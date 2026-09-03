Vingroup đứng một mình trên đỉnh vốn hóa

Cổ phiếu VIC tiếp tục lập đỉnh lịch sử, qua đó đưa vốn hóa Vingroup tiến sát 1,9 triệu tỷ đồng và thiết lập kỷ lục mới trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Vốn hóa Vingroup tiến sát mốc 1,9 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch rung lắc mạnh trong ngày 3/9 khi áp lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên. Sau những diễn biến kém tích cực của chứng khoán toàn cầu trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và nhanh chóng chịu sức ép lớn, có thời điểm chỉ số giảm gần 30 điểm so với tham chiếu.

Đà giảm diễn ra trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng.

Tuy nhiên, áp lực giảm dần được hấp thụ trong phiên chiều. Dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm trước khi đóng cửa.

Thanh khoản không có nhiều biến động so với phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn duy trì quanh mức 18.500 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền chưa có sự đột biến dù áp lực bán tăng mạnh trong phiên.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,4 điểm (-0,2%) xuống 1.827,72 điểm; HNX-Index giảm 2,53 điểm (-0,9%) xuống 282,24 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,28 điểm (+0,2%) lên 127,78 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về phía giảm. Toàn thị trường ghi nhận 442 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn), 855 mã giữ tham chiếu và 248 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, có tới 24 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này giảm hơn 21 điểm, xuống 1.961 điểm.

Cổ phiếu VIC tiếp tục lập đỉnh trong bối cảnh toàn thị trường phân hóa và rung lắc. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống tập trung chủ yếu tại nhóm tài chính - ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu như VCB (-2,3%), TCB (-3,9%), VPB (-3,1%), TCX (-3,4%), MBB (-2,1%), CTG (-1,4%), LPB (-2,3%), HDB (-2,2%) và BID (-1,1%). Đây đều là những cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn và thanh khoản cao, do đó mức giảm đồng loạt tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Trong khi đó, HPG (-2,3%) là cổ phiếu phi tài chính duy nhất nằm trong top 10 mã gây tác động xấu tới VN-Index.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng và trở thành lực đỡ cho thị trường như SSB (tăng trần), VHM (+0,6%), BSR (+1,1%), DCM (+5,7%), DPM (+5,9%), DGC (+4,4%), SJS (+4,3%), VJC (+0,5%) và VRE (+0,8%).

Tuy nhiên, đóng góp đáng kể nhất trong việc thu hẹp mức giảm của VN-Index vẫn thuộc về VIC. Nếu không có lực đỡ từ VIC, mức giảm của chỉ số có thể đã lớn hơn đáng kể.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục gây chú ý khi tăng 3,6% trong phiên 3/9, qua đó đóng cửa tại 244.500 đồng/cổ phiếu - mức giá cao nhất trong lịch sử.

Đà tăng của VIC cũng đưa vốn hóa thị trường của Vingroup tiến sát mốc 1,9 triệu tỷ đồng . Đây là mức vốn hóa kỷ lục đối với một doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán trong nước, đồng thời tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa Vingroup và phần lớn doanh nghiệp niêm yết còn lại.

Không chỉ tăng mạnh về giá, VIC còn duy trì thanh khoản đáng chú ý. Trong 5 phiên gần đây, cổ phiếu này liên tục thu hút dòng tiền lớn, với giá trị khớp lệnh mỗi phiên dao động quanh 2.000 tỷ đồng .

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với quy mô khoảng 1.500 tỷ đồng, tập trung đáng kể tại nhóm ngân hàng. Trong đó, VCB bị bán ròng khoảng 215 tỷ đồng , VPB khoảng 173 tỷ đồng và TCB khoảng 155 tỷ đồng .