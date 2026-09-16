Tin vui với hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại một dự án của FLC

FLC cho biết đang tập trung nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc tại dự án trên địa bàn phường Cao Xanh (TP Quảng Ninh), đồng thời mong muốn các nhà đầu tư thứ cấp tiếp tục đồng hành.

Tập đoàn FLC cho biết năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành. Ảnh: Đức Anh.

Theo Cổng thông tin điện tử phường Cao Xanh (TP Quảng Ninh), ngày 15/9 vừa qua, UBND phường đã có buổi làm việc với Tập đoàn FLC về tình hình, tiến độ triển khai dự án gồm các hạng mục nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn phường.

Đại diện Tập đoàn FLC tham dự buổi làm việc có bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch Thường trực tập đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Tại đây, đại diện Tập đoàn FLC đã báo cáo tình hình thực hiện dự án, tiến độ các hạng mục nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và hạ tầng kỹ thuật. Tập đoàn cũng nêu những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, tập trung ở việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, hồ sơ, thủ tục đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện FLC cho biết đang tập trung nguồn lực để tháo gỡ các tồn tại, hoàn thiện nghĩa vụ và các hạng mục theo quy định. Tập đoàn đồng thời mong muốn các nhà đầu tư thứ cấp tiếp tục phối hợp, đồng hành trong quá trình hoàn thiện dự án, trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Lãnh đạo UBND phường Cao Xanh nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chỉnh trang, phát triển đô thị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, các nhà đầu tư thứ cấp.

UBND phường yêu cầu FLC tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và đẩy nhanh tiến độ hạ tầng kỹ thuật, nhất là các hạng mục còn tồn tại, bảo đảm đồng bộ, chất lượng và đáp ứng quy định.

Theo lãnh đạo phường, việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và hạ tầng là những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện điều kiện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp tại dự án. FLC được đề nghị xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ từng phần việc, tiến độ và trách nhiệm, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc.

Lãnh đạo phường Cao Xanh cũng đề nghị FLC và các nhà đầu tư thứ cấp tăng cường trao đổi, phối hợp trên tinh thần xây dựng, tuân thủ pháp luật, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thiện dự án và giải quyết quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư.

Theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Ninh tháng 4, FLC đang triển khai 4 dự án tại địa phương gồm: Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long; sân golf Ngôi sao Hạ Long; Khu đô thị tại phường Hà Khánh (nay là phường Cao Xanh) giai đoạn 1 và 2, tên thương mại là FLC Tropical City Ha Long.

Trong đó, dự án sân golf đã hoàn thành và vận hành; Quần thể Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long đã hoàn thành khoảng 85% và đưa vào khai thác một phần; các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra cuối tháng 5, FLC cho biết tập đoàn vẫn duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều thách thức. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt gần 2.500 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn đã xác định năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành.