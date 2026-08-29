Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn lên gần 13.000 tỷ đồng

Tập đoàn FLC vừa tăng vốn điều lệ thêm 4.326 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh triển khai loạt dự án bất động sản, hạ tầng quy mô lớn.

Từ khi tái xuất thương trường, ông Trịnh Văn Quyết đã đồng hành cùng Tập đoàn FLC trong nhiều sự kiện xúc kiến đầu tư. Ảnh: Nam Khánh.

Theo cập nhật trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn FLC đã tăng vốn điều lệ từ gần 8.600 tỷ lên 12.926 tỷ đồng , tương đương mức tăng ròng 4.326 tỷ. Toàn bộ phần vốn góp được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và là nguồn vốn tư nhân.

Lần gần nhất FLC điều chỉnh vốn điều lệ là vào cuối năm 2025, khi doanh nghiệp nâng vốn từ khoảng 7.100 tỷ lên gần 8.600 tỷ đồng .

Động thái tăng vốn mạnh lần này diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập FLC, ông Trịnh Văn Quyết vừa tái xuất thương trường, đồng thời tập đoàn cũng đang đẩy mạnh triển khai loạt dự án lớn trên cả nước.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra cuối tháng 5, FLC cho biết tập đoàn vẫn duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều thách thức. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt gần 2.500 tỷ đồng .

FLC cho biết đang tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động, thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án. Trong đó, dự án Hausman Premium Residences thuộc FLC Premier Parc (Hà Nội) được thi công vượt tiến độ, còn dự án FLC Grand Hotel Quang Binh được tái khởi động và dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026 .

Bên cạnh đó, FLC cũng đẩy mạnh triển khai các dự án mới. Tháng 4 năm nay, doanh nghiệp khởi công dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Gia Lai, quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, doanh nghiệp cũng đang tăng tốc mở rộng hoạt động đầu tư. Tháng 7 vừa qua, Tập đoàn FLC và HAS Development Corporation - HASDC (Mỹ) đã ký Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp và mở rộng 2 sân bay nhằm tăng công suất phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bên kỳ vọng dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai và khu vực Duyên hải miền Trung.

Ban lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn đã xác định năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt, đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại Lào Cai, Bắc Giang, TP.HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai...