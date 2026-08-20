Nhà đầu tư chứng khoán 'chán nản'

Tâm lý chán nản bao trùm thị trường khi nhà đầu tư thu mình, thanh khoản tiếp tục suy giảm dù VN-Index vẫn tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch trầm lắng trong ngày 20/8 khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Sau những biến động mạnh ở tuần trước, dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại rõ rệt, khiến VN-Index chủ yếu dao động giằng co quanh vùng tham chiếu. Đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp chỉ số chính duy trì trạng thái tăng giảm đan xen với biên độ hẹp.

Dù đóng cửa tăng điểm, nhịp đi lên của VN-Index chủ yếu đến từ sự nâng đỡ của một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Điều này cho thấy diễn biến tích cực của chỉ số chưa phản ánh một sự cải thiện tương xứng trên diện rộng của thị trường.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 14.400 tỷ đồng , giảm 9% so với phiên trước. Việc dòng tiền tiếp tục thu hẹp cho thấy nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng sau giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,55 điểm (+0,4%) lên 1.734,24 điểm; HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,5%) xuống 278,55 điểm; UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,35) lên 127,24 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh có phần chiếm ưu thế nhưng khoảng cách không quá lớn. Toàn thị trường ghi nhận 372 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 893 mã giữ tham chiếu và 283 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính trong phiên giao dịch ngày 20/8. Rổ VN30 ghi nhận 23 mã tăng, 2 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm, qua đó giúp VN30-Index tăng hơn 11 điểm, lên vùng 1.887 điểm.

Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên tập trung ở nhiều cổ phiếu đầu ngành thuộc VN30. VIC tăng 1%, trong khi VHM tăng 0,6%, tiếp tục đóng góp tích cực vào diễn biến chung của chỉ số.

Bên cạnh nhóm bất động sản, cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận sự cải thiện với VCB (+0,7%), CTG (+1,3%), MBB (+1,8%). Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đóng cửa trong sắc xanh như MSN (+2,6%), VNM (+1,4%), MCH (+1%), FPT (+1,3%) và BSR (+1,1%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn tạo áp lực lên chỉ số. DMX giảm 2,2%, dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi xuống. Các mã khác giảm giá gồm LPB (-1,4%), LPS (-3,1%), GVR (-0,8%), BCM (-1,9%), VCK (-1%), GMD (-2%), STB (-0,4%), GAS (-0,2%) và HVN (-0,7%).

Trong khi dòng tiền nội vẫn duy trì trạng thái thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường với quy mô hơn 550 tỷ đồng .

Áp lực bán tập trung đáng kể tại VIC (- 88 tỷ đồng ), VPB (- 87 tỷ đồng ), VIX (- 73 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, MSN là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 56 tỷ đồng , ngoài ra còn có VNM (+ 41 tỷ đồng ), DCM (+ 37 tỷ đồng ).