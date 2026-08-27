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Kinh doanh

Phó chủ tịch FLC Michael Vũ qua đời

  • Thứ năm, 27/8/2026 09:35 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Ông Nguyễn Michael Vũ, Phó chủ tịch FLC phụ trách hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, vừa qua đời tại Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi.

Ông Nguyễn Michael Vũ, Phó chủ tịch FLC phụ trách hàng không vừa qua đời ở tuổi 72. Ảnh: FLC.

Ông Nguyễn Michael Vũ, Phó chủ tịch Tập đoàn FLC, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, vừa qua đời lúc 1h15 ngày 26/8 tại tỉnh Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi. Tập đoàn FLC cũng xác nhận tin buồn này.

Theo gia quyến, lễ viếng được tổ chức từ 7h ngày 28/8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai; lễ truy điệu diễn ra lúc 12h cùng ngày. Lễ hỏa táng được tổ chức lúc 15h tại Trung tâm Hỏa táng Bình Định An Viên. Tro cốt của ông dự kiến được an vị ngày 29/8 tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.

Đáng chú ý, ông Michael Vũ mới đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn FLC hồi đầu tháng 8/2026, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Theo quyết định bổ nhiệm, tại FLC, ông Michael Vũ sẽ tham gia cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của tập đoàn.

Ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ). Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế và phát triển kinh doanh, ông Michael Vu được kỳ vọng đóng góp vào chiến lược phát triển các lĩnh vực mới của tập đoàn.

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vũ là Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AmCham Hà Nội và giữ các vị trí quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.

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Liên Phạm

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  • Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    • Boeing

      Boeing

      Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

      • Thành lập: 15/7/1916
      • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
      • Sáng lập: William Boeing

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