Việt Nam sắp có công ty chứng khoán đầu tiên vốn 33.000 tỷ đồng

TCBS dự kiến phát hành gần 555 triệu cổ phiếu trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên 33.293 tỷ đồng và vượt SSI để dẫn đầu thị trường.

Với đợt trả cổ tức sắp tới, TCBS có thể dẫn đầu về vốn điều lệ trong nhóm doanh nghiệp môi giới chứng khoán. Ảnh: TCBS.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (HoSE: TCX) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9.

Theo phương án, công ty dự kiến phát hành gần 555 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Đáng chú ý, phần lớn lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ thuộc về Techcombank - công ty mẹ đang sở hữu 79,81% vốn tại TCBS. Với tỷ lệ này, Techcombank dự kiến nhận khoảng 443 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III và IV/2026 sau khi TCBS hoàn tất các thủ tục theo quy định. Nếu hoàn tất, đây sẽ là đợt tăng vốn đáng kể tiếp theo của công ty trong năm nay.

Đây cũng là đợt tăng vốn thứ ba của TCBS trong năm 2026. Trước đó, công ty liên tục thực hiện các đợt phát hành nhằm gia tăng quy mô vốn điều lệ.

Đầu tháng 6, TCBS phân phối thành công hơn 462 triệu cổ phiếu cho 19.125 cổ đông. Sang tháng 7, công ty tiếp tục phát hành 556.522 cổ phiếu cho 28 người lao động. Sau các đợt phát hành này, số cổ phiếu lưu hành của TCBS tăng lên khoảng 2,78 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 27.744 tỷ đồng .

Với đợt trả cổ tức sắp tới, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm khoảng 5.549 tỷ đồng , lên 33.293 tỷ đồng . Quy mô vốn mới sẽ giúp TCBS vượt SSI - hiện có vốn điều lệ hơn 30.000 tỷ đồng - để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Vừa qua, TCBS cũng công bố giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 2.840 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng 39%, nhờ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và phải thu ứng trước tiền bán, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 71%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%.