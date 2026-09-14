Cổ phiếu nhóm Gelex giảm sàn hàng loạt

Hàng loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái Gelex đồng loạt lao dốc, trong đó GEX, GEE và GEL cùng giảm sàn sau thông tin một lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp bị khởi tố.

VN-Index giảm thêm 7 điểm trong phiên đầu tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới với một phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên, tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số VN-Index có thời điểm lao dốc hơn 17 điểm.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index vận động dưới mốc tham chiếu. Sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử khi tâm lý thận trọng gia tăng sau nhịp điều chỉnh mạnh của nhiều cổ phiếu dẫn dắt. Dù chỉ số không đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, diễn biến trong phiên cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Thanh khoản cũng tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt hơn 20.600 tỷ đồng , tăng khoảng 15% so với phiên trước. Việc thanh khoản cải thiện trong một phiên giảm điểm cho thấy áp lực chốt lời và cơ cấu danh mục diễn ra tương đối mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,98 điểm (-0,4%) xuống 1.788,23 điểm; HNX-Index giảm 0,74 điểm (-0,3%) xuống 271,94 điểm; UPCoM-Index giảm 0,92 điểm (-0,7%) xuống 125,63 điểm.

Thị trường chung cũng nghiêng mạnh về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 455 cổ phiếu giảm (gồm 20 mã giảm sàn), 889 cổ phiếu giữ tham chiếu và 203 cổ phiếu tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Riêng nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index kết phiên vẫn giảm hơn 8 điểm, xuống 1.928 điểm.

VN-Index trôi xa khỏi mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhiều cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến VN-Index như VIC (-0,8%), HPG (-1,9%), DMX (-3,3%), VHM (-0,4%), MWG (-2,1%), LPB (-1,5%), HVN (-2,8%) và STB (-1,2%).

Đáng chú ý, bộ đôi cổ phiếu GEX và GEE trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex cùng giảm sàn, trở thành những điểm gây sức ép rõ rệt lên diễn biến chung của thị trường hôm nay. Ngoài các mã GEX và GEE, hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn này còn có nhiều cổ phiếu khác giảm sâu, điển hình như GEL (giảm sàn), VIX (-4,9%), VSC (-2,3%), EIB (-4,8%).

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cho biết doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT công ty, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường không chỉ là Thành viên HĐQT tại EEMC mà còn giữ vai trò Thành viên HĐQT tại một số doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Gelex, gồm CTCP Điện lực Gelex, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi) và Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị Điện (Thibidi).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tăng mạnh đã giúp thị trường hạn chế mức giảm, như BSR (+3,5%), SSB (tăng trần), VPL (+2,1%), BVH (+6,3%), VCB (+0,5%), VPB (+0,9%), TCB (+0,8%), SAB (+2,1%) và BID (+0,4%).

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên là diễn biến của dòng vốn ngoại. Trái với áp lực bán trên bảng điện tử, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng hơn 800 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền ngoại vẫn có xu hướng giải ngân tại một số cổ phiếu lớn bất chấp thị trường chung điều chỉnh.

Lực mua tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VPB được khối ngoại mua ròng 149 tỷ đồng , MBB (+ 136 tỷ đồng ), TCB (+ 131 tỷ đồng ), FPT (+ 117 tỷ đồng ).

Ở chiều bán ra, HPG chịu áp lực mạnh nhất với giá trị bán ròng của khối ngoại khoảng 170 tỷ đồng . VIC và VNM cũng lần lượt bị bán ròng khoảng 76 tỷ đồng và 64 tỷ đồng .