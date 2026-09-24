Chuỗi phòng gym TP.HCM bất ngờ thông báo hoạt động lại 2 chi nhánh

Sau thông báo đóng cửa 2 phòng tập Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ, Citigym bất ngờ thông báo vẫn sẽ duy trì hoạt động tại các chi nhánh này trong tương lai.

Mới đây, trên trang mạng xã hội chính thức, Citigym cho biết chi nhánh tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động.

"Đội ngũ Citigym đã cùng nhau rà soát, cân nhắc và nỗ lực tìm kiếm phương án để tiếp tục duy trì CLB Vạn Hạnh Mall - nơi đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình tập luyện của rất nhiều anh/chị hội viên và đội ngũ nhân viên Citigym trong 8 năm qua", thông báo viết.

Trong tương lai, chuỗi phòng gym cũng cho biết chi nhánh tại Vạn Hạnh Mall sẽ được đổi mới theo hướng tối ưu hơn, mô hình vận hành được điều chỉnh linh hoạt hơn, đi kèm với những chương trình tập luyện mới và nhiều lựa chọn cho hội viên sử dụng dịch vụ tại đây.

Không chỉ duy trì hoạt động tại chi nhánh Vạn Hạnh Mall, Citigym cũng thông báo sau thời gian điều chỉnh và đánh giá, chi nhánh Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục mở cửa với nhiều thay đổi.

Trong thời gian tới, Citigym dự kiến triển khai một số thay đổi tại hệ thống câu lạc bộ hiện hữu và các cơ sở mới. Các nội dung điều chỉnh tập trung vào việc nâng cấp không gian, máy móc và thiết bị tập luyện, đồng thời bổ sung thêm các chương trình và lớp học.

Doanh nghiệp cũng tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành và phục vụ khách hàng, đồng thời điều chỉnh một số chính sách dành cho hội viên, trong đó có nhóm khách hàng Signature.

"Trong quá trình triển khai, một số điều chỉnh có thể tiếp tục diễn ra. Citigym mong nhận được sự chia sẻ của quý hội viên", nội dung thông báo nhấn mạnh.

Động thái mới của Citigym gây bất ngờ cho nhiều khách hàng hội viên khi giữa tháng 9 trước đó, chuỗi phòng tập này đã phát thông báo tạm dừng hoạt động 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ (TP.HCM) từ 1/10. Mục đích dừng hoạt động là để thực hiện kế hoạch di dời và tái cấu trúc hoạt động, phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và hội viên.

Thông tin này đã khiến không ít hội viên và khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cơ sở trên hoang mang, bởi một số người đã đóng trọn gói tập lên đến 2 năm.

Doanh nghiệp khi đó cho biết đây là kế hoạch được triển khai theo từng bước, nhằm sắp xếp lại mô hình hoạt động, mạng lưới câu lạc bộ và phương thức vận hành, đồng thời tập trung nguồn lực vào những yếu tố mang lại giá trị tốt hơn cho hội viên như chất lượng dịch vụ, trải nghiệm tập luyện, chương trình tập và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ.

"Citigym cam kết đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của hội viên được đặt ưu tiên hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp", đại diện Citigym khẳng định thời điểm đó.

Hệ thống này cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể, với hội viên sở hữu gói tập tại một chi nhánh (Express, Off-peak, Classic), Citigym đề xuất nâng cấp miễn phí hạng thẻ Classic Plus (tập luyện nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống), đồng thời giữ nguyên số tháng còn lại của hợp đồng và tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Với hội viên sở hữu gói tập nhiều chi nhánh (Classic Plus trở lên) mua trực tiếp và có lịch sử check-in tại 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ trong 6 tháng gần nhất, chuỗi đề xuất tặng thêm tháng tập đồng hạng thẻ, đồng thời tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Danh sách hội viên thuộc các nhóm trên sẽ được hệ thống Citigym tự động lọc theo điều kiện và chủ động liên hệ hoặc hỗ trợ hội viên tra cứu chi tiết, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi theo hợp đồng, tư vấn phương án phù hợp và hạn chế ảnh hưởng đến hành trình luyện tập của hội viên.

Ngoài ra, chuỗi phòng tập này cũng cho biết thêm hệ thống sẽ tiếp tục rà soát mô hình vận hành, phương thức phục vụ và cách thức phân bổ nguồn lực nhằm tạo ra một hệ thống linh hoạt và hiệu quả hơn.

Đồng thời, Citigym cam kết thực hiện trách nhiệm đối với đội ngũ nhân viên trong quá trình chuyển đổi, với định hướng ưu tiên nguồn lực để thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với người lao động.