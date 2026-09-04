Việt Nam sắp có doanh nghiệp 2 triệu tỷ đầu tiên

Cổ phiếu VIC tăng lên đỉnh lịch sử, đưa vốn hóa Vingroup tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, qua đó mở ra một cột mốc chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy mô vốn hóa Vingroup đã tiệm cận mốc 2 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên tăng điểm tích cực trong ngày 4/9. Sau phiên giảm điểm hôm qua, chỉ số chính hôm nay mở cửa trong trạng thái tương đối thận trọng. Tuy nhiên, diễn biến trên bảng điện dần được cải thiện khi dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index nới rộng đà tăng trong phiên và duy trì sắc xanh cho đến khi đóng cửa.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi suy giảm hôm nay. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn thu hẹp xuống dưới 18.000 tỷ đồng , giảm gần 5% so với phiên trước. Việc chỉ số tăng mạnh trong khi thanh khoản giảm và thị trường chung kém tích cực cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung khá cô đặc vào một số cổ phiếu dẫn dắt, thay vì hình thành một nhịp tăng đồng thuận trên diện rộng.

Kết phiên, VN-Index tăng 25,36 điểm (+1,4%) lên 1.853,08 điểm; HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,1%) lên 282,53 điểm; UPCoM-Index tăng 0,16 điểm (+0,1%) lên 127,94 điểm.

Đáng chú ý, đà tăng của các chỉ số chính diễn ra trong bối cảnh thị trường không mấy tích cực. Toàn thị trường vẫn ghi nhận 393 cổ phiếu giảm điểm (gồm 28 mã giảm sàn), 811 mã giữ tham chiếu và 341 mã tăng (gồm 39 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, có 18 mã tăng, 5 mã đứng giá và 7 mã giảm. Chỉ số đại diện VN30-Index nhờ đó tăng hơn 23 điểm, lên 1.984 điểm, qua đó tiếp tục trở thành động lực quan trọng đối với diễn biến chung của VN-Index.

Cổ phiếu VIC tiếp tục vượt đỉnh. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành với VIC (+4,7%), VHM (+2,5%), VPB (+3,2%), STB (+3,8%), TCB (+1,6%), TCX (+2,5%), VPL (+1,2%), VCB (+0,3%), VNM (+1,1%) và VIB (+2,4%).

Trong đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục là tâm điểm khi tăng lên mức 256.100 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong lịch sử giao dịch. Đà tăng mạnh của VIC tiếp tục củng cố vị thế của cổ phiếu này trong nhóm dẫn dắt thị trường, đồng thời tạo ảnh hưởng đáng kể lên chỉ số chính nhờ quy mô vốn hóa đặc biệt lớn.

Với diễn biến tăng giá của cổ phiếu VIC, vốn hóa thị trường của Vingroup đã áp sát mốc 2 triệu tỷ đồng . Đây là mức vốn hóa kỷ lục đối với một doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, đồng thời giúp khoảng cách giữa Vingroup và phần lớn doanh nghiệp niêm yết còn lại ngày càng nới rộng.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt tăng mạnh hôm nay, gồm VHM và VPL. Việc nhóm cổ phiếu vốn hóa rất lớn cùng đi lên đã tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số VN-Index, ngay cả khi phần lớn cổ phiếu trên bảng điện vẫn chịu áp lực bán mạnh.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá đã phần nào hạn chế đà tăng của thị trường. Các mã chịu áp lực bán đáng chú ý gồm SSB (-4,4%), OCB (-3,2%), VPX (-2,1%), LPS (-2,7%), VJC (-0,9%), GVR (-0,6%), CTG (-0,3%), BSR (-0,6%), GEE (-1,6%) và MSB (-1,5%).

Một điểm tích cực khác trong phiên là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi khối này quay trở lại trạng thái mua ròng hơn 110 tỷ đồng trên thị trường.

Dòng tiền ngoại tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã có ảnh hưởng tới chỉ số, điển hình như VIC được mua ròng khoảng 154 tỷ đồng , VHM được mua ròng 133 tỷ và MCH được mua ròng 101 tỷ.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tập trung tại DXG (-118 tỷ), VCB (-79 tỷ), HPG (-71 tỷ).