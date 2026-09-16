Thêm một chuỗi phòng gym thu hẹp kinh doanh

Citigym chính thức xác nhận từ ngày 1/10, 2 chi nhánh lớn nằm tại Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ của hệ thống sẽ đóng cửa, đồng thời đưa ra nhiều phương án hỗ trợ cho khách hàng.

Những ngày qua, nhiều học viên các lớp Group X, Yoga tại nhiều chi nhánh Citigym lo lắng khi lịch học bị thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, thông tin về việc chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ (TP.HCM) đóng cửa cũng khiến không ít người đã mua combo tập lo lắng.

Đưa ra nhiều phương án hỗ trợ cho học viên

Chị L.N.L., (hiện sinh sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết đã chi khoảng 7,5 triệu đồng để mua gói tập Off-peak trong vòng 24 tháng tại chi nhánh Citigym Điện Biên Phủ. Hiện tại, chị chỉ mới sử dụng gói tập này được 4 tháng (kèm theo 45 ngày tập thử) nhưng khi các thông tin đóng cửa xuất hiện ngày càng nhiều, chị và các học viên khác vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Citigym.

Khách hàng này bày tỏ mong muốn phía phòng tập đưa ra phương án giải quyết thích hợp. "Tôi chỉ muốn nhận được thông tin chính thức từ Citigym chứ bản thân không muốn đòi lại khoản tiền đã đóng. Nếu không thể chuyển qua chi nhánh khác, tôi buộc phải tìm một chỗ tập thay thế", chị L.N.L. nói.

Trong khi đó, thông qua trang mạng xã hội chính thức, Citigym xác nhận việc điều chỉnh lịch lớp Group X & Yoga trong tuần tính từ ngày 14/9 đến ngày 20/9. Trong quá trình sắp xếp lại đội ngũ và nguồn lực vận hành, chuỗi này cho biết một số lớp sẽ tạm thời được điều chỉnh so với lịch đã công bố trước đó. Lịch học các môn trên sẽ được cập nhật trở lại trên ứng dụng từ ngày 15/9.

Bên cạnh việc thông báo thay đổi lịch lớp học, Citigym cũng gửi lời xin lỗi đến các học viên vì sự thay đổi đột ngột này.

Riêng về việc đóng cửa 2 chi nhánh lớn tại TP.HCM, trong thông cáo báo chí, đại diện Citigym cho biết kể từ ngày 1/10, chi nhánh Citigym Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ (TP.HCM) sẽ tạm ngưng hoạt động để thực hiện kế hoạch di dời và tái cấu trúc hoạt động, phân bổ nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và hội viên.

Doanh nghiệp cho biết đây là kế hoạch được triển khai theo từng bước, nhằm sắp xếp lại mô hình hoạt động, mạng lưới câu lạc bộ và phương thức vận hành, đồng thời tập trung nguồn lực vào những yếu tố mang lại giá trị tốt hơn cho hội viên như chất lượng dịch vụ, trải nghiệm tập luyện, chương trình tập và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ.

"Citigym cam kết đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của hội viên được đặt ưu tiên hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp", đại diện Citigym khẳng định.

Hệ thống này cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể, với hội viên sở hữu gói tập tại một chi nhánh (Express, Off-peak, Classic), Citigym đề xuất nâng cấp miễn phí hạng thẻ Classic Plus (tập luyện nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống), đồng thời giữ nguyên số tháng còn lại của hợp đồng và tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Với hội viên sở hữu gói tập nhiều chi nhánh (Classic Plus trở lên) mua trực tiếp và có lịch sử check-in tại 2 chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ trong 6 tháng gần nhất, chuỗi đề xuất tặng thêm tháng tập đồng hạng thẻ, đồng thời tặng voucher giảm giá 30% khi mua hợp đồng tái ký.

Danh sách hội viên thuộc các nhóm trên sẽ được hệ thống Citigym tự động lọc theo điều kiện và chủ động liên hệ hoặc hỗ trợ hội viên tra cứu chi tiết, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi theo hợp đồng, tư vấn phương án phù hợp và hạn chế ảnh hưởng đến hành trình luyện tập của hội viên.

Ngoài ra, với phản hồi gần đây về việc một số dịch vụ chưa đạt chuẩn mực kỳ vọng cũng như thay đổi cục bộ về lịch trình, Citigym cho biết đang nhanh chóng khắc phục.

Chuỗi phòng tập này cũng cho biết thêm hệ thống sẽ tiếp tục rà soát mô hình vận hành, phương thức phục vụ và cách thức phân bổ nguồn lực nhằm tạo ra một hệ thống linh hoạt và hiệu quả hơn.

Đồng thời, Citigym cũng cam kết thực hiện trách nhiệm đối với đội ngũ nhân viên trong quá trình chuyển đổi, với định hướng ưu tiên nguồn lực để thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với người lao động.

Thị trường gym & fitness đối diện nhiều khó khăn

Thời gian gần đây, làn sóng dừng hoạt động đã xuất hiện ở nhiều chuỗi phòng tập lớn.

Hồi tháng 7, California Fitness & Yoga thông báo đóng cửa 4 phòng tập gồm: AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội. Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga, sau đó lên tiếng xác nhận các cơ sở này đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không đáp ứng yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình "Wellness Hub" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Đầu tháng 5 trước đó, Elite Fitness Việt Nam cũng đã phát đi thông báo về việc dừng hoạt động chi nhánh tại Thảo Điền, cơ sở cuối cùng của hệ thống tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đàm phán với đơn vị cho thuê mặt bằng nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn.

Thông báo vẫn được Elite Fitness dán tại khu vực tầng 3 TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM). Ảnh: Anh Nguyễn.

Từng tăng trưởng bình quân khoảng 20% một năm trong thập kỷ qua, thị trường gym & fitness Việt Nam đang gặp thách thức ngắn hạn, do khách hàng siết chi tiêu, cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho biết đang chịu áp lực lớn từ chi phí mặt bằng tăng, chi phí đầu tư cao cùng với đó là hàng loạt chi phí vận hành, bảo trì, nâng cấp thiết bị máy móc để giữ chân hội viên và cạnh tranh với đối thủ.

Tuy vậy, giữa lúc nhiều chuỗi phòng tập lớn thu hẹp kinh doanh, thị trường vẫn đón nhận nhiều cái tên mới xuất hiện. Một trong số đó là chuỗi Waystation. Dữ liệu của Q&Me cho thấy tính đến năm 2026, Waystation đã sở hữu 32 cơ sở tại TP.HCM, trở thành hệ thống phòng tập lớn thứ 2 Việt Nam, chỉ sau California Fitness.

Tương tự, chuỗi The Gym Pod, mô hình phòng tập thông minh ra đời tại Singapore năm 2018, cũng đã gia nhập thị trường Việt Nam với 2 cơ sở tại TP.HCM. Khác với mô hình gym truyền thống, chuỗi này phát triển các phòng tập có diện tích nhỏ, vận hành theo triết lý "tự phục vụ".