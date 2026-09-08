Tiền vào chứng khoán 'nhỏ giọt'

Dòng tiền vào chứng khoán có dấu hiệu thận trọng sau cú giảm hơn 31 điểm ở phiên trước. VN-Index hồi phục 8,8 điểm nhưng thanh khoản trên cả 3 sàn giảm hơn 17%.

Thanh khoản chứng khoán tiếp tục bị thu hẹp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên lao dốc hơn 31 điểm hôm qua, thị trường bước vào phiên 8/9 với tâm lý dè dặt. VN-Index không dễ dàng duy trì sắc xanh trong những phút đầu khi lực bán vẫn hiện diện ở nhiều nhóm cổ phiếu. Chỉ số liên tục giằng co quanh tham chiếu, trong khi bên mua chưa cho thấy sự quyết liệt cần thiết để tạo ra một nhịp tăng rõ ràng.

Diễn biến sau đó có phần tích cực hơn khi dòng tiền tìm lại một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sự khởi sắc của nhóm dầu khí cùng các cổ phiếu thuộc “họ Vin” giúp cải thiện đáng kể trạng thái của thị trường, qua đó kéo VN-Index trở lại sắc xanh sau phần lớn thời gian giao dịch trong thế giằng co.

Dù vậy, mức độ hồi phục của thị trường vẫn chưa thực sự tương xứng với quy mô giảm điểm trong phiên trước. Thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.400 tỷ đồng , giảm hơn 17% so với phiên 7/9.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,8 điểm (+0,5%) lên 1.830,44 điểm; HNX-Index tăng 0,51 điểm (+0,2%) lên 281,11 điểm; UPCoM-Index tăng 0,01 điểm (+0,1%) lên 127,65 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 329 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 887 mã giữ tham chiếu và 329 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

VN-Index được giao dịch thận trọng. Ảnh: TradingView.

Trong nhóm vốn hóa lớn, trạng thái giao dịch có phần tích cực hơn khi rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng, 9 mã giảm và HDB đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này tăng hơn 5 điểm, lên 1.968 điểm, qua đó trở thành một trong những lực đỡ quan trọng giúp VN-Index duy trì đà hồi phục.

Đáng chú ý, động lực đưa VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại các mã VIC (+1,9%), GAS (+1,9%), BSR (+2,7%), VPL (+1,7%), HPG (+1,4%), VCK (+2,4%), BID (+0,6%), LPS (+3,9%), MCH (+0,6%) và TCX (+0,8%).

Diễn biến tại nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi VIC trở thành một trong những mã đóng góp tích cực cho chỉ số, VHM lại giảm 1,2% và VRE giảm tới 3%. Áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn này phần nào hạn chế đà tăng của VN-Index trong phiên.

Ở chiều giảm, CRV là một trong những mã chịu áp lực mạnh nhất khi mất 6,6%. GEL giảm 3,2%, VPI giảm 3,1%, GMD giảm 2,3% và DGC giảm 2,9%. Nhóm ngân hàng cũng không hoàn toàn đồng thuận khi LPB giảm 1,3%, STB giảm 0,7% và BVH giảm 1,7%.

Sau nhiều phiên giao dịch chịu áp lực bán, diễn biến của khối ngoại tiếp tục là điểm đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với quy mô gần 400 tỷ đồng trên thị trường. Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, bị bán ròng 86 tỷ đồng , VPB bị bán ròng 77 tỷ đồng và DXG bị bán ròng 55 tỷ đồng .

Ở phía đối diện, FPT được khối ngoại mua ròng 64 tỷ đồng . VIB và MSR cũng được mua ròng lần lượt 42 tỷ đồng và 30 tỷ đồng .