Gelex lên tiếng về việc thành viên HĐQT bị khởi tố

Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và các công ty liên quan. Gelex khẳng định hoạt động toàn hệ thống vẫn bình thường.

Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT Gelex Electric và EEMC. ẢNH: EEMC.

Ngày 14/9, Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT CTCP Điện lực Gelex (HoSE: GEE) và một số công ty thành viên trong hệ thống.

Theo Gelex, ông Đặng Phan Tường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Tập đoàn lưu ý vụ việc liên quan đến cá nhân ông Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống Gelex. Tập đoàn khẳng định vụ việc không liên quan đến hoạt động của Gelex, Gelex Electric và các công ty trong hệ thống.

Tại Gelex Electric, ông Tường giữ vai trò Thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày.

“Hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và các cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng, khách hàng, đối tác và các bên liên quan của Gelex và các công ty thành viên vẫn diễn ra ổn định, bình thường”, tập đoàn cho biết.

Mới đây, HĐQT Gelex Electric, Cadivi và Thibidi cũng ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường. Gelex cho biết lý do là ông Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Trước đó, ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cũng thông báo về thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường. Theo EEMC, ông Tường bị C01 khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông giữ chức Thành viên HĐQT EEMC từ tháng 11/2024. Ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT.