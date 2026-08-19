VN-Index hụt hơi

VN-Index tiếp tục giảm hơn 5 điểm trong phiên 19/8, lùi về 1.726,69 điểm khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.

VN-Index tăng giảm liên tục gần đây trong biên độ hẹp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 19/8 khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau những phiên rung lắc mạnh gần đây. Dù VN-Index vừa hồi phục trong phiên trước, lực cầu chưa đủ mạnh để giúp chỉ số duy trì sắc xanh, trong khi áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối diễn biến chung.

Càng về cuối phiên, áp lực điều chỉnh có thời điểm gia tăng khiến biên độ giảm của VN-Index được nới rộng. Tuy nhiên, chỉ số vẫn giữ được vùng trên 1.720 điểm và không xuất hiện thêm một nhịp bán tháo mạnh như những phiên trước.

Thanh khoản thị trường chưa cho thấy tín hiệu cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.700 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền vẫn tương đối dè dặt trong bối cảnh nhà đầu tư chưa xác định rõ xu hướng ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,33 điểm (-0,3%) xuống 1.726,69 điểm; HNX-Index giảm 2,34 điểm (-0,8%) xuống 279,98 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,59 điểm (-0,5%) xuống 126,88 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về phía giảm. Toàn thị trường ghi nhận 416 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn), 887 mã giữ tham chiếu và 246 mã tăng (gồm 12 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, áp lực bán cũng chiếm ưu thế với 20 mã giảm, 7 mã tăng và 3 mã đứng giá. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn nhìn chung không quá mạnh, giúp chỉ số VN30 chỉ giảm nhẹ xuống quanh 1.875 điểm.

Chỉ số chủ yếu dao động dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực lên VN-Index, áp lực chủ yếu đến từ một số mã vốn hóa lớn thuộc ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và công nghiệp, tiêu biểu là VCB (-1%), CTG (-1,7%), BSR (-1,8%), BID (-0,8%), GEE (-4,4%), HDB (-0,9%), CRV (giảm sàn), BCM (-2,8%), GVR (-0,9%) và TCX (-0,9%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá đã phần nào giúp hãm đà giảm của thị trường. VNM tăng 1,6%, trở thành một trong những cổ phiếu nổi bật nhất ở phía nâng đỡ VN-Index. Cùng chiều, LPB (+1,4%), HPG (+1%), TCB (+0,5%), MCH (+0,5%), ACB (+0,7%), DMX (+0,7%), GAS (+0,2%), TPB (+1,1%) và VCK (+0,5%).

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên là khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 700 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu lớn như VIC bị bán ròng 136 tỷ đồng , STB (- 122 tỷ đồng ), VPB (- 98 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ, trong đó VNM được mua ròng 61 tỷ đồng , DGW (+ 47 tỷ đồng ), FRT (+33 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô mua vào tại các mã này vẫn chưa đủ để cân bằng lượng vốn bị rút ra tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.