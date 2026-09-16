Em trai ông Nguyễn Duy Hưng chi trăm tỷ mua cổ phiếu SSI

Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Hồng Nam vừa mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 17,43 triệu đơn vị trong bối cảnh thị trường chứng khoán chuẩn bị được FTSE Russell nâng hạng.

Giao dịch của ông Nguyễn Hồng Nam diễn ra ngay trước thời điểm chứng khoán Việt Nam dự kiến được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Ảnh: Phương Lâm.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT Chứng khoán SSI (HoSE: SSI), vừa thông báo hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong thời gian từ ngày 26/8 đến 11/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Nam nâng sở hữu tại SSI lên 17,43 triệu cổ phiếu, tương đương 0,58% vốn công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 20.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, số cổ phiếu ông Nam vừa mua có giá trị hơn 100 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Hồng Nam là một trong 2 người em trai của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI. Ông Hưng hiện sở hữu gần 24,5 triệu cổ phiếu SSI, tương ứng 0,81% vốn công ty. Người em trai còn lại - ông Nguyễn Mạnh Hùng - đang nắm gần 13 triệu cổ phiếu SSI, tương đương 0,43% vốn doanh nghiệp.

Bên cạnh sở hữu cá nhân, ông Nguyễn Hồng Nam hiện là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và sở hữu 75% vốn. Công ty này đang nắm 3,671% vốn tại SSI.

Giao dịch của ông Nguyễn Hồng Nam diễn ra trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến từ ngày 21/9.

Trước đó, ngày 21/8, FTSE Russell công bố danh mục chính thức các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Các quỹ ETF theo dõi bộ chỉ số này sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục muộn nhất vào ngày 18/9.

SSI là một trong những công ty chứng khoán có quy mô lớn trên thị trường. Việc thị trường nâng hạng được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận của dòng vốn quốc tế đối với chứng khoán Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho hoạt động giao dịch và huy động vốn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của SSI đạt 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.122 tỷ đồng , tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo SSI, kết quả kinh doanh tích cực được ghi nhận trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với lộ trình nâng hạng thị trường theo phân loại của FTSE dự kiến từ tháng 9 này, cùng quá trình hoàn thiện Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

Doanh nghiệp cho rằng những thay đổi này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và sức hấp dẫn của thị trường, qua đó mở rộng khả năng huy động vốn cho nền kinh tế.