Chứng khoán gây thất vọng

Thị trường chứng khoán tiếp tục gây thất vọng khi VN-Index gần như bất động trong phiên 9/9, thanh khoản duy trì ở mức thấp và dòng tiền chưa tìm được nhóm dẫn dắt.

Tiền vào chứng khoán tiếp tục ở mức thấp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khá ảm đạm trong ngày 9/9. Trong bối cảnh thiếu vắng nhóm ngành đủ sức dẫn dắt, VN-Index dành phần lớn thời gian dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp.

Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn khá thận trọng. Lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực cho thị trường bứt phá, trong khi áp lực bán xuất hiện mỗi khi chỉ số nỗ lực hồi phục. Diễn biến giằng co kéo dài khiến VN-Index không thể duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM chỉ đạt khoảng 15.700 tỷ đồng , gần như không thay đổi so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm (-0,2%) xuống 1.827,12 điểm. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,63 điểm (-0,6%) xuống 279,48 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,3 điểm (-0,2%) xuống 127,35 điểm.

Độ rộng thị trường cũng vì thế nghiêng về phía bán. Toàn thị trường ghi nhận 384 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 896 mã giữ tham chiếu và 266 mã tăng (gồm 12 mã tăng trần).

Trong nhóm vốn hóa lớn, diễn biến giao dịch phân hóa đáng kể. Rổ VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá. Dù số cổ phiếu tăng nhỉnh hơn số mã giảm, mức tăng của nhóm trụ chưa đủ lớn để tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số. VN30-Index gần như đi ngang, giảm nhẹ xuống 1.967 điểm.

VN-Index chưa thể vực dậy sau nhịp điều chỉnh từ 1.870 điểm về dưới 1.830 điểm. Ảnh: TradingView.

Ở chiều tiêu cực, VIC (-0,8%) và VHM (-2%) là 2 cổ phiếu gây áp lực đáng kể nhất lên VN-Index. Cùng chiều, LPB (-1,7%), HVN (-2,9%), BCM (-2,6%), MWG (-1%), SSB (-1,7%), LPS (-2,9%), VCK (-1,2%) và MCH (-0,4%) cũng kéo chỉ số đi xuống.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ thị trường, điển hình có VPL (+4,1%), VCB (+1%), TCB (+1,4%), GAS (+1,5%), BSR (+1,3%), HPG (+0,9%), GEE (+3,8%), BID (+0,6%), STB (+0,8%), ACB (+0,7%).

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ để giúp chỉ số duy trì đà tăng do áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu trụ có vốn hóa lớn hơn. VN-Index vì vậy tiếp tục rơi vào trạng thái giằng co và kết phiên trong sắc đỏ.

Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, diễn biến của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng gần 300 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Lực bán tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VHM bị bán ròng 292 tỷ đồng , VIC (- 118 tỷ đồng ), VCB (- 107 tỷ đồng ).

Dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. HPG được mua ròng mạnh nhất với 234 tỷ đồng , tiếp đến là HDB với 109 tỷ đồng và TCB với 107 tỷ đồng .