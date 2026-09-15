Be công khai tỷ lệ chia sẻ doanh thu với tài xế

Be cho biết mức chia sẻ doanh thu được giữ cố định từ năm 2024, không thay đổi theo từng chuyến, khung giờ hay thời điểm trong ngày.

Giữa lúc câu chuyện về mức chiết khấu và cách phân chia doanh thu trên các ứng dụng gọi xe được quan tâm, Be mới đây đã đưa ra thông báo công khai tỷ lệ chia sẻ doanh thu với tài xế đối tác trên mỗi cuốc xe.

Theo Be, điều khiến người chạy xe mệt mỏi không chỉ nằm ở việc tỷ lệ chiết khấu 20%, 25% hay 30% mà ở chỗ con số này có thể thay đổi theo từng chuyến, từng khung giờ, từng người và có trường hợp lên tới 55%. Trong khi đó, tài xế hầu như không thể theo dõi hoặc tác động vào cách xác định tỷ lệ này, từ đó khó ước tính được thu nhập thực tế của mình.

Be chia sẻ doanh thu với tài xế thế nào?

Trong thông báo mới, Be cho biết trên mỗi 100.000 đồng doanh thu một cuốc xe, tại Hà Nội, tài xế nhận về 63.600 đồng (63,6%), khoản tiền này được chuyển thẳng vào ví tài xế sau mỗi chuyến và thanh toán theo ngày. Be giữ lại 30.300 đồng (30,3%), trước khi chi cho các khoản thưởng, khuyến mãi, vận hành và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Khoảng 6.100 đồng (6,1%) còn lại là khoản thuế Be thu hộ và nộp hộ cho tài xế theo quy định.

Tương tự, tại TP.HCM, với cùng cuốc xe 100.000 đồng, tài xế sẽ nhận về 69.400 đồng (69,4%); Be giữ lại 23.900 đồng (23,9%) và khoản thuế thu hộ và nộp hộ cho đối tác là 6.700 đồng (6,7%).

Ứng dụng lưu ý tỷ lệ ăn chia kể trên đã bao gồm phí nền tảng và phụ phí, thay vì chỉ tính trên cước cơ bản. Nếu đo trên cước cơ bản, tỷ lệ tài xế nhận về sẽ cao hơn thực tế.

Khoản phân bổ Tại Hà Nội Tại TP.HCM Ghi chú Tài xế nhận 63.600 đồng (63,6%) 69.400 đồng (69,4%) Chuyển thẳng vào ví tài xế sau mỗi chuyến, theo ngày Be giữ lại 30.300 đồng (30,3%) 23.900 đồng (23,9%) Be sử dụng để chi thưởng, khuyến mãi, vận hành và thực hiện các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp Thuế nộp Nhà nước 6.100 đồng (6,1%) 6.700 đồng (6,7%) Be thu hộ và nộp hộ cho đối tác theo quy định

Đáng chú ý, tỷ lệ ăn chia này được Be cho biết giữ cố định và giống nhau giữa beBike và beCar trong cùng một thành phố. Khác biệt chỉ nằm giữa 2 thành phố do mặt bằng giá cước và điều kiện thị trường khác nhau.

"Mức hiện hành được giữ bình ổn từ năm 2024 đến nay và không thay đổi qua các đợt biến động của thị trường trong gần 2 năm qua", đại diện hãng lưu ý.

Hãng này cũng cho biết không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt (SDUD). Tỷ lệ chia sẻ doanh thu là con số cố định, không thay đổi theo từng chuyến đi, khung giờ hay từng thời điểm trong ngày.

Khuyến mãi dành cho khách hàng không được trừ vào phần doanh thu của tài xế. Ví dụ, với cuốc xe 100.000 đồng, khách được ưu đãi 10.000 đồng và chỉ thực trả 90.000 đồng, tài xế vẫn nhận được phần doanh thu tính theo giá cước 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, phần thưởng cũng được hãng tính riêng, không cộng gộp vào tỷ lệ chia sẻ doanh thu kể trên.

Be cũng cho biết thu nhập của tài xế không gắn với chế tài. Điều doanh nghiệp yêu cầu là tài xế chạy xe an toàn và ứng xử đúng mực. Với các vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật nghiêm trọng, Be áp dụng biện pháp tạm khóa tài khoản. Các trường hợp gian lận hoặc vi phạm hợp đồng được xử lý theo điều khoản đã thỏa thuận với đối tác và kết quả xác minh.

Đề xuất ổn định cách tính thu nhập cho tài xế công nghệ

Lý giải về việc lựa chọn tỷ lệ chia sẻ doanh thu cố định kể trên, Be cho biết cơ chế phí linh hoạt có thể giúp nền tảng điều tiết cung - cầu theo thời gian thực và tối ưu hiệu quả từng chuyến xe. Tuy nhiên, việc mức phí thay đổi theo từng chuyến cũng có thể khiến thu nhập của tài xế biến động và khó dự tính theo tháng.

Thị trường gọi xe chịu tác động của nhiều yếu tố như thời điểm trong ngày, mùa vụ, thời tiết và mức độ cạnh tranh. Khi các yếu tố này được phản ánh trực tiếp vào mức phí sử dụng ứng dụng, phần biến động của thị trường có thể tác động đến thu nhập của tài xế.

Do đó, việc duy trì mức chia sẻ doanh thu tương đối ổn định có thể giúp tài xế dễ dự tính thu nhập và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch tài chính.

Hãng gọi xe này cũng cho rằng cần minh bạch trong cách công bố các khoản tiền giữa khách hàng, tài xế và nền tảng.

Theo doanh nghiệp, một tỷ lệ chia sẻ chỉ có thể được so sánh khi các nền tảng sử dụng cùng một cách tính, trong đó tổng số tiền khách hàng chi trả được dùng làm mẫu số. Nếu mỗi nền tảng sử dụng một cách đo khác nhau, các tỷ lệ công bố sẽ khó đối chiếu và người dùng cũng khó hình dung đầy đủ dòng tiền được phân bổ thế nào.

Be đề xuất các nền tảng giữ bình ổn mức chia sẻ doanh thu. Ảnh: Phương Lâm.

Từ đó, Be đề xuất 3 nguyên tắc để áp dụng chung cho các nền tảng gọi xe công nghệ.

Thứ nhất là công khai đầy đủ. Thay vì chỉ công bố tỷ lệ chiết khấu, các nền tảng có thể công khai toàn bộ cơ cấu phân bổ, gồm phần tài xế nhận được, phần nền tảng giữ lại và các khoản thuế nộp Nhà nước, trên cùng một cơ sở tính.

Thứ hai là công bố trước và duy trì mức chia sẻ ổn định. Việc biết trước mức chia sẻ và hạn chế thay đổi theo từng chuyến hoặc từng khung giờ có thể giúp tài xế chủ động hơn trong việc tính toán thu nhập.

Thứ ba là hạn chế sử dụng phạt tiền như một công cụ điều hành. Các biện pháp kỷ luật, khi cần thiết, có thể tập trung vào những yêu cầu liên quan đến an toàn và ứng xử trong quá trình cung cấp dịch vụ, thay vì tác động trực tiếp đến tỷ lệ thu nhập của tài xế.