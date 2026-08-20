Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nhà đầu tư chứng khoán 'chán nản'

  • Thứ năm, 20/8/2026 15:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tâm lý chán nản bao trùm thị trường khi nhà đầu tư thu mình, thanh khoản tiếp tục suy giảm dù VN-Index vẫn tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch trầm lắng trong ngày 20/8 khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Sau những biến động mạnh ở tuần trước, dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại rõ rệt, khiến VN-Index chủ yếu dao động giằng co quanh vùng tham chiếu. Đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp chỉ số chính duy trì trạng thái tăng giảm đan xen với biên độ hẹp.

Dù đóng cửa tăng điểm, nhịp đi lên của VN-Index chủ yếu đến từ sự nâng đỡ của một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Điều này cho thấy diễn biến tích cực của chỉ số chưa phản ánh một sự cải thiện tương xứng trên diện rộng của thị trường.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 14.400 tỷ đồng, giảm 9% so với phiên trước. Việc dòng tiền tiếp tục thu hẹp cho thấy nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng sau giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,55 điểm (+0,4%) lên 1.734,24 điểm; HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,5%) xuống 278,55 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,35) lên 127,24 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh có phần chiếm ưu thế nhưng khoảng cách không quá lớn. Toàn thị trường ghi nhận 372 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 893 mã giữ tham chiếu và 283 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính trong phiên giao dịch ngày 20/8. Rổ VN30 ghi nhận 23 mã tăng, 2 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm, qua đó giúp VN30-Index tăng hơn 11 điểm, lên vùng 1.887 điểm.

chứng khoán ảnh 1

Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên tập trung ở nhiều cổ phiếu đầu ngành thuộc VN30. VIC tăng 1%, trong khi VHM tăng 0,6%, tiếp tục đóng góp tích cực vào diễn biến chung của chỉ số.

Bên cạnh nhóm bất động sản, cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận sự cải thiện với VCB (+0,7%), CTG (+1,3%), MBB (+1,8%). Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đóng cửa trong sắc xanh như MSN (+2,6%), VNM (+1,4%), MCH (+1%), FPT (+1,3%) và BSR (+1,1%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn tạo áp lực lên chỉ số. DMX giảm 2,2%, dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi xuống. Các mã khác giảm giá gồm LPB (-1,4%), LPS (-3,1%), GVR (-0,8%), BCM (-1,9%), VCK (-1%), GMD (-2%), STB (-0,4%), GAS (-0,2%) và HVN (-0,7%).

Trong khi dòng tiền nội vẫn duy trì trạng thái thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường với quy mô hơn 550 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung đáng kể tại VIC (-88 tỷ đồng), VPB (-87 tỷ đồng), VIX (-73 tỷ đồng).

Ở chiều mua, MSN là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 56 tỷ đồng, ngoài ra còn có VNM (+41 tỷ đồng), DCM (+37 tỷ đồng).

VN-Index hụt hơi

VN-Index tiếp tục giảm hơn 5 điểm trong phiên 19/8, lùi về 1.726,69 điểm khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.

24:1462 hôm qua

Cổ đông Petrolimex đón tin vui

Cổ phiếu PLX bất ngờ tăng kịch trần với hơn 5 triệu đơn vị được sang tay, trong bối cảnh Petrolimex chuẩn bị bán gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ.

15:50 18/8/2026

Mua cổ phiếu nào từ nay đến cuối năm?

Chứng khoán, ngân hàng, xây dựng - vật liệu, cao su và bất động sản khu công nghiệp được đánh giá có triển vọng, nhưng nhà đầu tư cần chọn lọc thay vì mua theo nhóm ngành.

06:00 16/8/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

chứng khoán Vingroup Đạm Cà Mau đầu tư vn-index cổ phiếu

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Giá xăng dầu cùng tăng

Giá xăng dầu cùng tăng

0

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 23/8, giá xăng E10 RON 95 tăng 550 đồng/lít lên 22.660 đồng/lít.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý