia hoạt động trước ngày 19/12. Điều này đồng nghĩa với việc tài xế có cơ hội nhận trọn vẹn doanh thu trong giai đoạn đầu gia nhập.

Bên cạnh đó, các tài xế Green SM Bike mới còn được cam kết đảm bảo mức thu nhập trong 2 tháng đầu nếu đăng ký trước ngày 19/12 và duy trì chạy duy nhất trên ứng dụng này.

Đồng thời, Green SM cam kết áp dụng mức chiết khấu chỉ bằng 50% so với mặt bằng chung thị trường trong năm thứ 3, trước khi đưa về mức ngang bằng thị trường ở năm thứ 4 và thứ 5.

Sau thời hạn 2 năm đối với xe máy và 5 năm đối với ôtô, tài xế thuê xe cũng sẽ được ưu tiên tham gia chương trình mua lại xe đã qua sử dụng với mức giá ưu đãi.

Trước đó, tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho tài xế Green SM Bike Platform dùng xe cá nhân được công bố tối đa là 90% (chưa bao gồm thuế). Trong khi đó, tài xế dịch vụ 4 bánh (dù mua xe qua Green SM hay không) nhận tỷ lệ chia sẻ 80%.

Nước đi bất ngờ giữa lúc thị trường xe công nghệ nổi sóng

Động thái mới của Vingroup và Green SM xuất hiện giữa lúc thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam ghi nhận nhiều thảo luận xung quanh cơ chế chia sẻ doanh thu giữa các nền tảng và đối tác tài xế.

Hiện tại, Grab sử dụng khái niệm Phí sử dụng ứng dụng (SDUD) để xác định phần doanh thu nền tảng giữ lại theo hợp đồng hợp tác.

Phí SDUD được áp dụng linh động tùy theo từng chuyến xe/đơn hàng tại từng thời điểm khác nhau, bao gồm toàn bộ thời gian và quãng đường di chuyển, có cân nhắc đến các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chuyến như thời tiết, tình hình công cầu, giao thông... Sẽ có những chuyến mà doanh thu chia sẻ của đối tác được ghi nhận cao hơn hoặc ngược lại.

Khoản phí được xác định dựa trên tổng số tiền người dùng thanh toán cho chuyến xe, sau khi tính đến các khoản phí nền tảng và phí khác nếu có, thu nhập thực nhận của tài xế và các khoản thuế áp dụng.

Trong khi đó, Be áp dụng cách tiếp cận khác khi duy trì tỷ lệ chia sẻ doanh thu cố định, không thay đổi theo từng chuyến hay khung giờ trong ngày.

Tỷ lệ chiết khấu Be giữ lại hiện rơi vào khoảng 30,3% tại thị trường Hà Nội và 23,9% tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết khoản thu này được sử dụng để tái đầu tư cho các chương trình thưởng, khuyến mãi, chi phí vận hành và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thành lập vào tháng 3/2023 bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, GSM (với thương hiệu Green SM, tiền thân là Xanh SM) khởi đầu từ dịch vụ taxi điện và đã mở rộng thành hệ sinh thái di chuyển gồm gọi xe công nghệ, xe máy điện, cho thuê phương tiện cùng các dịch vụ vận tải khác. Hiện thương hiệu này đã có mặt tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời có kế hoạch mở rộng thêm ít nhất 3 thị trường quốc tế trong năm nay. Nguồn tin từ Reuters cho biết GSM đang chuẩn bị đưa dịch vụ sang Mỹ và một số quốc gia châu Âu như Thụy Điển, Hà Lan, hướng tới mục tiêu IPO tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2028. Về nhân sự, doanh nghiệp gần đây cũng hoàn tất điều chỉnh bộ máy thượng tầng. Ông Nguyễn Quốc Tuấn được giao đảm nhiệm chức Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000), con trai thứ của ông Vượng và bà Hương, chính thức giữ vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu và GSM Việt Nam.